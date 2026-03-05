ニュージャージー州生まれのロッシは、2006年に米国代表のワールドカップ前合宿参加の機会を断った人物の一人だ。彼はサッカーが米国で成長を続ける様子を遠くから見守ってきた。

トゥーニーベットとの提携で発言したロッシは、2026年世代についてGOALにこう語った。「彼らは良い中核、優れた若手中核を持っている。プルシッチやマッケニーのようにセリエAで活躍している選手たちだ。

「ワールドカップでグループステージ突破の可能性は十分にある。それ自体がすでに成功と言えるだろう。もし最初の決勝トーナメントを突破できれば、米国サッカーにとって非常に大きな成功となる。だから、それが実現することを願っている。

「ワールドカップ優勝については、そもそも同じ文脈で語るべきではないと思う。このチームに余計なプレッシャーや注目、期待を背負わせるべきではないからだ。それは全く公平ではない。 だからこそ、自国開催という特別な環境で、アメリカサッカーに新たな活気を吹き込む可能性を秘めている。この大会で彼女たちは非常に特別なことを成し遂げるチャンスを手にしているのです。」