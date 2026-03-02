ACLEラウンド16 Jリーグ勢の対戦カード・日程・キックオフ時間

2025-26シーズンAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のラウンド16に日本から参戦するヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、町田ゼルビアの3クラブが進出する、
本記事では、ACLEラウンド16のJリーグクラブの試合日程を紹介する。
初のACLE出場を飾ったFC町田ゼルビアは、最後に4連勝を飾り、ヴィッセル神戸をかわしてリーグステージを首位で通過した。ラウンド16では、韓国の江原FCと対戦する。
敵地で3-1で勝利したリーグステージ第5節以来の再戦となるこの一戦、3月3日(火)のファーストレグは敵地で開催され、セカンドレグは本拠地町田GIONスタジアムで行われる。
|日程
|対戦カード
|会場
|配信
|3月3日(火)19:00
|江原FCvsFC町田ゼルビア
|春川松岩スポーツタウン(アウェー)
|DAZN
|3月10日(火)19:00
|FC町田ゼルビアvs江原FC
|町田GIONスタジアム(ホーム)
|DAZN
J1リーグ王者として今季のACLEを戦うヴィッセル神戸は、リーグステージ最終節でジョホールに敗れて首位から陥落して2位でノックアウトステージ進出。ラウンド16ではFCソウルと対戦する。
リーグステージ第7節で対戦した際に2-0でFCソウルを下したヴィッセル神戸は、4日(水)のファーストレグで敵地に乗り込む。11日(水)のセカンドレグは本拠地ノエビアスタジアムにFCソウルを迎え、準々決勝進出を目指すことになる。
|日程
|対戦カード
|会場
|配信
|3月4日(水)19:00
|FCソウルvsヴィッセル神戸
|ソウルワールドカップ競技場(アウェー)
|DAZN
|3月11日(水)19:00
|ヴィッセル神戸vsFCソウル
|ノエビアスタジアム神戸(ホーム)
|DAZN
J1リーグ2位でACLE出場権を獲得したサンフレッチェ広島は、リーグステージ最少失点を記録して3位で突破を決めた。ラウンド16はマレーシアの強豪ジョホールと対戦する。
リーグステージ第7節でホームで対戦した際、サンフレッチェ広島は相手に退場者が出ながら2-1で辛くも勝利した。ラウンド16ファーストレグは3月4日(水)に敵地で開催され、セカンドレグは11日(水)に本拠地エディオンピースウイング広島で行われ、ベスト8入りを目指す。
|日程
|対戦カード
|会場
|配信
|3月4日(水)21:15
|ジョホールvsサンフレッチェ広島vs江原FC
|スルタン・イブラヒム・スタジアム(アウェー)
|DAZN
|3月11日(水)19:00
|サンフレッチェ広島vsジョホール
|エディオンピースウイング広島(ホーム)
|DAZN
AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の試合中継は、スポーツ配信サービス『DAZN』が独占配信を行っている。2028-29シーズンまでの期間、すべての試合をライブで視聴できる契約が結ばれており、日本国内からも全試合の生配信が行われる予定だ。
現時点では地上波テレビやBS放送での中継予定は発表されておらず、ACLEの観戦には『DAZN』への加入が必要となる。
※試合や番組内容は、主催者や放映権者の都合により変更・中止となる場合があります。
