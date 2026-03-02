Getty Images Sport
翻訳者：
「怖い」ウィリアム・サリバは過小評価されているのか？アーセナルのレジェンド、マーティン・キーオウンが、プレミアリーグ優勝を目指すガナーズを守り抜いた「夜警」ディフェンダーを絶賛
サリバが決勝点を挙げ、チェルシーが勝利
今月25歳の誕生日を迎えるサリバは、日曜日のロンドンライバル・チェルシー戦（ホーム）で今季初ゴールを決め、アーセナルの2-1勝利に貢献。プレミアリーグ首位でマンチェスター・シティに5ポイント差をつけた（ただしペップ・グアルディオラ率いるチームより1試合多く消化）。 アーセナルのセットプレーの巧みさと、ディフェンダーのガブリエル・マガリャエスとユリエン・ティンバーが今季リーグ戦でそれぞれ3ゴールを挙げていることを考慮すると、この長身のフランス人選手が3月まで初得点を挙げられなかったことは多くの関係者にとって驚きだった。
- TNT Sports
「ロールスロイス」サリバはさらに成長できる
キーオンはGOALの独占インタビューで、サリバが得点で話題になる他のディフェンダーと比べて過小評価されているかとの質問を受けた。
「毎週彼を見ている者なら誰でも、この男がピッチを優雅に滑るロールスロイスのような存在だと知っている」とキーオンは答えた。「非常に堅実で安定感があり、彼ら（サリバとガブリエル）はピッチ内外で親友同士という独特のパートナーシップを築いている。 彼にとって次の段階はリーダーシップ要素だろう。ガブリエルはリーダーに見えるが、それは次のステップだ。しかし彼はまだ若く、年齢を重ねるにつれて確実に成長していく要素だ」
サリバの機動性は現代サッカーにおいて大きな強みだ
アーセナルで 2 度にわたり 449 試合に出場し、7 つのトロフィーを獲得したキーオウンは、そのキャリアの中でいくつかのトップディフェンダーとプレーしましたが、特に今日のサッカーのプレイスタイルを考えると、サリバやガブリエルと肩を並べてプレーしたかったと認めました。
「もし彼らが許してくれたら、この2人のどちらとも一緒にプレーしても構わない」と彼は付け加えた。「私は幸運にも、ソル・キャンベルやトニー・アダムスといった優れたパートナーと、長年にわたり、多くの試合でプレーすることができた。
私にとって、センターバックの役割は、今、非常に重要だと思います。それは昔から変わりませんが、サイドバックは、プレーを構築する際に、バックフォーにいない場合が多いと思います。ですから、それが彼らの役割であり、彼らが監視しなければならないことです。彼らは、センターバックの守備陣を補強し、人数を揃えるために、選手たちをバックに誘導する夜警のような存在です。 サリバは機動力に優れ、中盤に上がりほとんどの選手に対応できる。彼はまだ成長中で、さらに上達する余地がある。それが恐ろしい点だ」
- TNT Sports
アーセナルの次なる展開は？
アーセナルは水曜夜、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン戦に臨む。一方、優勝争いのライバルであるシティは同日夜、ノッティンガム・フォレストをホームに迎える。両強豪が同時に試合を行うのは珍しいケースだ。 アーセナルはコロナウイルス封鎖下の「プロジェクト・リスタート」再開初週末となった2020年6月以来、アメックス・スタジアムで敗戦していない。しかしキーオンはシーガルズ（ブライトン）の脅威を警戒している。
「ブライトンは少し苦境に陥っていたよね。ひどい連敗中だったじゃないか？ だから今、[ジェームズ]ミルナーがチームに加わり、船を安定させようとしているのは興味深い。ベテランの経験豊富な選手が来るわけだ。彼らが調子を上げ始めたのは、アーセナルにとって本当に最悪のタイミングだ。怖くはないが、彼らが築き上げたものには敬意を払っている」とキーオンは付け加え、シティと同時刻の試合がアーセナルにとって有利になると結論づけた。
「実際、プレッシャーは均等化されると思う。相手チームが自分たちより早い時間帯に試合をするのは、昔から好きじゃなかった。直近数試合のように丸24時間後なら、準備や戦術に集中できる。だから連戦形式にするのは… ご存知のように、メディアはそれを引き延ばそうとします。彼らが近くの別の庭でプレーしているときは、それは興味深い状況だと思います。
マーティン・キーオウンは今週、TNT Sports で解説と分析を担当します。火曜日、水曜日、木曜日のプレミアリーグの全試合は、TNT Sports および discovery+ で生中継されます。
広告