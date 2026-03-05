「全部ぶっ壊したくなった！」―マウリシオ・ポチェッティーノ監督、過激な記者会見発言で元チェルシー選手が痛烈批判

2023年、チェルシーがルートン・タウンに勝利した後、ポチェッティーノ監督がサールとゴールキーパーのジェイミー・カミングの所在について問われた際の返答が話題を呼んだ。

サールの名前が挙がると、ポチェッティーノ監督は記者にこう尋ねた。「誰？」

記者が続けると「マラン・サールです。それにプレシーズンでレックサム戦に出場したジェイミー・カミングスはどうなったのですか？」

するとポチェッティーノ監督は困惑した様子で「あらまあ。マラナ・サールとジェイミー？何て言えばいいのか…」と応じた。

この出来事をカンポ・ポッドキャストで振り返ったサールはこう語った。「彼がそう言った時、全てをぶち壊したくなった。だって俺の裏で何が起きているか分かっているから…わざとやってるんだ。彼は俺のことを知っている。知らないはずがない」