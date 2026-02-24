米国代表のスター選手リカルド・ペピが、ワールドカップ後にPSVを離れフラムへの移籍が実現すれば、プレミアリーグでの目標となる「素晴らしい」デビューシーズンを飾る見込みだ

ペピがクラブと代表で実績を証明した今、彼がフラムに適しているかとの質問に対し、ザモラは英国トップオンラインスロットを評価するcasino.co.ukを通じてGOALにこう語った。「プレミアリーグはプレミアリーグだ。何が起こるか予測不能だ。 何度も見てきたことだ。クラブの判断、移籍金、賭けになるか否かが鍵となる。

「英国とプレミアリーグの舞台に立った時こそが真価が問われる。大舞台で結果を出せるか？フラムはこれまで多くのストライカーを獲得してきたが、本当に求めていた選手とは言い難い。新たな選手がチャンスを得る機会だ。その真価は、実際にその場に立って機会を得た時に証明される。

「多くのチームがそのようなストライカーを求めている。プレミアリーグで10ゴールを挙げる選手を獲得するのは想像以上に難しい——文字通り10ゴールだ。これは非常に高い要求だ。もし達成できるなら、素晴らしいシーズンを送ったと言えるだろう——ただしトップ4以外のクラブに所属している場合に限る。10ゴール以上を挙げられれば、フェアプレーの精神で称賛に値するシーズンだ。」

元米国代表のブラッド・フリーデルは、GOALの取材で「現時点でペピがフラム移籍を選ぶのは理にかなっているか」との問いにこう答えた。「彼にとって適切な規模のクラブだと思う。ペピはボックス内での動きが非常に優れ、絶妙なポジション取りと空中戦の強さを持つ。フラムの得点パターンを見れば、彼がそのチームにフィットするのは明らかだ」

「もし完全にポゼッション重視で、ペナルティエリア手前でのワンツーパスが中心でサイド攻撃が少ないチームなら、おそらく適していないだろう。しかしフラムのプレースタイル、チームの構成、サイドのスピード、ペナルティエリア周辺への供給を考えると、彼はそのシステムに非常に良くフィットすると思う」