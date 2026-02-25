「携帯の電源を切ったんだ！」―ピエール・カルルは物議を醸したインテル戦での退場処分を受け、騒音を遮断。ユベントスのスター選手は出場停止騒動を気にも留めない様子だ

この事件はイタリアサッカー界を席巻し、バストーニの公的な謝罪やセリエA審判委員長の誤り認めにまで発展した。試合後には元選手、監督、ファンらが怒りを表明し、審判委員長からバストーニが非難された。一方カルルーはインテルのクリスティアン・キヴ監督から批判を受け、ルチアーノ・スパレッティ監督の怒りを買った。

カルルーは、チームの3-2敗戦後に直面した激しいメディアの監視とSNS上の反発に対処する自身の方法を明かした。24歳の選手は、精神的な集中力を維持するために極端な手段を取ったことを認め、外界との接触を完全に断つ選択をしたと語った。

「情報を増幅させないため携帯を切った。多くの意見があったが、結局出場停止処分は変わらない。全てを背後に置いて進む方が良い」 しかしガラタサライ戦に影響したとは思わない。言い訳に聞こえるかもしれないが、問題は試合の運び方だった」とディフェンダーはレキップ紙に説明。ユベントスがその後チャンピオンズリーグで5-2の大敗を喫した件について、この騒動を言い訳に使うことを拒否した。