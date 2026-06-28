所属クラブ：レアル・マドリード（スペイン）

ポジション：FW

生年月日：2000年7月12日(25歳)

代表通算：52試合13得点

ブラジル代表の最も警戒すべき選手がヴィニシウス。10代でレアル・マドリードへ加入すると、世界的なビッグクラブを代表する選手に成長。2度のUEFAチャンピオンズリーグ制覇や複数回のラ・リーガ優勝など数々のタイトル獲得に貢献し、2024年にはバロンドール受賞に大きく近づいた。言わずとも知れた現在世界最高のウィンガーの1人だ。

2019年にブラジル代表デビューを果たして以降、クラブほどのインパクトを残せない時期もあった。しかし、恩師アンチェロッティが代表監督に就任したことで、本来の輝きを取り戻している。ハフィーニャの状態が心配される中、攻撃の中心として大きな期待を背負う存在だ。

今大会では、スコットランド戦で2得点をマークするなど、グループステージ全試合で得点を挙げるなど4得点を記録。爆発的なスピードと鋭いドリブル突破、さらに一瞬で局面を打開する個人技、そして今大会で証明されている決定力の高さは、日本代表の守備陣にとって大きな脅威になることは間違いない。