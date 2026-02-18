Getty Images
「感情が高ぶった！」―アンソニー・ゴードン、カラバフ戦で4得点の活躍後にキエラン・トリッピアーと衝突した経緯を説明
ゴードンが前半に4得点
バクーでの試合開始わずか3分、ゴードンが先制点を挙げると、直後にマリック・ティアウがニューカッスルの2点目を追加した。オープンプレーからの追加点の間に、ゴードンは前半終了までに2度のPKを成功させた。しかし、選手たちがロッカールームに戻る際、ゴードンがキャプテンのトリッピアーと激しい口論を交わす姿が目撃された。
トリッピアーとゴードンが説明
試合後、ゴードンとトリッピアーがTNTスポーツのカメラの前に立ち、状況を説明した。
トリッピアーは次のように語った。「ゴーディはハットトリックを達成した。選手全員がPKを蹴りたかったと思うが、彼はチームのPKキッカーでもある。他の選手同様、彼も得点を望んでいたが、PK担当は彼だ。ピッチ上では感情が高ぶることもあるが、それは仕方がない。彼は今日4ゴールを決め、信じられない活躍を見せた。今は前を向く時だ」
2本目のPKを蹴りたかったかと問われると、ゴードンはこう答えた。「そうだよ。でも、みんなが成功することを願っているから、みんなの意見は理解している。 我々はチームだ、共に戦うべきだ。だが俺は攻撃的選手であり、ペナルティキッカーだ。可能な限り多くのゴールを決めたい。しかし皆の意見も理解している。感情が高ぶるのは当然だが、[トリッピアー]はクラブ加入時から親しいチームメイトの一人だ。彼は俺のために多くのことをしてくれた。彼は大丈夫だ！」
トリッピアーは冗談めかして、2人は「練習でボクシンググローブが必要になる」と語った。
ゴードンは「記録」について考えていない
ゴードンは4得点で数々の記録を更新したが、ピッチ上ではそれが目的ではなかったと強調した。彼は続けた。「記録は嬉しいが、ただ得点して試合に勝ちたいだけだ。結局、我々は圧倒的な勝利を収めた。今シーズン最高のパフォーマンスだったと言える。得点よりもそれが重要だ」
「チーム全員を誇りに思う。サッカーは時に感情の起伏が激しい世界だ。非常に気まぐれで、人々の評価は君の調子次第で大きく揺れ動く。我々が経験した苦境から現在の地位に至る過程は、チームの真の資質を示す極めて重要な証左だ。サッカーは瞬時に変化する。だからこそこの勢いを維持し続けねばならない。同じ速さで逆転する可能性もあるのだから」
ニューカッスルに次に何が起こるのか？
ニューカッスルが来週、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ第2戦でカラバグをセント・ジェームズ・パークに迎える前に、エディ・ハウ率いるチームは土曜日にマンチェスター・シティ戦を控え、プレミアリーグ戦線に復帰する。
