Vinicius back to best GFXGetty/GOAL
踊り続けろ、ヴィニシウス・ジュニア！レアル・マドリードのスターが最高の状態を取り戻し、批判者や人種差別主義者、そして最悪の2025年を振り払った

その後の一連の出来事に埋もれてしまったかもしれないが、先週ベニフィカ戦で決めたヴィニシウス・ジュニアのゴールがどれほど素晴らしかったか。このブラジル人ウインガーはレアル・マドリードで数々の名ゴールを決めてきたが、この一発は間違いなく最高峰の一つだ。ヴィニシウスは内側に切り込んだ後、ディフェンダーの体勢を利用してシュートをゴール上隅に流し込んだ。個人の技量が光る真に素晴らしい瞬間であり、称賛に値するプレーだった。

ヴィニシウスはそのゴールがどれほど素晴らしいものか理解しており、それにふさわしい祝賀を見せた。試合開始からずっと彼を嘲笑っていたスタンドの観客の顔に、自らの喜びをこすりつけることに喜びを見出したのだ。元フラメンゴの若き選手は、試合のエネルギーを糧とするアスリートの一人である。ファンが吠えれば、彼はより激しく走る。相手が彼を蹴れば、ヴィニシウスはより強く打ち返したくなる。 彼には伝染するような執念、疑いなく大舞台で力を発揮する原動力がある。それは間違いなく良いことだ。 

しかし残念ながら、いや嘆かわしいことに、先週ジャンルーカ・プレスティアーニによる人種差別的虐待疑惑に巻き込まれ、その全てが台無しになった。ベンフィカのフォワードは無実を主張しているが、複数の目撃証言と動画自体が異なる物語を語っているようだ。この騒動は間違いなく長引く。プレスティアーニが有罪とされた場合、適切な処罰を受けることを望む。 

しかしこの騒動の中で見落とされているのは――ジョゼ・モウリーニョの愚かな発言、試合中断、キリアン・エムバペの痛烈な批判――ヴィニシウスが試合を通じて輝いていた事実だ。実際、彼はここ2ヶ月間ほぼ一貫して最高の状態を維持している。

ヴィニシウスに「プレーで語れ」と求めるのは事態の重大性を軽視する行為だが、彼が真に優れた選手として最高の状態を取り戻している事実を無視するのは、さらに甚だしい歴史改竄だ。要するに、ヴィニシウスは1年で最も効果的なプレーを見せており、試合の重要度が増すほど、彼の紛れもない質はレアル・マドリードにとって不可欠なものとなるだろう。 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    逆境に打ち勝つ

    対戦相手がヴィニシウスとどう関わるかは、彼のプレーの質と確かに関連している。適度な逆境の中でこそ彼は輝く。蹴る、押す、冗談めかした言葉の応酬――これらはサッカーの常套手段であり、容認されるものではないが受け入れるべきものだ。そしてヴィニシウスは、個人攻撃や侮辱に及ばない範囲でこうした行為を受けると、卓越したプレーを見せる。相手の挑発が彼の逆鱗に触れる時、彼は新たな高みへ到達するのだ。

    ベンフィカ戦での得点前、まさにブラジル人選手が輝くタイプの試合展開だった。彼は繰り返しボールを受け、繰り返し蹴られた。ベンフィカの選手たちが口撃すれば、彼は言い返した。そして実に素晴らしいゴールを決め、一瞬だけ過剰なほどの喜びを爆発させた。

    確かにベンフィカファンの一部は不快に感じたかもしれないが、ヴィニシウスはその瞬間を勝ち取ったのだ。彼のプレーがそれを裏付けている以上、こうした行動は許される。

  • Vinicius Jr Real Madrid 2024-25Getty Images

    悲惨な復讐の旅

    そして彼のプレーは最近見事なものだ。ヴィニシウスは2024年のバロンドール投票で2位となった後、「必ず巻き返す」と誓ったものの、続く1年間の不振に陥りネット上の誹謗中傷の的となった。彼は「必要なら10倍の力で戻ってくる」と宣言したにもかかわらず、2025年シーズンを通じてリーガ・エスパニョーラでわずか8得点に留まった。 

    監督交代や主力選手の負傷が続く中、根本的な問題はヴィニシウスがキリアン・エムバペとの連携法を確立できなかったこと——そして今もなお確立できていないことだ。年末にかけてクラブと代表を合わせて19試合連続無得点に陥り、若手時代の「好調と不調の極端な選手」という側面が再び露呈した。 

    しかしこうした状況下でも、ビニシウスはクラブ上層部の支持と保護を受けてきた。前監督シャビ・アロンソとの確執時には、クラブは彼のポジションが保証されていること、そして彼が望む限りベルナベウで貴重な存在であることを明確に伝えた。彼は今もマドリードの黄金の息子であり、そのように扱われている。 

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    再び発砲

    ヴィニシウスは2026年を素晴らしいパフォーマンスで幕開けしその信頼に応えている。年明け以降、12試合で7得点を挙げ、さらに3アシストを記録。今季リーグ戦初出場から6試合で、2025年通年のリーガ得点数（8得点）の半分（4得点）を既に達成している。 

    アルヴァロ・アルベロア監督はアロンソの後任として就任後、ビニシウスがチームの中核であり続けることを約束している。おそらく、元バイエル・レバークーゼン監督の退任後に調子を落としているムバッペ以上に重要な存在だと。 

    「ビニシウスは非常に優秀で、強い意欲を持っている。この種の試合に非常に意欲的だ」とアルベロアはベンフィカ戦第2戦を前に火曜日に語った。「私が就任して以来、彼は素晴らしいパフォーマンスを見せている。決定的な存在だ。我々はそれを最大限に活用したい。彼は強いキャラクターを持ち、リーダーだ。我々は彼を必要としている」 

    マドリードの成績は振るわないが、それはヴィニシウスのせいではない。土曜日のオサスナ戦（1-2敗戦）では、彼がゴールを奪い、実質的に唯一機能した選手だった——相手ペナルティエリア内で最も多くのドリブルを成功させ、最も多くのボールタッチを記録した選手は彼だけだった。 オサスナの選手3人が、マドリードの背番号7を執拗に蹴り続けた結果トラブルに巻き込まれ、試合中に交代を余儀なくされた。これはヴィニシウスが爆発的な最高の状態を取り戻しつつある確かな証拠だ。 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    一生懸命働く

    ビニシウスの復活の鍵は、アルベロアが彼をどう起用するかにある。アンチェロッティ体制下では、マドリードのスター選手たちは自由に動き回ることが許されていた。アロンソ体制下では、おそらく少し硬直的になりすぎた。アルベロア体制のマドリードはまだ完全に形作られていないが、これまでのところ、その中間地点にあるようだ。 

    ヴィニシウスには左ウイングを固守するよう明確な指示が出されているが、ボールを保持していない状況ではより効果的にスペースをカバーしている。 過去2試合で、この25歳の選手がレアル・マドリードで最も多くのスプリントを記録している。守備面での統計は定量化が難しい——ヴィニシウスはタックルや空中戦の専門家ではない——が、目視確認では少なくとも以前なら避けていたような足を使った動きを見せている。 

    もちろん改善の余地は残るが、アルベロアの布陣——エドゥアルド・カマヴィンガとアルバロ・カレラスで構成される堅固な左サイドがビニシウスをバックアップする——は、これまで存在しなかった保護層を提供している。これに応えるように、ビニシウスはマドリードがボールを保持していない時にも、以前より積極的に動くようになった。 

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYO VALLECANOAFP

    負担を分担する

    今シーズン、リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグで通算11得点11アシストを記録しているビニシウスだが、バロンドール受賞に値する活躍にはまだ程遠い。アンチェロッティ監督時代のように40以上の得点関与を期待するのは、ムバッペがチームメイトにいる現状では非現実的かもしれない。しかし少なくとも、2025-26シーズン前半の時点で見込まれていたよりも多くの貢献を見せている。

    そうすれば、コパ・デル・レイとスーペルコパ・デ・エスパーニャで敗退したとしても、マドリードはシーズンをタイトルで締めくくる好位置を維持できるだろう。リーガではバルセロナにわずか1ポイント差で追いついており、水曜日のチャンピオンズリーグでは決勝トーナメント進出を決定する見通しだ。 まもなく、負傷からジュード・ベリンガムが復帰する見込みであり、スペインに来てから体調不良に悩まされていたトレント・アレクサンダー・アーノルドも、少しずつ調子を上げ始めている。レアル・マドリードは、ちょうど良いタイミングで調子を上げつつあり、他の選手たちが相手ディフェンスの注意を引くことで、ビニシウスも助けられるだろう。

  • Vinicius JrGetty

    彼の類の舞台

    もちろん、水曜日のベンフィカ戦を制することが当面の優先課題だ。レアル・マドリードは第1戦でポルトガル勢に1-0の僅差リードを築き、第2戦はホームでの開催となる。誤解なきよう：レアルは選手層において圧倒的に優れているが、ベンフィカは先週ほぼ互角に戦い、1月28日には4-2で勝利している。欧州の舞台でモウリーニョ流の妙技が炸裂する姿は容易に想像できる。

    しかし、こうした試合こそが、歴史的にヴィニシウスが真価を発揮する舞台でもある。彼は2022年チャンピオンズリーグ決勝で決勝点を挙げ、2024年準決勝では2得点を記録し、数週間後のウェンブリーでは決勝点を決めてマドリードの優勝を決定づけた。 チャンピオンズリーグ77試合で31得点31アシストを記録する彼を、決勝トーナメントで軽視するのは愚かだ。

    そして地獄のような一週間を過ごした今、ヴィニシウス以上に踊るに値する選手はほとんどいない。

