美とインパクトの融合：衝撃的な新サッカーユニフォームがホームレス問題に真正面から取り組む方法
フットボール・フォー・グッド
この慈善団体は、複雑な困難に直面している成人や若者を支援し、より良い未来に向けた前向きな成果を生み出すことを目的としています。ロンドンとスコットランド全域で週に60回以上の無料・包括的なサッカー体験会を開催するほか、専門的なメンタルヘルス支援を提供し、持続的な影響をもたらしています。ストリートサッカーのセッションは、参加者の94％に帰属意識を与え、80％が将来への希望を持つようになりました。
ストリートサッカーが鮮やかなサッカーシャツを発売
チャリティの認知度と資金の両方を高めるため、ストリートサッカーはグラスゴーを拠点とする高級テキスタイルクリエイティブチーム「ティモラス・ビーストーズ」およびカルト的なスポーツウェアブランド「オニールズ」と提携し、限定サッカーシャツを発売しました。
波状のデザインには、ティモラス・ビーストの象徴的な「バークレー・ブルームズ」プリントが施されており、サイケデリックな花柄と絡み合うつるが、クラシックな縦縞の周りに渦巻き、伝統的なサッカーシャツをほのめかしています。特徴的な花柄のストリートサッカーの盾の紋章、さわやかな白とネイビーの襟と袖のトリム、そしてティモラス・ビーストの刺繍が施された裾のタグが、このシャツを完成させています。
「Hope（希望）」という文字が前面中央に、シャツのスポンサーとして刻まれています。希望は、ストリートサッカーの 17 年にわたる活動の中心であり、無料のサッカーセッションや包括的なコミュニティサポートを通じて、その活動に一貫して貫かれているテーマです。
チェルシーとスコットランドのスター選手、エリン・カスバートがこのシャツのモデルを務め、リバプールのレジェンド、アンディ・ロバートソン、音楽界のアイコン、スーザン・ボイルもこの活動を支援しています。
このシャツはみんなのためのものです
このユニークなリリースについて、ストリートサッカーの創設者兼CEOであるデイビッド・デュークMBEは次のように語った。「私たちは、他とは違う感覚のサッカーシャツを作りたかった。そして、人々が心から誇りを持って着られるようなものを。
『バークレー・ブルームズ』のデザインは、通常のサッカーユニフォームとは一線を画すものですが、それこそが特別な理由です。咲き誇る花々は成長を象徴し、私たちが選手たちの成長を支え、人生を最大限に生きるよう支援する姿勢を反映しています。 世界や日常生活が重く押しつぶされそうな今、希望は本当に重要です。それはストリートサッカーの中核的価値観の一つであり、このユニフォームはその象徴となります。希望がなければ、私たちにどんなチャンスがあるでしょうか？
「このシャツはストリートサッカーそのもののように、全ての人に向けたものです。ピッチ内外で主張を表現するアイテムとして、また自分なりのスタイルで着こなせます。ティモラス・ビーストイズとオニールズとのコラボレーションを実現できたことを大変嬉しく思います。草の根サッカーと世界クラスのデザインが融合し、多様な背景を持つ人々が共通の目的で集う時に何が達成できるかを示しています。」
ホームレス問題への取り組みを継続し、さらに
売上金は全額ストリートサッカーに寄付され、イングランドとスコットランド全域でホームレス問題、精神保健上の課題、孤立との闘いを美しいサッカーを通じて継続します。シャツ1枚の販売ごとに、支援を必要とする選手へ20時間以上のサポートを提供します。
本ユニフォームは現在、こちらで74.99ポンドにて予約受付中。初回出荷は2026年4月下旬を予定しております。
