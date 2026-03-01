Getty Images Sport
翻訳者：
「調子が良くなかった」―ラミーヌ・ヤマルがビジャレアル戦で初のハットトリックを達成後、バルセロナで再び笑顔を見せる理由を説明
バルセロナの10代の若き天才がまたもや新記録を樹立
ヤマルは前半に2得点、後半に1得点を挙げ、21世紀においてスペイン1部リーグで初ハットトリックを達成した最年少選手（18歳230日）となった。 この偉業により、彼は1967年以来、同年齢でスペイン1部リーグでハットトリックを達成した初の選手となり、世界サッカー界のエリート選手としての地位をさらに確固たるものにした。 これより若い年齢でハットトリックを達成した選手は過去2名のみだが、その記録はほぼ100年前まで遡る必要がある。1930年に17歳337日で達成したホセ・イララゴリと、1934年に18歳200日で達成したパブロ・ポンボである。
ヤマルの今季の数字は、本人が認める調子の落ち込みにもかかわらず、依然として驚異的だ。黄色い潜水艦（セビージャ）戦で決めた3ゴールにより、全大会通算34試合で18得点に到達した。 驚くべきことに、これは前シーズンの総得点数と既に並び、しかも21試合少ない出場で達成された。この偉業により彼はほぼ1世紀前のレジェンドたちと肩を並べる歴史に名を刻み、リーガ・エスパニョーラでハットトリックを達成した史上最年少記録保持者は、彼を含めてわずか2人となった。
- Getty Images Sport
ヤマル、最近の苦戦とリズムの取り戻しについて語る
勝利直後のモビスターとのインタビューで、このウインガーは今シーズン中に自身のサッカーへの楽しみを妨げてきた個人的・身体的な苦闘について語った。「（今シーズン序盤は）調子が良くなかった」とヤマルはモビスターに明かした。「（鼠径部の）問題があったし、全体的に満足していなかった。様々な要因が重なっていた。それは明らかだった」 ここ1週間ほどはかなり調子が上がっている。プレー中に笑顔を見せられるようになった。しばらくはそうではなかった。ピッチ上で幸せを感じている。得点もどんどん増えている。16歳で既に100ゴールを期待されるのは難しいことだ…僕ももっと得点したいが、常に可能とは限らない」
ハンス・フリックが戦術的な課題を特定する
バルセロナのハンス・フリック監督は、若きスター選手が今年前半に喜びを失った理由について見解を示した。ヤマルが今季サッカーを楽しめていない問題について問われると、フリック監督はディフェンダーのマーク方法の変化を指摘した。
「相手は時に2人、3人で彼をマークする」とフリック監督は語った。「彼に自信が欠けている瞬間、特に1対1の状況でのダイナミズムが感じられなかった。今日のプレーには満足している。これが彼の自信につながるはずだ。彼がプレーを楽しむ時こそ、彼にとっても我々にとっても完璧な状態だ」
- AFP
コパ・デル・レイで乗り越えるべき山
この勝利はバルセロナにとって大きな弾みとなり、リーグ首位の座を4ポイント差で死守。ライバルであるレアル・マドリードがヘタフェ戦を控える中での快挙だ。しかし祝賀ムードは束の間、コパ・デル・レイでの過酷な戦いが待ち受ける。フリック監督率いるチームは準決勝第2戦でアトレティコ・マドリードに4点差を逆転しなければならない。 監督は、火曜夜の逆転劇（レモントーダ）の可能性を信じる上で、好調なヤマルが鍵だと確信している。
今後の対戦とヤマルの影響力について語る中、フリック監督はウインガーのインパクトを絶賛した。「今日の彼のプレーは誰もが目にしているはずだ」と彼は付け加えた。「最初のゴールで試合に入り、その後起こったことは非凡だった。このレベルでのラミーヌは我々にとって素晴らしい存在だ。火曜日もこのレベルでの活躍が必要だ。これこそが私が望む姿だ」
