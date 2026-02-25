Getty Images
翻訳者：
「携帯の電源を切ったんだ！」―ピエール・カルルは物議を醸したインテル戦での退場処分を受け、騒音を遮断。ユベントスのスター選手は出場停止騒動を気にも留めない様子だ
カルルがダービーの嵐をどう乗り切ったか
この事件はイタリアサッカー界を席巻し、バストーニの公的な謝罪やセリエA審判委員長の誤り認めにまで発展した。試合後には元選手、監督、ファンらが怒りを表明し、審判委員長からバストーニが非難された。一方カルルーはインテルのクリスティアン・キヴ監督から批判を受け、ルチアーノ・スパレッティ監督の怒りを買った。
カルルーは、チームの3-2敗戦後に直面した激しいメディアの監視とSNS上の反発に対処する自身の方法を明かした。24歳の選手は、精神的な集中力を維持するために極端な手段を取ったことを認め、外界との接触を完全に断つ選択をしたと語った。
「情報を増幅させないため携帯を切った。多くの意見があったが、結局出場停止処分は変わらない。全てを背後に置いて進む方が良い」 しかしガラタサライ戦に影響したとは思わない。言い訳に聞こえるかもしれないが、問題は試合の運び方だった」とディフェンダーはレキップ紙に説明。ユベントスがその後チャンピオンズリーグで5-2の大敗を喫した件について、この騒動を言い訳に使うことを拒否した。
- Getty Images Sport
カルルの批判に対するプロフェッショナルな対応
ユヴェントスという名門クラブでの生活には絶え間ない期待が伴う。カルルもそのことを十分に理解している。今季は浮き沈みの激しいシーズンだが、彼は地に足をつけた姿勢を保っている。ビアンコネリは複数の戦線で戦いながら、最近の敗戦による傷を癒している最中だ。元ACミランの選手は、ファンや評論家の間で自身の規律違反記録が話題の中心となっていた時期を経て、今はプレーで結果を示すことを決意している。
フランス人選手はプレッシャーを重荷ではなく特権と捉えている。「ビッグクラブでは当然のことながら忙しいシーズンだ。大きな期待が寄せられ、常にその期待に応えることが求められる。だがそれは我々が子供の頃から夢見てきたことだ。 この仕事には目標が伴う。シーズン終了時に結果が示すだろう」とカルルは語った。サポーターとの関係についても言及した。「私もかつてファンだった。批判の仕組みは理解している。その時は苛立ちが募り、SNSで感情を吐き出して眠る。たとえ個人を批判されても、個人的な攻撃と受け止めるべきではない」
戦略的成長と防御的チェス
トリノに加入して以来、カルルは守備陣のリーダーとしての地位を確立しようと努めてきた。欧州のエリート攻撃陣を出し抜くために必要な戦術的な細部に焦点を当てている。国内での出場停止処分明けに復帰した彼の姿は、イスタンブールでのチーム全体のパフォーマンスが物足りなかったとはいえ、彼の重要性を改めて思い起こさせた。
「この調子で続けたい。ピッチの上でのみ、チームメイトの目にすら正当性が認められる。相手を研究し、彼らが慣れていない行動を強いる必要がある」 チェスのように、相手の2、3手先を読む術を身につけねばならない。目標は単に守備を固めることではなく、最高のプレーヤーになることだ」とカルルは語った。彼はチームの過ちに対する責任を強く主張し、「チャンピオンズリーグの試合で疲労を言い訳にすることは許されない。今夜はこうなったが、何が起きたのか理解するのは非常に難しい。それでも我々は胸を張って、より良いプレーを見せねばならない」と述べた。
- (C)Getty Images
レ・ブルー（フランス代表）と共に挑むワールドカップへの野望
ユヴェントスでの当面の課題を超えて、カルルは国際舞台に照準を定めている。ワールドカップが目前に迫る中、この万能ディフェンダーはセリエAとチャンピオンズリーグでの活躍が、ディディエ・デシャン監督の構想に定着するための完璧な舞台となると確信している。センターバックと右サイドバックの両方をこなせる能力は、支配力を維持しようとするフランス代表にとって貴重な戦力となる。
母国代表としてプレーする意欲は、このユヴェントスのスターにとって究極の目標だ。「代表チームは選手にとって頂点であり、子供の頃の夢であり、特権です。ワールドカップに向けて準備は整っています」と彼は締めくくった。
バストーニとの件やSNS上の騒動を乗り越えたカルルは、今やユヴェントスの守備陣を支える安定感と、迫り来る世界大会への切符を確実にするために集中している。
広告