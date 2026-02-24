動画：マンチェスター・シティからレンタル移籍中のマヌエル・アカンジが重大ミス、ボーデ・グリムトがセリエA首位のインテルをCL敗退に追い込む

ボドは金曜日にUEFA本部で行われる抽選で、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント16強の対戦相手が決定する。次ラウンドではスポルティングCPかマンチェスター・シティのいずれかと対戦する。

シティは1月のリーグ戦で既にボーデと対戦しており、インテル同様、北極圏で3-1の敗戦を喫している。ホグが前半に2得点を挙げ、ハウゲが60分に追加点を決めた。レイアン・シェルキが直後にゴールを決めたが、ロドリが得点直後に退場処分を受けたため、その得点は影が薄くなった。

この敗戦はシティの苦戦が続く中での出来事だったが、その後8試合無敗（7勝）を記録している。ノルウェーでの敗戦後、ペップ・グアルディオラ監督はこう語った。「我々が今苦戦している理由は分かっている。チームの状況を100％把握している。もう少し時間を与えよう。それで十分か？ わからない。 脆さについては解決策を把握しているし、選手たちも理解している。脆さは特定の選手だけの問題ではない。脆さを解消する解決策は分かっている。チームの勢いを変え、明日と来週水曜の試合に勝たねばならない。もし8位以内に入らなければ、2月に追加試合を戦うことになる」

シティとスポルティングのいずれかがボドと対戦しない場合、代わりにレアル・マドリードかベンフィカと対戦することになる。レアルは第1戦で1-0でリードしており、水曜日にベルナベウで行われる第2戦に臨む。