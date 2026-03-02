Getty Images Sport
「縮小」するミッキー・ファン・デ・フェンが批判を浴びる トッテナムの低迷が夏の大型移籍を阻む理由とは
スパーズの降格懸念が深まる中、腕章の重圧が増す
24歳の選手は出場停止中のクリスティアン・ロメロに代わり主将の腕章を託されたが、イゴール・トゥドール監督率いるチームは日曜日のフラム戦で2-1の敗北を喫し、船を安定させることはできなかった。この敗戦により、北ロンドンのクラブは低迷を続け、16位に沈んだまま、欧州カップ戦出場圏よりも降格圏に大きく近づいている。
ヴァン・デ・ヴェンの指導力に疑問が呈される
元チェルシーFWトニー・カスカリーノは、このディフェンダーの最近のプレーについて特に厳しい批判を展開。経験不足の守備陣を率いる責任を「回避した」と指摘し、「ギアが1速のままだった」と評した。クレイヴン・コテージでは、ヴァン・デ・ヴェンは若手アーチー・グレイと控えCBラドゥ・ドラグシンに挟まれたが、フルハムの攻撃を止めるための組織力を発揮できなかった。
「今シーズンのトッテナム・ホットスパーの脆弱な守備陣において、ロメロは主将としての無謀で軽率な行動により批判の矢面に立たされてきた。しかし彼の出場停止は、同様に責任を負うべきミッキー・ファン・デ・ヴェンの弱点を露呈させた」とカスカリーノはタイムズ紙のコラムで指摘した。 彼は続けた。「アルゼンチン人センターバックがマンチェスター・ユナイテッド戦で今季2度目のレッドカードを受け出場停止となったため、彼の不在中にキャプテンマークはファン・デ・フェンに渡った。アーセナル戦ではブカヨ・サカが何度も軽々と彼を抜き去った。そして日曜日にスパーズがフラムに敗れたクレイヴン・コテージでの彼のプレーを見て、これがキャプテンのパフォーマンスだとは信じられなかった」
ファン・ダイクの比較
批評家たちは、ヴァン・デ・ヴェンとサウサンプトン在籍時の同胞ヴィルジル・ファン・ダイクを比較している。トッテナムの守備陣では重苦しいプレーが目立つヴァン・デ・ヴェンだが、すでに夏の移籍を視野に入れているのではないかという懸念も浮上している。カスカリーノは、この姿勢が世界トップクラブにとって危険信号となり得ると警告した。彼らはディフェンダーに生まれつきのリーダーシップを求めているからだ。
カスカリーノはこの状況を振り返りこう語った。「この状況は、同郷のファン・ダイクがリヴァプール移籍前に受けた批判を思い出させる。彼はサウサンプトンで明らかにトップクラスのディフェンダーだったが、『楽なプレーに甘んじている』『弱いチームでは十分な試練を受けていない』という批判があった。 ファン・ダイクは移籍後にさらなる成長を見せたが、ヴァン・デ・フェンは今こそ奮起すべき時だ。スパーズは深刻な不振に陥り、守備陣は穴だらけだからだ」
移籍の夢が危うい？
批判はあるものの、元ヴォルフスブルク選手の本領発揮には環境の変化が必要だと考える者もいる。元オランダ代表エルヘロ・エリアは最近、ワールドカップ後に「トッテナムからビッグクラブへ移籍するのが彼のキャリアに合致する」と主張した。しかし、彼の調子が低迷し続けるなら、カスカリーノはさらに警告する——それらの「ビッグクラブ」は守備の補強を他所で探すかもしれないと。
現時点では、自信を失ったように見えるスパーズに焦点が当てられている。フラム戦敗北の惨状を分析した暫定監督のイゴール・トゥドールは、チームの現状について容赦なく語った。トゥドールはスカイスポーツにこう語った。「ここには大きな問題がある。 我々は全てを欠いていた。単なる1失点や1つのミスではない。このクラブでプレーする以上、今日まったく見られなかったレベルの闘志と質が求められる。我々は困難な時期にあり、自らを見つめ直す必要がある」
