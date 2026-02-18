「我々は当然の結果だ！」 - ミケル・アルテタ監督、ウルブズ戦での衝撃的な逆転負けについて「不注意の代償を払った」と認める

試合後のスカイスポーツのインタビューでアルテタ監督は次のように語った。「この結果を受け入れるのは非常に厳しい。後半は我々がすべきプレー、プレミアリーグの試合に勝つために必要なプレーができなかった。今は評価すべきではない。皆感情的になりすぎている。この敗戦は我々が受け止めるべきものだ。

感情に流されればチームを傷つける発言も簡単に出てしまう。誰もが最善を尽くそうとしている。苦しい時期を乗り越えねばならない。今日は最後の瞬間に代償を払った。基本となるプレーをこれまで以上に確実にこなす必要がある。

「今日はこの結果を受け入れる必要がある。自分たちを厳しく見つめ直さねばならない。十分ではなかったからだ。リーグ戦において、ここ数ヶ月我々が安定性を欠いているのは現実だ。立ち上がらなければならない。困難な局面こそ、我々の強い意志と実力を示す時だ。立ち上がらなければならない」