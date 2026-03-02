「縮小」するミッキー・ファン・デ・フェンが批判を浴びる　トッテナムの低迷が夏の大型移籍を阻む理由とは

批評家たちは、ヴァン・デ・ヴェンとサウサンプトン在籍時の同胞ヴィルジル・ファン・ダイクを比較している。トッテナムの守備陣では重苦しいプレーが目立つヴァン・デ・ヴェンだが、すでに夏の移籍を視野に入れているのではないかという懸念も浮上している。カスカリーノは、この姿勢が世界トップクラブにとって危険信号となり得ると警告した。彼らはディフェンダーに生まれつきのリーダーシップを求めているからだ。

カスカリーノはこの状況を振り返りこう語った。「この状況は、同郷のファン・ダイクがリヴァプール移籍前に受けた批判を思い出させる。彼はサウサンプトンで明らかにトップクラスのディフェンダーだったが、『楽なプレーに甘んじている』『弱いチームでは十分な試練を受けていない』という批判があった。 ファン・ダイクは移籍後にさらなる成長を見せたが、ヴァン・デ・フェンは今こそ奮起すべき時だ。スパーズは深刻な不振に陥り、守備陣は穴だらけだからだ」