Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
acle round 16Getty Images
GOAL

ACLEラウンド16 Jリーグ勢の対戦カード・日程・キックオフ時間

Jリーグ勢のAFCチャンピオンズリーグ(ACLE)ラウンド16の試合日程は？ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、FC町田ゼルビアの試合の視聴方法やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

ACLエリート2025-26はDAZNが独占ライブ配信

DMM×DAZNホーダイならDMMポイントが最大1,650ポイントもらえる

ACLEを独占ライブ配信

DMM×DAZNホーダイなら月額最安値

今すぐ視聴

2025-26シーズンAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のラウンド16に日本から参戦するヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、町田ゼルビアの3クラブが進出する、

本記事では、ACLEラウンド16のJリーグクラブの試合日程を紹介する。

ACLE2025-26全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

0