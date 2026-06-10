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Hannibal vandijk kubo Gyokeres(C)Getty images
Tsutomu Maeda

2026年ワールドカップ グループF組全試合のテレビ放送/ネット配信予定・番組表｜サッカー日本代表

ワールドカップ
日本
オランダ
スウェーデン
チュニジア

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF組全試合のテレビ放送・ネット配信予定。日本代表、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表の対戦スケジュールは？

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)で、日本代表はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居している。

本記事では、北中米W杯グループF全試合のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

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※すべて日本時間。
※「NHK BSプレミアム4K」は一部録画中継。
※日程・対戦カード・中継スケジュールは変更になる場合があります。最新情報は各プラットフォームおよび大会公式サイトよりご確認ください。