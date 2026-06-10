2026年北中米ワールドカップ(W杯)で、日本代表はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居している。
本記事では、北中米W杯グループF全試合のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
※すべて日本時間。
※「NHK BSプレミアム4K」は一部録画中継。
※日程・対戦カード・中継スケジュールは変更になる場合があります。最新情報は各プラットフォームおよび大会公式サイトよりご確認ください。
2026年北中米ワールドカップ(W杯)で、日本代表はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居している。
本記事では、北中米W杯グループF全試合のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
※すべて日本時間。
※「NHK BSプレミアム4K」は一部録画中継。
※日程・対戦カード・中継スケジュールは変更になる場合があります。最新情報は各プラットフォームおよび大会公式サイトよりご確認ください。
|時間
|節
|カード
|放送予定
|5:00
|第1節
|オランダ vs 日本
|TV：NHK、NHK BS4KP
ネット：DAZN
|11:00
|第1節
|スウェーデン vs チュニジア
|TV：日本テレビ、NHK BS4KP
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|2:00
|第2節
|オランダ vs スウェーデン
|TV：NHK、NHK BS4KP
ネット：DAZN
|13:00
|第2節
|チュニジア vs 日本
|TV：NHK BS、日本テレビ、NHK BS4KP
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|8:00
|第3節
|日本 vs スウェーデン
|TV：NHK、NHK BS4KP
ネット：DAZN
|第3節
|チュニジア vs オランダ
|TV：NHK BS4KP
ネット：DAZN
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。
※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)