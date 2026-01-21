しかし、状況は一筋縄ではいかない。B・フェルナンデスは昨夏、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルから巨額のオファーを受け、移籍の寸前までいった経緯がある。最終的に残留を決断した31歳の司令塔だが、その過程でクラブが見せた「売却も辞さない」という態度に、深い失望を感じていたことを『Canal 11』のインタビューで赤裸々に語った。

「今では、以前ほど『ロイヤルティ（忠誠心）』が重要視されていないように感じる。去年の夏、去ることもできたはずだ。もっと多くの金を稼げただろうし、実は1シーズン前にも、ある場所へ行く予定だった。そこへ行けば多くのタイトルを獲得できていただろう。家族のため、そしてこのクラブを心から愛しているから残留を決めた。アモリム監督との対話も決定的だった。しかし、クラブ側からは『君が去っても、それはそれで悪くない』という空気を感じてしまったんだ。それは傷つくし、何より悲しかった。僕は批判されるようなことは何もしていない。調子の良し悪しにかかわらず、常に準備を整え、ピッチに立てば全力を尽くしてきた。そんな僕に対し、クラブをそれほど大切にしていない選手と同じような扱いをするのはあまりに悲しいことだ」

さらに、アル・ヒラルの会長から直接電話があったことや、同胞のルベン・ネヴェスからの誘いがあったことも明かした。

「サウジアラビアの給料は、今の僕のものとは比較にならないほど莫大だ。それが決断の理由になったことはないが、いつかそこでプレーする日が来るかもしれない。マンチェスターでの寒さと雨の6年間を経て、有名選手が集まる成長中のリーグで、子供たちと日差しの中で暮らすのは素晴らしいライフスタイルだろう」

「多くの選手がするように、トレーニングを拒否して強引に移籍を求めることもできたが、僕は決してそうしなかった。クラブへの愛は不変だと信じていたからだ。しかし、ある時点で彼らにとってお金が何よりも重要になった。『クラブは僕を追い出したがっていた』。 その思いが頭から離れない。役員にはそう伝えたよ。結局、監督が僕を必要としたから、彼らには僕を売る勇気がなかっただけなんだ」