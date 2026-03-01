この勝利はバルセロナにとって大きな弾みとなり、リーグ首位の座を4ポイント差で死守。ライバルであるレアル・マドリードがヘタフェ戦を控える中での快挙だ。しかし祝賀ムードは束の間、コパ・デル・レイでの過酷な戦いが待ち受ける。フリック監督率いるチームは準決勝第2戦でアトレティコ・マドリードに4点差を逆転しなければならない。 監督は、火曜夜の逆転劇（レモントーダ）の可能性を信じる上で、好調なヤマルが鍵だと確信している。

今後の対戦とヤマルの影響力について語る中、フリック監督はウインガーのインパクトを絶賛した。「今日の彼のプレーは誰もが目にしているはずだ」と彼は付け加えた。「最初のゴールで試合に入り、その後起こったことは非凡だった。このレベルでのラミーヌは我々にとって素晴らしい存在だ。火曜日もこのレベルでの活躍が必要だ。これこそが私が望む姿だ」