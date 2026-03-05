GOAL
米国男子代表はワールドカップ優勝の噂について「全く公平ではない」と述べ、ニューヨーク・コスモスの代表は「ノックアウトステージで1勝するだけでも大きな成功だ」と主張した。
プリシッチとマッケニーが米国代表の成長を象徴する
マウリシオ・ポチェッティーノ監督は今夏、高い期待に応えられる26人の代表メンバーを編成するにあたり、嬉しい悩みに直面するだろう。クリスチャン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、リカルド・ペピ、タイラー・アダムス、フォラリン・バログンら欧州で活躍する選手を擁する米国代表は、実績ある選手を豊富に揃えている。
彼らはかねてより「黄金世代」と称され、米国がこれほど厚い人材層から選手を選抜できる状況は稀であった。プレッシャー下での結果出しは常に容易ではなく、CONCACAF大会では時折挫折も経験してきたが、最終目標は常に北米でのワールドカップ本大会出場であった。
ワールドカップ優勝者？非現実的な目標への警告
ニュージャージー州生まれのロッシは、2006年に米国代表のワールドカップ前合宿参加の機会を断った人物の一人だ。彼はサッカーが米国で成長を続ける様子を遠くから見守ってきた。
トゥーニーベットとの提携で発言したロッシは、2026年世代についてGOALにこう語った。「彼らは良い中核、優れた若手中核を持っている。プルシッチやマッケニーのようにセリエAで活躍している選手たちだ。
「ワールドカップでグループステージ突破の可能性は十分にある。それ自体がすでに成功と言えるだろう。もし最初の決勝トーナメントを突破できれば、米国サッカーにとって非常に大きな成功となる。だから、それが実現することを願っている。
「ワールドカップ優勝については、そもそも同じ文脈で語るべきではないと思う。このチームに余計なプレッシャーや注目、期待を背負わせるべきではないからだ。それは全く公平ではない。 だからこそ、自国開催という特別な環境で、アメリカサッカーに新たな活気を吹き込む可能性を秘めている。この大会で彼女たちは非常に特別なことを成し遂げるチャンスを手にしているのです。」
「黄金世代」は期待に応えられるのか？
米国代表として自国開催のワールドカップに出場した経験を持つ人物、タブ・ラモス（1994年にその偉業を達成）は最近GOALに対し、確かな潜在能力を発揮し始める必要がある代表チームを評価しながらこう語った。「残念ながら『黄金世代』という表現はこのチームに非常に早い段階で、本当に早い段階で与えられたものだ。 この呼び名は2019年か2020年頃、彼らがカタールW杯2022の予選を戦っていた時期に始まった。ちなみに、彼らはカタールW杯出場権をかけた予選で4位チームと同点となり、かろうじて出場権を獲得したのだ。
「同時に『黄金世代』という認識が生まれ、我々は2026年を目標に突き進むだけだと思われていた。私の考え方が少し違うのかもしれないが、代表チームとは常に『今日、利用可能な最高の11選手を集め、相手を打ち負かす』ことだ。それが本質であり、6～7年先を見据えることではない。しかし我々はまさにそれを続けてきた。
「そのため、チームには落ち着きがあり、ここ数年、切迫感は全く感じられなかった。ところがポチェッティーノが指揮を執り始めると、少なくとも代表チームを真剣に見ている我々は『ポチェッティーノがロッカールームに入れば、選手たちは即座に反応し、「さあ、行くぞ」という気運になるだろう』と思った。 しかし、それは起こらなかった。
「おそらく14ヶ月、つまり今年の秋——10月/11月のFIFA国際試合期間——になってようやくチームは真の転機を迎え、単に実力を発揮するだけでなく、アメリカチームが持つような『負け犬メンタリティ』と『強い意欲』を持ってプレーし始めたのです。」
米国男子代表にとってのワールドカップでの成功とはどのようなものか？
元米国代表のスター選手で伝説の元ゴールキーパー、ブラッド・フリーデルはGOALに対し、ポチェッティーノ監督率いるチームにとって「期待を超えるとは準々決勝突破を意味する」と語った。その目標達成への挑戦は、6月12日にカリフォルニアのソフィ・スタジアムでパラグアイと対戦する試合で幕を開ける。
