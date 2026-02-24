Getty Images
「決断を下さねばならない」―ジョン・テリー、チェルシーが暫定監督就任やトップチームスタッフへの起用を見送ったことに「不満」を明かす
テリーのマーレスカ解任への反応
テリーはソーシャルメディアを積極的に利用しており、新年早々に解任が確定した直後、TikTok動画でマレスカの退任についてコメントした。
彼はこう語った：「エンツォ・マレスカがチェルシーから解任された。正直言って完全に驚いている。全く予想していなかった。最近、物事が彼の望む方向に進んでいなかったのは知っている。緊張感が高まっているのは見て取れるし、聞こえてくる。
今朝はこのニュースを受けて多くの電話を受けたが、皆が私に事情を知っていると思っている。全く見当もつかない。私はトップチームに関わっていないから知らないんだ。
「遠くから見た私の意見だが、明らかに監督とオーナーの間には緊張があり、この決断に至ったのだ」
マクファーレンの暫定監督としての2試合
マクファーレンはチェルシーを率いて、マンチェスター・シティとフラムとのアウェー戦に臨んだ。 エティハド・スタジアムではエンソ・フェルナンデスの終了間際のゴールにより1-1の引き分けという立派な結果を得たが、クレイヴン・コテージでは前半中盤にマルク・ククレラが退場処分を受けた後、2-1で敗北した。その後ローゼニオールはマクファーレンをアカデミーでの職務から離れ、トップチームのコーチングスタッフに昇格させることを決断した。
テリー、チェルシーの冷遇に困惑
ジミー・ブラードのYouTubeチャンネル「ゴルフ・ライフ」で、テリーはクラブから要請があれば喜んで暫定監督を務めたと認めつつ、マクファーレンが指揮を執った2試合において、自身がシニアコーチングスタッフの一員にも選ばれなかったことに困惑を隠せなかった。
「（私は）腹が立ったわけじゃない。むしろフラストレーションが溜まった。だって確かにU21の遠征メンバーだったんだ」とテリーは語った。
「だから自分が指揮を執らなくても…カルムがチームを率いて見事に結果を出したんだ。試合で勝利を掴んだんだから」
「でも俺はあのチームの一員であるべきだったと思う。さて、聞いてくれ。人は決断を下さねばならない。決断してイエスかノーかを示すのは素晴らしいことだ。そして明らかにオーナーシップか誰かがその決断を下し、スポーツディレクターたちは『ノー』と言った。何らかの理由で俺を含めないという決断を——その理由は、俺にはわからない」
テリーの古巣クラブを指揮する夢
テリーはディーン・スミス監督の下でアシスタントマネージャーとしての指導経験を持ち、2018年から2021年までアストン・ヴィラで、その後2023年にはレスター・シティで共に働いた。最近ではオックスフォード・ユナイテッドの監督職との関連が報じられたが、彼は一貫してその役職の候補者ではなかったと強調しつつも、チェルシーの指揮を執るという夢を実現するためには、他のヘッドコーチとしての経験が必要だと認めた。
「最近オックスフォードの監督職と噂されましたが…全くの事実無根です」とテリーは続けた。
「彼らとは話していない。自ら進んで動いたわけでもない。そして（その気もない）。ご存知の通り、今はアカデミーで働いている。U-18とU-21を担当している。今の役割が大好きだ。パートタイムでの仕事だ。
「チェルシーからオファーがあれば（指揮を執りたい）とは常々言ってきたが、現実的に考えて、他の仕事をせずにチェルシーの指揮を執れるだろうか？おそらく無理だろう」
「キャプテン、リーダー、レジェンド」― テリーは今もスタンフォード・ブリッジで愛され続けている
