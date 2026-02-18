Goal.com
Sean Walsh

「我々は当然の結果だ！」 - ミケル・アルテタ監督、ウルブズ戦での衝撃的な逆転負けについて「不注意の代償を払った」と認める

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、火曜日にウルブズ戦で2点のリードを無駄にした選手たちに「立ち上がれ」と訴えた。ガンナーズはロスタイム終了間際に失点し、最下位チームに2-2の引き分けに持ち込まれた。プレミアリーグ首位チームが降格圏の相手にこれほどの優位を崩すのは史上初のことだ。

  • アーセナルが追加時間で2点リードをふいにする

    ブカヨ・サカは15試合連続無得点の記録を止め、モリーヌックスで早い時間帯に得点を挙げた。デクラン・ライスのクロスをヘディングで決めたこのゴールは、彼が10番ポジションに起用された直後のものだった。後半開始早々にはピエロ・ヒンカピエが、バイエル・レバークーゼンから夏の移籍後クラブ初ゴールを記録。アーセナルが3点を確実に手中に収めようとしたその時、ウルブズは意地を見せた。

    60分にはウーゴ・ブエノの強烈なシュートでホームチームが1点を返すと、後半の精彩を欠いたガンナーズは追加時間4分、リッカルド・カラフィオーリのオウンゴールでウルブズに同点弾を許すという代償を払うこととなった。

    アルテタ監督：アーセナルは引き分けに値した

    試合後のスカイスポーツのインタビューでアルテタ監督は次のように語った。「この結果を受け入れるのは非常に厳しい。後半は我々がすべきプレー、プレミアリーグの試合に勝つために必要なプレーができなかった。今は評価すべきではない。皆感情的になりすぎている。この敗戦は我々が受け止めるべきものだ。

    感情に流されればチームを傷つける発言も簡単に出てしまう。誰もが最善を尽くそうとしている。苦しい時期を乗り越えねばならない。今日は最後の瞬間に代償を払った。基本となるプレーをこれまで以上に確実にこなす必要がある。

    「今日はこの結果を受け入れる必要がある。自分たちを厳しく見つめ直さねばならない。十分ではなかったからだ。リーグ戦において、ここ数ヶ月我々が安定性を欠いているのは現実だ。立ち上がらなければならない。困難な局面こそ、我々の強い意志と実力を示す時だ。立ち上がらなければならない」

    サカはロッカールームの雰囲気が「非常に平板だ」と主張している

    サカはスカイスポーツのカメラの前で、アーセナル陣営の雰囲気について質問を受けた。彼はこう答えた。「ええ、かなり沈んだ雰囲気です。結果にはもちろん、特に後半のプレー内容には非常に失望しています。今シーズン私たちが築いてきた基準からは程遠いものでした」

    「ここ数試合のパフォーマンスを反省し、問題を即座に修正する時だ。そうすれば勝利を取り戻し、連勝で勢いを取り戻せる。今はその勢いを少し失っているからな。

    「我々は本来のレベルを取り戻す必要がある。基本を正しく実行すれば、このチームには勝利を収める十分な質がある。特に最近勝ち点を落としている試合ではなおさらだ。それを修正することが、今の我々の唯一の焦点だ」

  • アーセナルの次なる展開は？

    アーセナルの次戦は日曜日に開催されるノースロンドン・ダービーで、ライバルのトッテナム・ホットスパーをアウェイで迎える。スパーズはトーマス・フランク監督を解任し、イゴール・トゥドール監督をシーズン終了までの契約で新指揮官に迎えたばかりである。

