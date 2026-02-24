「決断を下さねばならない」―ジョン・テリー、チェルシーが暫定監督就任やトップチームスタッフへの起用を見送ったことに「不満」を明かす

テリーはソーシャルメディアを積極的に利用しており、新年早々に解任が確定した直後、TikTok動画でマレスカの退任についてコメントした。

彼はこう語った：「エンツォ・マレスカがチェルシーから解任された。正直言って完全に驚いている。全く予想していなかった。最近、物事が彼の望む方向に進んでいなかったのは知っている。緊張感が高まっているのは見て取れるし、聞こえてくる。

今朝はこのニュースを受けて多くの電話を受けたが、皆が私に事情を知っていると思っている。全く見当もつかない。私はトップチームに関わっていないから知らないんだ。

「遠くから見た私の意見だが、明らかに監督とオーナーの間には緊張があり、この決断に至ったのだ」