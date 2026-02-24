ACミランのスター選手ルーベン・ロフタス＝チーク、顎骨骨折の手術後に受けた凄惨な負傷を明かす

30歳のミッドフィルダーは、サン・シーロで行われたイタリア1部リーグの試合で11分も持たなかった。ペナルティエリアに蹴り込まれたボールを争った際、パルマのゴールキーパー、エドアルド・コルヴィと早い段階で衝突したためだ。

コルヴィはボールに手を伸ばして危険を回避したが、その勢いでロフタス＝チークに激突。両者の頭が不気味な音を立てて衝突し、ミランの背番号8は芝生にぐったりと倒れ込んだ。

即座の医療処置が必要となり、脳震盪の懸念が浮上した。ロフタス＝チークは明らかに強い不快感と痛みを訴えていた。ピッチ上でフィジオセラピストが処置を行い、首の固定具が装着された。その後、担架で運び出された。