暴露：出場停止中のジョゼ・モウリーニョがベンフィカのチャンピオンズリーグ敗戦を「秘密の場所」から観戦した理由

ベンフィカはサンティアゴ・ベルナベウでラファ・シルバが14分以内に先制点を挙げ、一時的に合計得点を並べたが、わずか2分後にオーレリアン・チュアメニがレアルのゴールを決めた。試合終了10分前にはヴィニシウス・ジュニオールが再び得点を挙げ、マドリードを安全に決勝トーナメント16強へ導いた。

モウリーニョ監督は、エスタディオ・ダ・ルスでのベンフィカ対レアル戦後に論争の渦中に立たされた。この試合では、ジャンルーカ・プレスティアーニがレアルFWビニシウスに向けて人種差別的な発言をしたとされる疑惑が浮上したのだ。

率直な発言で知られるモウリーニョ監督は、現在も調査中のこの件について記者団にこう語った。「あの瞬間は試合の熱狂的な瞬間であり、素晴らしい試合における驚異的なゴールであるべきだった…彼らはこうした美しいプレーができる才能の持ち主だ。しかし残念ながら、彼［ビニシウス］はあの驚異的なゴールを決めて試合が終わっただけで満足できなかった。あのようなゴールを決めたら、敬意を持って祝うべきだ」

ビニシウスの祝賀がベンフィカの選手やサポーターを「煽った」と感じるかとの問い（ブラジル人選手がホームサポーターの真前にあるコーナーフラッグへ向かった行為を指す）に対し、モウリーニョ監督はこう付け加えた。「そうだと思う。プレスティアニとビニシウスの間で交わされた言葉については、私は中立でありたい。それについてはコメントしない」