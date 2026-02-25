Getty Images Sport
翻訳者：
動画：スヌープ・ドッグ、スウォンジーのファンと栄誉の列から熱狂的な歓迎を受ける プレストン戦引き分け後、少数株主としてロッカールームも訪問
スヌープ・ドッグが南ウェールズを熱狂させる
スヌープは冬季五輪で米国代表チームの「コーチ・スヌープ」を務めた直後に到着し、クラブのレジェンド級にしか用意されない歓迎を受けた。全身真っ白のスウォンジー・ブランド装備に身を包み、スピーカーを手に、54歳の彼は試合前の栄誉の周回のためピッチに立った。 ファンは各座席に用意された白いタオルを振りかざして応じ、ラッパーが雰囲気を満喫する中、スタジアムは白一色の海と化した。クラブ側はサポーターに対し、アメリカのスポーツ文化に倣った「試合前のタオル回し」に参加するため、20分前には着席するよう呼びかけていた。
- Getty Images Sport
スヌープの95分間の興奮
ピッチ上では、26分にダニエル・ジェビソンがアウェーチームを先制点でリードさせたことで、物語は暗転しかけた。名門クラブのオーナーを見ようと集まった記録的な観客を沈黙させた瞬間だった。 試合の大半をスタンドで観戦していたスヌープは終盤にクラブラウンジへ移動したため、同点弾の瞬間を直接目撃することはなかったが、95分にリアム・カレンが放った同点ゴールを祝福する姿がカメラに捉えられた。「よくやったぜ、相棒」とスヌープが叫ぶ声がスタジアム内のテレビ画面に映し出され、ストライカーの劇的な活躍に拍手を送る様子が確認できた。
ラッパーの訪問は役員席だけにとどまらなかった。スヌープは24時間の滞在中に現地文化に没頭し、ランサムレットでのプライベート公演やクラブのトレーニンググラウンド訪問も行った。彼は以前、この投資を誇りに思うと表明し、ウェールズのチームを支援することを「誇りに思う」と述べ、「俺みたいに反撃する弱者だからだ」と語っていた。 彼の関与は、既にテレビ司会者のマーサ・スチュワートやクロアチアのアイコンであるルカ・モドリッチを擁する取締役会に、さらなるスター性を加えることとなった。
ヘッキングボトムの生意気なトンネル観察
圧倒的にポジティブな雰囲気の中、プレストン・ノースエンドのポール・ヘッキンボトム監督は、この夜の特異な状況について淡々と分析した。 試合後の会見で、リリーホワイトズの指揮官は有名人の存在が選手たちの集中を乱さなかったと冗談を飛ばしたものの、空気の明らかな変化には気づいていた。ヘッキングボトムはこう皮肉った。「唯一気づいた違いは、試合前のトンネルに漂う大麻の匂いだったよ！」この軽妙なツッコミは、世界で最も有名な大麻擁護者の一人をスタジアムに迎えたという非現実的な状況を浮き彫りにした。
敵陣ベンチからのユーモアある発言にもかかわらず、焦点はスヌープ・ドッグが昨夏加入以来クラブにもたらした影響力に注がれた。このラップ界のアイコンはスウォンジーに世界的な注目をもたらし、彼の初生観戦体験はクラブが現在経験しているブランド成長の証左となった。試合終了後、オーナーがロッカールームを訪れ、終盤の同点劇後の粘り強いプレーを選手たちに称賛したと報じられている。
- Getty Images Sport
セレブリティ所有の新たな時代
スウォンジーの高額少数株主投資モデルは、レックサムなど他クラブの成功例を反映しており、「ドッグ」の存在は明らかにジャック・アーミー（サポーター）の共感を呼んでいる。 2005年のスタジアム開場以来の最多観客動員数は、「スヌープ効果」が単なるマーケティングの仕掛けではなく、積極的に関心と関与を喚起していることを示唆している。スターに憧れるファンとの交流や、チームの終盤の逆転劇に対する彼の純粋な熱意は、地元サポーターの間で人気者としての地位を確固たるものにした。
クラブがプレミアリーグ復帰を目指す中、世界的なメガスターが積極的に関わることは強力な武器となる。タオルを振り回すパフォーマンスであれ、ロッカールーム訪問であれ、ラッパーはクラブ取締役としての役割を全うしている。プレストン戦での引き分けは1ポイントに留まったが、この夜はクラブの国際的な認知度にとって勝利に等しい夜となった。 スウォンジー・シティにとって、この旅はもはや単なるサッカー以上のものとなった。スヌープ・ドッグが正式にウェールズにもたらした「パーティー」こそが、その核心なのである。
広告