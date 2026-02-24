Getty/GOAL
米国代表のスター選手リカルド・ペピが、ワールドカップ後にPSVを離れフラムへの移籍が実現すれば、プレミアリーグでの目標となる「素晴らしい」デビューシーズンを飾る見込みだ
フラムは冬の移籍期間にペピの獲得オファーが受け入れられた
ペピは2022年に故郷テキサスとFCダラスを離れ、ドイツのアウクスブルクに移籍して以来、欧州でプレーを続けている。同クラブでは存在感を示すのに苦労したが、フローニンゲンへのレンタル移籍で結果を残したことが功を奏し、2023年にエールディヴィジの強豪PSVへの移籍を実現させた。
アイントホーフェンでは定位置確保が容易ではなかったが、90試合で37得点を記録。今シーズンも二桁得点を達成し、負傷からの復帰戦となったヘーレンフェーン戦（3-1勝利）でゴールを決めている。
ペピは今頃プレミアリーグでプレーしていた可能性もあった。前移籍市場終了間際、フラムが3700万ユーロ（約3200万ポンド／4400万ドル）での獲得に合意したと報じられていたからだ。しかしPSVは適切な代替選手を確保できなかったため、最終的にこの合意を阻止した。
西ロンドンのクラブからの関心は継続していると言われ、フラムは契約満了後にフリーエージェントとして退団するメキシコ代表ラウル・ヒメネスの長期的な後継者を求めて市場を探っている。
ペピはプレミアリーグで成功するだろうか？
ペピがクラブと代表で実績を証明した今、彼がフラムに適しているかとの質問に対し、ザモラは英国トップオンラインスロットを評価するcasino.co.ukを通じてGOALにこう語った。「プレミアリーグはプレミアリーグだ。何が起こるか予測不能だ。 何度も見てきたことだ。クラブの判断、移籍金、賭けになるか否かが鍵となる。
「英国とプレミアリーグの舞台に立った時こそが真価が問われる。大舞台で結果を出せるか？フラムはこれまで多くのストライカーを獲得してきたが、本当に求めていた選手とは言い難い。新たな選手がチャンスを得る機会だ。その真価は、実際にその場に立って機会を得た時に証明される。
「多くのチームがそのようなストライカーを求めている。プレミアリーグで10ゴールを挙げる選手を獲得するのは想像以上に難しい——文字通り10ゴールだ。これは非常に高い要求だ。もし達成できるなら、素晴らしいシーズンを送ったと言えるだろう——ただしトップ4以外のクラブに所属している場合に限る。10ゴール以上を挙げられれば、フェアプレーの精神で称賛に値するシーズンだ。」
元米国代表のブラッド・フリーデルは、GOALの取材で「現時点でペピがフラム移籍を選ぶのは理にかなっているか」との問いにこう答えた。「彼にとって適切な規模のクラブだと思う。ペピはボックス内での動きが非常に優れ、絶妙なポジション取りと空中戦の強さを持つ。フラムの得点パターンを見れば、彼がそのチームにフィットするのは明らかだ」
「もし完全にポゼッション重視で、ペナルティエリア手前でのワンツーパスが中心でサイド攻撃が少ないチームなら、おそらく適していないだろう。しかしフラムのプレースタイル、チームの構成、サイドのスピード、ペナルティエリア周辺への供給を考えると、彼はそのシステムに非常に良くフィットすると思う」
ロビンソン、フラムで再び移籍の噂を呼ぶ
ペピがフルハム移籍の可能性が高まる一方、代表チームメイトのアントニー・ロビンソンは退団の兆しを見せている。この攻撃的な左サイドバックは、ライアン・セッセンゴンとの激しいポジション争いの中で、再び移籍の噂が浮上している。
ザモラは、過去にリヴァプールやマンチェスター・ユナイテッドとの関連が噂されたこの28歳のディフェンダーについてこう付け加えた。「彼のエネルギー、そして驚異的な運動能力が本当に気に入っている。 今シーズンある時点で、彼はボックス内へのクロス数でトップだったと思う。無駄な動きは一切ない。素早くポジションを取り、確実にボールをボックスに送り込む——まさにストライカーが求めるプレーだ。彼は何度も確認するようなタイプではない。だからストライカーは、彼が確実にクロスを上げることを理解し、ボールが来るタイミングを気にせず走り込める。
「ロブソンは素晴らしい才能の持ち主だ。もし移籍を決断し、ワールドカップで大活躍すれば、その運動能力とボックス内への供給力ゆえに、多くの選択肢を得られるだろう」
ペピとロビンソンは2026年ワールドカップの米国代表チームの一員となる見込み
ロビンソンとペピは、今夏アメリカで開催されるワールドカップを控え、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の戦力として起用されることを望んでいる。両選手はそこで注目を集める存在となり、活発な移籍市場が予想される中、さらなる獲得希望クラブが現れる可能性もある。
