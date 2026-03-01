後半は全く異なる展開となり、流れは劇的にアウェーチームへと傾いた。セビージャは激しい執拗な反撃を開始。ホームチームの守備ミスや戦術的失態を突いて試合の流れを取り戻した。リードが消えゆくにつれピッチ上の焦燥感は手に取るように伝わり、85分に劇的な同点弾が決まった瞬間、沸点に達した。ベティスのサポーターは完全に呆然とした。

2-2の引き分けで試合終了の笛が鳴ると、前半の歓声は選手たちに向けたブーイングと罵声の合唱へと変わった。アントニーはロッカールームへ直行せず、スタンド下層席に近づく姿が目撃された。観客から浴びせられる激しい非難に明らかに動揺していた。 カメラは、チームを罵倒する数人のサポーターと激しい口論を交わすウインガーを捉えた。怒りを露わにした罵声が浴びせられる中、彼は明らかに動揺した様子を見せていた。