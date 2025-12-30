プレミアリーグ史上最高の冬補強は？1月の移籍市場で獲得された選手トップ10

昨年1月に1億8,000万ポンド（約378億円）を投じたマンチェスター・シティは、今年の冬の移籍市場でも再び大きな動きを見せており、アントワーヌ・セメンヨ獲得競争をリードしている。

セメンヨに興味を示しているのはマンチェスター・ユナイテッドも同じで、チームを強化し、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた本格的な挑戦の機会を逃すわけにはいかない。

赤い悪魔に関しては、同様に、コビー・メイヌーのレンタル移籍の希望を受けいれるかどうか、または、この不遇のMF獲得に名乗りをあげてマンチェスター・Uの決意を試すクラブが現れるかどうか、はたまたジョシュア・ザークツィーのイタリアへの移籍を許すのかどうかも興味深い。

リヴァプールも、移籍市場が開いたら注目すべきクラブのひとつである。夏に4億4,000万ポンド（約929億円）を投じたとは言えチームの強化は必須で、モハメド・サラーの将来は依然として不透明であるし、クラブ史上最高額で獲得したアレクサンデル・イサクは足を骨折したばかりだ。

アルネ・スロット監督にとっては守備の強化のほうがより大きな優先事項である。イブラヒマ・コナテとの契約は間もなく満了となるし、夏にすんでのところで獲得できなかったマーク・グエイが、契約満了前にこのイングランド代表選手を売却する最後のチャンスを迎えたクリスタル・パレスから獲得可能となっている。

クラブの監督たちは、しばしば、取引の大部分が行われる夏に比べ、冬の移籍市場はほとんど価値がないと不満を口にする。しかし、最も賢明な移籍の中には1月に実現したものもある。

そこでGOALは、プレミアリーグ史上最高の1月移籍市場で獲得された選手たちを分析してみよう。