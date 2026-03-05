チャリティの認知度と資金の両方を高めるため、ストリートサッカーはグラスゴーを拠点とする高級テキスタイルクリエイティブチーム「ティモラス・ビーストーズ」およびカルト的なスポーツウェアブランド「オニールズ」と提携し、限定サッカーシャツを発売しました。

波状のデザインには、ティモラス・ビーストの象徴的な「バークレー・ブルームズ」プリントが施されており、サイケデリックな花柄と絡み合うつるが、クラシックな縦縞の周りに渦巻き、伝統的なサッカーシャツをほのめかしています。特徴的な花柄のストリートサッカーの盾の紋章、さわやかな白とネイビーの襟と袖のトリム、そしてティモラス・ビーストの刺繍が施された裾のタグが、このシャツを完成させています。

「Hope（希望）」という文字が前面中央に、シャツのスポンサーとして刻まれています。希望は、ストリートサッカーの 17 年にわたる活動の中心であり、無料のサッカーセッションや包括的なコミュニティサポートを通じて、その活動に一貫して貫かれているテーマです。

チェルシーとスコットランドのスター選手、エリン・カスバートがこのシャツのモデルを務め、リバプールのレジェンド、アンディ・ロバートソン、音楽界のアイコン、スーザン・ボイルもこの活動を支援しています。