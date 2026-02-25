踊り続けろ、ヴィニシウス・ジュニア！レアル・マドリードのスターが最高の状態を取り戻し、批判者や人種差別主義者、そして最悪の2025年を振り払った

ヴィニシウスはそのゴールがどれほど素晴らしいものか理解しており、それにふさわしい祝賀を見せた。試合開始からずっと彼を嘲笑っていたスタンドの観客の顔に、自らの喜びをこすりつけることに喜びを見出したのだ。元フラメンゴの若き選手は、試合のエネルギーを糧とするアスリートの一人である。ファンが吠えれば、彼はより激しく走る。相手が彼を蹴れば、ヴィニシウスはより強く打ち返したくなる。 彼には伝染するような執念、疑いなく大舞台で力を発揮する原動力がある。それは間違いなく良いことだ。

しかし残念ながら、いや嘆かわしいことに、先週ジャンルーカ・プレスティアーニによる人種差別的虐待疑惑に巻き込まれ、その全てが台無しになった。ベンフィカのフォワードは無実を主張しているが、複数の目撃証言と動画自体が異なる物語を語っているようだ。この騒動は間違いなく長引く。プレスティアーニが有罪とされた場合、適切な処罰を受けることを望む。

しかしこの騒動の中で見落とされているのは――ジョゼ・モウリーニョの愚かな発言、試合中断、キリアン・エムバペの痛烈な批判――ヴィニシウスが試合を通じて輝いていた事実だ。実際、彼はここ2ヶ月間ほぼ一貫して最高の状態を維持している。

ヴィニシウスに「プレーで語れ」と求めるのは事態の重大性を軽視する行為だが、彼が真に優れた選手として最高の状態を取り戻している事実を無視するのは、さらに甚だしい歴史改竄だ。要するに、ヴィニシウスは1年で最も効果的なプレーを見せており、試合の重要度が増すほど、彼の紛れもない質はレアル・マドリードにとって不可欠なものとなるだろう。