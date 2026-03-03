Getty/GOAL
元レゲエ・ボーイズのスター選手、メイソン・グリーンウッドがジャマイカ代表入りを果たせば、イングランド代表のワールドカップ出場への望みは絶たれるだろうと主張。同選手は1998年にも同様の選択をしている。
グリーンウッドはいつ、イングランド代表で唯一のキャップを獲得したのですか？
元マンチェスター・ユナイテッドのウイング、グリーンウッドは、FIFA に承認を求め、ある時点でジャマイカ代表として国際的な将来を捧げる決意を固めたようでした。24歳の彼は、2020年のネイションズリーグのアイスランド戦で、イングランド代表として唯一のシニアキャップを獲得しました。
スリーライオンズでの代表選出の可能性がなくなったため、別の国を代表してプレーする機会が模索されていたと報じられていた。クラブレベルでの印象的な活躍により、グリーンウッドは生まれ故郷の国の代表としてさらに評価を得られるかもしれないという信念を固く持ち続けているため、代表の切り替えは正式には承認されていない。
その扉は今のところ閉ざされたままである一方、ジャマイカは3月27日にニューカレドニアとワールドカップ予選の準決勝プレーオフを控えており、1998年以来となる初のワールドカップ出場を目指している。
ワールドカップ出場権を獲得したら、ジャマイカはグリーンウッドを呼ぶべきか？
FIFA の旗艦イベントへのチケットが予約された後、グリーンウッドの参加を認めるべきかどうかについて質問を受けたシンクレア氏は、bet zonder cruks と共同で GOAL に次のように語っています。「それは、その状況次第でしょう。 明らかに、メイソン・グリーンウッドは、サッカー以外の分野で以前に起こった出来事の重荷を常に背負い続けることになるでしょう。彼がどこに行っても、その重荷は彼について回るでしょう。正直なところ、その詳細についてはよくわからないので、あまりコメントはしたくありません。私は、どちらの立場からも、この件について追ったことは一度もありません。ですから、コメントできる立場にはありません。
しかし、私は1998年にジャマイカがワールドカップ出場権を獲得したとき、ジャマイカ代表としてプレーすることを決めた状況にあった。しかし、それは私がプレーを依頼されたときのことだ。予選でプレーするよう依頼されたわけではない。そういう状況では、少し違いがある。
「結局のところ、ジャマイカ代表は自国がワールドカップに出場できる場合、最高の状態で戦える決断を下すでしょう。おそらく『ワールドカップ出場がなければジャマイカ代表には選ばれない』と考えている選手たちを招集するでしょう。出場権を獲得すれば新たな選手獲得の機会は生まれるかもしれませんが、現時点では出場権獲得自体が困難な課題であり、まだやるべきことは山積みです。」
グリーンウッドが忠誠を移すために乗り越えるべきハードル
チェルシーの元ディフェンダーであり、ジャマイカ代表として28試合に出場したシンクレア氏は、グリーンウッドの移籍の可能性と、それを実現するために克服すべき課題について、GOAL に次のように語っています。「それは非常に難しい問題です。サッカーの観点からは、もちろん、彼の加入はジャマイカ代表チームを大幅に強化するでしょう。しかし、問題はそれ以上に深いものです。 彼の人柄について、同じようには感じない人もたくさんいる。
「ジャマイカが代表チームにどのような文化を築きたいかによって決まるでしょう。答えるのは難しい質問です。サッカーの観点からは、もちろん、メイソン・グリーンウッドをチームに迎えたいと思うでしょう。彼はワールドカップ出場権獲得の可能性を高めてくれるからです。
同時に、サッカーよりも重要なことはこの世にはたくさんあり、この質問には答えるのが難しい。国民、選手、スタッフから100%の支持を得て、彼を受け入れる必要があるだろう。なぜなら、彼を陥れようとする人々がたくさん現れるからだ。二重国籍を取得したからと言って、すぐにジャマイカ代表でプレーできるわけではない。 ジャマイカ代表としてプレーするには、それ以上の責任が伴うのです。
「私はイングランド在住選手として代表に招集された第二陣の一人だったが、私にとってそれは単なるサッカー以上の意味があった。ジャマイカ代表を選択した背景には二つの理由がある。一つは、当時の自分の立場やプレー内容、獲得したタイトルなどを考慮すると、イングランド代表でプレーする機会は今後ないと感じたことだ。もしイングランド代表でプレーする可能性があるとすれば、今しかないと思った。
「二つ目は、ジャマイカ出身の選手が海外へ飛び出し、ヨーロッパ各地でプレーできるよう支援することでした。これは私にとって非常に重要なことでした。国内でプレーする選手たちが活躍を始めるためには、代表チームでの経験が必要だったからです。これが代表チームの期待であり、同時に1998年ワールドカップへ向けたチーム強化でもあったのです。」
グリーンウッドはフランス・マルセイユで引き続き活躍中
ジャマイカは 2026 年にさらに大きな決断を下すことになるでしょう。マルセイユのスター選手であるグリーンウッドは、昨シーズン、リーグ 1 の得点王に輝き、今シーズンは自己最高の 23 ゴールを記録していますが、レゲエ・ボーイズの戦力に明らかに質を高める存在である一方で、ジャマイカは、彼を代表に招集する前に、彼が代表に全力を尽くすことを確信しておく必要があるでしょう。
