暴露：出場停止中のジョゼ・モウリーニョがベンフィカのチャンピオンズリーグ敗戦を「秘密の場所」から観戦した理由
モウリーニョがVIPブースを拒否した後、レアル・マドリード対ベンフィカ戦を観戦した場所
自らを「スペシャル・ワン」と称した男は、2013年にレアル・マドリード監督としての統治を終えてから4,652日ぶりにスペインの首都に戻ってきた。それ以来一度も足を運んでいないことを認めている。
彼はレアル・マドリード在籍中にリーガ・エスパニョーラとコパ・デル・レイの優勝をもたらし、今も熱狂的なサポーター層から多くの支持を得ている。しかし、懐かしい地を訪れても公の場での再会はなかった。
レアルはモウリーニョのために特別席を用意し、写真家たちが指定ブースに集まったが、63歳の元指揮官は現れなかった。UEFAが一時、集まった報道陣に元チェルシー＆インテル監督の撮影を禁止しようとしたとも報じられている。
しかし彼は動じず、スペイン紙マルカによれば、モウリーニョは試合中ずっとベンフィカのチームバスにいたという。この夜、モウリーニョが興奮する要素はほとんどなかった。
モウリーニョはエスタディオ・ダ・ルスでの論争を呼んだ衝突の後、批判を浴びた
ベンフィカはサンティアゴ・ベルナベウでラファ・シルバが14分以内に先制点を挙げ、一時的に合計得点を並べたが、わずか2分後にオーレリアン・チュアメニがレアルのゴールを決めた。試合終了10分前にはヴィニシウス・ジュニオールが再び得点を挙げ、マドリードを安全に決勝トーナメント16強へ導いた。
モウリーニョ監督は、エスタディオ・ダ・ルスでのベンフィカ対レアル戦後に論争の渦中に立たされた。この試合では、ジャンルーカ・プレスティアーニがレアルFWビニシウスに向けて人種差別的な発言をしたとされる疑惑が浮上したのだ。
率直な発言で知られるモウリーニョ監督は、現在も調査中のこの件について記者団にこう語った。「あの瞬間は試合の熱狂的な瞬間であり、素晴らしい試合における驚異的なゴールであるべきだった…彼らはこうした美しいプレーができる才能の持ち主だ。しかし残念ながら、彼［ビニシウス］はあの驚異的なゴールを決めて試合が終わっただけで満足できなかった。あのようなゴールを決めたら、敬意を持って祝うべきだ」
ビニシウスの祝賀がベンフィカの選手やサポーターを「煽った」と感じるかとの問い（ブラジル人選手がホームサポーターの真前にあるコーナーフラッグへ向かった行為を指す）に対し、モウリーニョ監督はこう付け加えた。「そうだと思う。プレスティアニとビニシウスの間で交わされた言葉については、私は中立でありたい。それについてはコメントしない」
UEFAがプレスティアーニに暫定的な出場停止処分を下した
プレスティアニはUEFAから暫定的な1試合出場停止処分を受けたため、レアルとの再戦には関与しなかった。ベンフィカはこの決定に異議を申し立てたため、アルゼンチン人ウイングはスペインに渡航したが、出場許可は得られず、長期の出場停止処分を受ける可能性が残っている。
プレスティアニは自身の無実を主張し、レアルとの論争を呼んだ衝突直後にこう述べた。「私は決して選手ヴィニシウス・ジュニオールに対して人種差別的な侮辱を投げかけたことはなく、彼が聞き間違えたことを残念に思う。私は誰に対しても人種差別的態度を取ったことはなく、レアル・マドリードの選手たちから受けた脅迫を遺憾に思う」
その後UEFAの調査に対し、彼はブラジル人選手に対して人種差別的ではなく同性愛者差別的な侮蔑語を使用したと説明している。モウリーニョ監督は選手を擁護する発言で批判に直面したが、問題の夜以降、沈黙を守り続けている。
欧州での敗退後、モウリーニョの焦点は国内リーグにシフトする
モウリーニョ監督は、ベンフィカが欧州のエリート大会から敗退したのを見て、メディアへのコメントを控えた。彼の関心は今や国内リーグに向けられており、月曜日にギル・ヴィセンテ戦が控えている。同監督はこの試合でベンチに復帰し、ポルトガル1部リーグの優勝争いにおいて首位ポルトとの7ポイント差を縮めることを目指している。
