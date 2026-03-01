Getty Images Sport
翻訳者：
動画：セビージャ戦でのダービー敗戦後、激怒するレアル・ベティスサポーターと対峙するアントニー
アントニーは英雄から落ちぶれた
試合開始からわずか15分、突破口が開かれた。ペナルティエリア内で危険な軌道を描いた跳ね返りボールに、アントニーは本能的な正確さで反応した。完璧な体勢を整えると、空中へ飛び上がり見事なオーバーヘッドキックを叩き込んだ。ボールはネットを揺らし、セビージャのゴールキーパーに為す術もなかった。この個人技の輝きは、マンチェスター・ユナイテッドからスペインへ完全移籍して以来の復活を証明するものだった。
レアル・ベティスは前半を支配し、勝利を確信させる展開だった。40分までに2-0と優位に立ち、ファンは市内ライバルに対する歴史的勝利を期待し、スタジアムは熱気に包まれた。しかし試合は二つの顔を持つものとなり、流れが変わったことでホームチームに冷酷な現実が突きつけられた。 序盤に見せた戦術的な規律が揺らぎ始め、近年のダービー史上で最も劇的な逆転劇の舞台が整った。
アントニーがベティスサポーターと対峙する様子を見る
劇的な後半の崩れ
後半は全く異なる展開となり、流れは劇的にアウェーチームへと傾いた。セビージャは激しい執拗な反撃を開始。ホームチームの守備ミスや戦術的失態を突いて試合の流れを取り戻した。リードが消えゆくにつれピッチ上の焦燥感は手に取るように伝わり、85分に劇的な同点弾が決まった瞬間、沸点に達した。ベティスのサポーターは完全に呆然とした。
2-2の引き分けで試合終了の笛が鳴ると、前半の歓声は選手たちに向けたブーイングと罵声の合唱へと変わった。アントニーはロッカールームへ直行せず、スタンド下層席に近づく姿が目撃された。観客から浴びせられる激しい非難に明らかに動揺していた。 カメラは、チームを罵倒する数人のサポーターと激しい口論を交わすウインガーを捉えた。怒りを露わにした罵声が浴びせられる中、彼は明らかに動揺した様子を見せていた。
チームメイトが介入して衝突を止める
映像が示すように、この緊張の中心にいたのはアントニーだけではなかった。ブラジル人ウインガーがスタンドに近づこうと広告看板を飛び越え、サポーターを挑発的に睨みつけたことで、状況は危険なほどにエスカレートした。 コロンビア人チームメイトのクチョ・エルナンデスが介入し、怒れる群衆から引き離そうとしたにもかかわらず、事態は制御不能に陥った。エルナンデス自身も感情を爆発させ、乱闘に巻き込まれ、カメラに捉えられたようにファンに向かって怒りを込めて指を突きつけ、叫び返していた。
この二重の衝突は、より大規模な物理的衝突を防ぐため、緊急かつ断固たる介入を必要とした。スタジアム警備員、レアル・ベティススタッフ、チミー・アビラら他の選手らが現場に駆けつけ、エリアを封鎖し選手とサポーターを分離した。この混沌とした光景は、ダービー勝利を逃したチームに襲った神経衰弱を浮き彫りにし、ファンからの巨大なプレッシャー下におけるチーム内の規律に深刻な疑問を投げかけている。
- AFP
アントニーは好調なシーズンを過ごしている
この最新得点により、アントニーはベティスでの57試合で20得点14アシストを記録し、カルロ・アンチェロッティ監督が率いる2026年ワールドカップ代表チームの座を再び争う立場に返り咲いた。 復活を遂げたウインガーは、3月8日のヘタフェ戦で復帰する見込みだ。アンダルシアのクラブは現在リーガで5位に位置し、4位のビジャレアルとは7ポイント差となっている。
広告