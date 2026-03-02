「怖い」ウィリアム・サリバは過小評価されているのか？アーセナルのレジェンド、マーティン・キーオウンが、プレミアリーグ優勝を目指すガナーズを守り抜いた「夜警」ディフェンダーを絶賛

アーセナルは水曜夜、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン戦に臨む。一方、優勝争いのライバルであるシティは同日夜、ノッティンガム・フォレストをホームに迎える。両強豪が同時に試合を行うのは珍しいケースだ。 アーセナルはコロナウイルス封鎖下の「プロジェクト・リスタート」再開初週末となった2020年6月以来、アメックス・スタジアムで敗戦していない。しかしキーオンはシーガルズ（ブライトン）の脅威を警戒している。

「ブライトンは少し苦境に陥っていたよね。ひどい連敗中だったじゃないか？ だから今、[ジェームズ]ミルナーがチームに加わり、船を安定させようとしているのは興味深い。ベテランの経験豊富な選手が来るわけだ。彼らが調子を上げ始めたのは、アーセナルにとって本当に最悪のタイミングだ。怖くはないが、彼らが築き上げたものには敬意を払っている」とキーオンは付け加え、シティと同時刻の試合がアーセナルにとって有利になると結論づけた。

「実際、プレッシャーは均等化されると思う。相手チームが自分たちより早い時間帯に試合をするのは、昔から好きじゃなかった。直近数試合のように丸24時間後なら、準備や戦術に集中できる。だから連戦形式にするのは… ご存知のように、メディアはそれを引き延ばそうとします。彼らが近くの別の庭でプレーしているときは、それは興味深い状況だと思います。

マーティン・キーオウンは今週、TNT Sports で解説と分析を担当します。火曜日、水曜日、木曜日のプレミアリーグの全試合は、TNT Sports および discovery+ で生中継されます。