試合後、ゴードンとトリッピアーがTNTスポーツのカメラの前に立ち、状況を説明した。

トリッピアーは次のように語った。「ゴーディはハットトリックを達成した。選手全員がPKを蹴りたかったと思うが、彼はチームのPKキッカーでもある。他の選手同様、彼も得点を望んでいたが、PK担当は彼だ。ピッチ上では感情が高ぶることもあるが、それは仕方がない。彼は今日4ゴールを決め、信じられない活躍を見せた。今は前を向く時だ」

2本目のPKを蹴りたかったかと問われると、ゴードンはこう答えた。「そうだよ。でも、みんなが成功することを願っているから、みんなの意見は理解している。 我々はチームだ、共に戦うべきだ。だが俺は攻撃的選手であり、ペナルティキッカーだ。可能な限り多くのゴールを決めたい。しかし皆の意見も理解している。感情が高ぶるのは当然だが、[トリッピアー]はクラブ加入時から親しいチームメイトの一人だ。彼は俺のために多くのことをしてくれた。彼は大丈夫だ！」

トリッピアーは冗談めかして、2人は「練習でボクシンググローブが必要になる」と語った。