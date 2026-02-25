動画：スヌープ・ドッグ、スウォンジーのファンと栄誉の列から熱狂的な歓迎を受ける　プレストン戦引き分け後、少数株主としてロッカールームも訪問

ピッチ上では、26分にダニエル・ジェビソンがアウェーチームを先制点でリードさせたことで、物語は暗転しかけた。名門クラブのオーナーを見ようと集まった記録的な観客を沈黙させた瞬間だった。 試合の大半をスタンドで観戦していたスヌープは終盤にクラブラウンジへ移動したため、同点弾の瞬間を直接目撃することはなかったが、95分にリアム・カレンが放った同点ゴールを祝福する姿がカメラに捉えられた。「よくやったぜ、相棒」とスヌープが叫ぶ声がスタジアム内のテレビ画面に映し出され、ストライカーの劇的な活躍に拍手を送る様子が確認できた。

ラッパーの訪問は役員席だけにとどまらなかった。スヌープは24時間の滞在中に現地文化に没頭し、ランサムレットでのプライベート公演やクラブのトレーニンググラウンド訪問も行った。彼は以前、この投資を誇りに思うと表明し、ウェールズのチームを支援することを「誇りに思う」と述べ、「俺みたいに反撃する弱者だからだ」と語っていた。 彼の関与は、既にテレビ司会者のマーサ・スチュワートやクロアチアのアイコンであるルカ・モドリッチを擁する取締役会に、さらなるスター性を加えることとなった。