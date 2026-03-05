Getty
翻訳者：
「全部ぶっ壊したくなった！」―マウリシオ・ポチェッティーノ監督、過激な記者会見発言で元チェルシー選手が痛烈批判
- Getty Images Sport
忘れられた男への冷遇への怒り
2023年、チェルシーがルートン・タウンに勝利した後、ポチェッティーノ監督がサールとゴールキーパーのジェイミー・カミングの所在について問われた際の返答が話題を呼んだ。
サールの名前が挙がると、ポチェッティーノ監督は記者にこう尋ねた。「誰？」
記者が続けると「マラン・サールです。それにプレシーズンでレックサム戦に出場したジェイミー・カミングスはどうなったのですか？」
するとポチェッティーノ監督は困惑した様子で「あらまあ。マラナ・サールとジェイミー？何て言えばいいのか…」と応じた。
この出来事をカンポ・ポッドキャストで振り返ったサールはこう語った。「彼がそう言った時、全てをぶち壊したくなった。だって俺の裏で何が起きているか分かっているから…わざとやってるんだ。彼は俺のことを知っている。知らないはずがない」
- Getty Images Sport
サールとポチェッティーノの間の歴史
サールは、この冷遇が意図的な侮辱だったと主張し、ポチェッティーノが以前トッテナムで彼を獲得しようとしていたことを指摘した。このディフェンダーは、チェルシー加入時に監督がアシスタントコーチにこう言ったと明かした。「見てくれ、トッテナムで獲得を試みたあの選手がここにいる。今やここで共に働いているんだ！」サールは、かつて自分を追い求めた監督が、どうして突然自分の存在を忘れられるのかと疑問を呈した。
拒絶された和解の申し出と取り逃がした電話
現在アメリカ代表監督を務めるポチェッティーノは後に事態の収拾を図ったが、サールは和解する気は全くなかった。「ポチェッティーノはその質問に準備ができていなかった。翌日か2日後に間違いに気づき、電話をかけてきたが、私は出なかった」とサールは認め、さらに「記者会見での発言は休暇中にインスタグラムで知った」と付け加えた。
- AFP
スタンフォード・ブリッジからの困難な退場
退団プロセスも同様に過酷で、サールはクラブ上層部が望まない移籍を強要しようとしたと主張している。彼はスポーツディレクターにこう伝えたと回想する：「俺は23歳だ。ヨーロッパの競争力あるクラブに残り、プレーを続けるつもりだ… 私は拒否した。そこで議論は終わった。彼は少し苛立っていた。私も苛立っている。なぜなら彼は、私が望まない場所へ無理やり行かせようとしているからだ」と語った。サールは現在RCランスでキャリアを再活性化させており、その際立った活躍はピッチ上での彼の質が依然として疑いようのないものであることを証明し続けている。
広告