動画：マンチェスター・シティからレンタル移籍中のマヌエル・アカンジが重大ミス、ボーデ・グリムトがセリエA首位のインテルをCL敗退に追い込む
インテルは第1戦を終えて課題を抱えている
先週のアスプミラ・スタジアムで、ボーデが3-1の番狂わせ勝利を収めた。ソンデ・ブルンスタッド・フェットの先制点は前半終了前にフランチェスコ・ピオ・エスポジートの同点弾で帳消しとなったが、ACミラン出身のイェンス・ペッター・ハウゲとカスパー・ホーグの立て続けの2得点で、ケティル・クヌッセン監督率いるチームはサン・シーロでの第2戦に向け優位に立った。
インテルはホームに戻りボール支配率で優位に立ったものの、約1時間にわたり突破口を見出せず。ボドはアカンジの守備のミス（自陣ペナルティエリア付近でボールを奪われる）を突き、ハウゲに追加点を許して合計スコアでのリードを広げた。
アカンジのミスを見る
エヴジェンの見事なシュートに続き、バストーニが慰めのゴールを決めた
インテルが追い上げを図る中、試合は急速に彼らから遠ざかっていた。一方、ボーデは逆サイドへ攻め込み、ハコン・エヴイェンの今夜2点目で決勝トーナメント進出を確実なものにした。アレサンドロ・バストーニがゴールライン技術に助けられ1点を返したものの、試合の流れを変えるには至らず、ボーデはチャンピオンズリーグ史上屈指の大番狂わせを成し遂げた。
チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦で、ボーデ/グリムトはどのチームと対戦できるのか？
ボドは金曜日にUEFA本部で行われる抽選で、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント16強の対戦相手が決定する。次ラウンドではスポルティングCPかマンチェスター・シティのいずれかと対戦する。
シティは1月のリーグ戦で既にボーデと対戦しており、インテル同様、北極圏で3-1の敗戦を喫している。ホグが前半に2得点を挙げ、ハウゲが60分に追加点を決めた。レイアン・シェルキが直後にゴールを決めたが、ロドリが得点直後に退場処分を受けたため、その得点は影が薄くなった。
この敗戦はシティの苦戦が続く中での出来事だったが、その後8試合無敗（7勝）を記録している。ノルウェーでの敗戦後、ペップ・グアルディオラ監督はこう語った。「我々が今苦戦している理由は分かっている。チームの状況を100％把握している。もう少し時間を与えよう。それで十分か？ わからない。 脆さについては解決策を把握しているし、選手たちも理解している。脆さは特定の選手だけの問題ではない。脆さを解消する解決策は分かっている。チームの勢いを変え、明日と来週水曜の試合に勝たねばならない。もし8位以内に入らなければ、2月に追加試合を戦うことになる」
シティとスポルティングのいずれかがボドと対戦しない場合、代わりにレアル・マドリードかベンフィカと対戦することになる。レアルは第1戦で1-0でリードしており、水曜日にベルナベウで行われる第2戦に臨む。
