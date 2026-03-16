ミランはレオンの放出を検討すべき？指揮官への反発が物議

一つ確かなことがある。ミランで背番号10を背負い、チームで最も高い年俸を受け取り、多くのチームメイトよりも優れたスキルと才能を持つこのポルトガル人選手のレオンは、ほとんどの場合、及第点以上のパフォーマンスを発揮することができていない。

今シーズン、レオンは良い試合（数試合）、まずまずの試合（いくつか）、及第点の試合（大部分）、そしてひどく及第点に満たない試合をいくつかこなした。

ある状況でよく使われる比喩を借りれば、レオンは「ケーキの上のチェリー」ではないが、かといって「ケーキそのもの」でもない。彼が何をもたらしてくれるのか、決して予測がつかない選手なのだ。

この印象は、マイク・メニャンがレオンをなだめようとし、マックス・アッレグリ監督労おうとしたにもかかわらず、交代時に見せた無礼な態度によってさらに強調された。