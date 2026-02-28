明かされた：エルリング・ハーランドがマンチェスター・シティのリーズ遠征メンバーから外れた理由

シティがエランド・ロードで勝利を収めれば、同数の試合数を消化した状態でプレミアリーグ首位のアーセナルに2ポイント差まで迫ることになる。アーセナルは日曜日にロンドンライバルのチェルシーをエミレーツ・スタジアムに迎える一方、シティの実際の消化試合はカラバオカップ決勝進出に伴う延期分としてクリスタル・パレス戦がシーズン後半に控えている。

グアルディオラ監督は今週初めの試合前記者会見で、リーズ遠征が表面上ほど単純ではないと認めた。「当然のこととは思わない。今は（バックラインからのビルドアップが）非常に難しい。以前は相手も2人のセンターバックで1人のストライカーに対処したり、3人で2人を抑えたりしてくれた。今はそれが不可能だ」

エランド・ロードでも同じだろう、マンマークだ。ニューカッスル戦で起きたように。新監督（ヴィトール・ペレイラ）率いるノッティンガム・フォレストの試合映像もいくつか見た。リヴァプール戦では常にそうだった。これが現実だ。

ほとんどのチームがそうやってくる。適応し、その時の代替策を用意せねばならない。代替策とは、前線でより速くプレーすることだ。ボールを奪えればチャンスになる。ニューカッスル戦では信じられないほど5、6回のチャンスがあったが、最後のパスをミスした。走れる場面でだ。

「チームが勇気を持って1対1を仕掛け、ボールを奪うための連携ができれば、そこから走れる。とはいえ、難しい30メートルのパスより安全な2メートルのパスを選ぶのは当然だ。

「常に我々は、エルリングやストライカーをそのポジションで使うだけではない方法を探している。彼らを下がらせた後、別のタイプのゲームを展開するために、我々のプレーにはより多くのバリエーションと予測不可能性が必要だ。

「つまりこうだ。マンツーマンで非常に高い位置まで守備を押し上げ、その後ボックス内で極端に深く守備を固める。多くのチームには『中間ブロック』が存在せず、そのためのプロセスもほとんど整っていない。だが我々はそれを構築中だ」