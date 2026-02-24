Getty
ACミランのスター選手ルーベン・ロフタス＝チーク、顎骨骨折の手術後に受けた凄惨な負傷を明かす
ロフタス＝チークはどうしたんだ？
30歳のミッドフィルダーは、サン・シーロで行われたイタリア1部リーグの試合で11分も持たなかった。ペナルティエリアに蹴り込まれたボールを争った際、パルマのゴールキーパー、エドアルド・コルヴィと早い段階で衝突したためだ。
コルヴィはボールに手を伸ばして危険を回避したが、その勢いでロフタス＝チークに激突。両者の頭が不気味な音を立てて衝突し、ミランの背番号8は芝生にぐったりと倒れ込んだ。
即座の医療処置が必要となり、脳震盪の懸念が浮上した。ロフタス＝チークは明らかに強い不快感と痛みを訴えていた。ピッチ上でフィジオセラピストが処置を行い、首の固定具が装着された。その後、担架で運び出された。
ACミランのスター選手が顎の手術後の負傷を明かす
ロフタス＝チークが自身の状態について最新情報を発信した。SNSに投稿された画像からは、サッカーの試合で10分間プレーしたというより、ヘビー級ボクシングの12ラウンドを戦ったかのような姿が伺える。
彼は骨折した顎を再整復する手術を受け、腫れはまだ引いていない。傷だらけの口元の写真と共に、ロフタス＝チークはこう述べた。「厳しい一撃だったが、最悪の事態は過ぎた。この数時間、プロフェッショナルな技術と心遣いで支えてくれた医療スタッフ全員に心から感謝する。
「数えきれないほどの愛情と支援のメッセージを寄せてくれたファンの皆さん、特に感謝します。全て読みました。それらは私に信じられないほどの力を与えてくれました。チームメイトにも感謝します。我々はチームであり、家族です。さあ、強固に結束し、共に目標に向かって前進しましょう。」
ロフタス＝チークはどのくらいの期間離脱することになるのか？
ロフタス＝チークは歯槽骨骨折を負った。歯槽骨とは歯の受け皿となる顎の隆起部分である。彼はその一部を失っており、いずれ歯科医院を受診する必要がある。
ロフトゥス＝チークは約2ヶ月間離脱する可能性が示唆されており、トーマス・トゥヘルが26名のワールドカップ代表メンバーを確定する前に実施されるイングランド代表の最終親善試合への選出から外れる見込みだ。
ミランは公式声明で次のように発表した。「ACミランは、ルーベン・ロフタス＝チークが昨日、顎骨の歯槽突起を骨折する重度の顔面外傷を負ったことを発表します。
「選手はASSTサンティ・パオロ・エ・カルロ病院の顎顔面外科・歯科クリニックに入院し、本日ルカ・アウテリターノ医師による手術を受けた。
骨折の整復と固定手術は完全に成功した。ルーベンは順調に回復しており、既に退院している。回復までの推定期間は約8週間である」
ワールドカップの夢は打ち砕かれたかもしれない
ロフタス＝チークは2017年にデビューを果たし、イングランド代表で11試合に出場している。チェルシーの元監督トゥヘルのもとでも起用されたが、ジュード・ベリンガム、モーガン・ロジャース、コール・パーマー、フィル・フォーデン、モーガン・ギブス＝ホワイトらとの激しいポジション争いに直面している。
今夏のワールドカップ出場という夢は絶たれた可能性が高く、2025-26シーズン終了まで目立つ機会は限られる見込みだ。今後数週間は観客としての立場に留まることになる。
ミランのチャンピオンズリーグ出場権獲得への貢献に関して、彼にできることは何もない。今季はセリエA優勝を狙っていたが、宿敵インテルにペースを乱され、後れを取っている。
ロッソネリ（ミラン）は今季リーグ戦でわずか2敗（直近はパルマに0-1で敗戦）に抑えているが、残り12試合でインテルに10ポイント差をつけられている。ロフタス＝チークが米国代表のクリスチャン・プリシッチやバロンドール受賞者ルカ・モドリッチらと共に再びピッチに立つ日がいつになるかは、まだ見通せない。
