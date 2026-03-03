元レゲエ・ボーイズのスター選手、メイソン・グリーンウッドがジャマイカ代表入りを果たせば、イングランド代表のワールドカップ出場への望みは絶たれるだろうと主張。同選手は1998年にも同様の選択をしている。

チェルシーの元ディフェンダーであり、ジャマイカ代表として28試合に出場したシンクレア氏は、グリーンウッドの移籍の可能性と、それを実現するために克服すべき課題について、GOAL に次のように語っています。「それは非常に難しい問題です。サッカーの観点からは、もちろん、彼の加入はジャマイカ代表チームを大幅に強化するでしょう。しかし、問題はそれ以上に深いものです。 彼の人柄について、同じようには感じない人もたくさんいる。

「ジャマイカが代表チームにどのような文化を築きたいかによって決まるでしょう。答えるのは難しい質問です。サッカーの観点からは、もちろん、メイソン・グリーンウッドをチームに迎えたいと思うでしょう。彼はワールドカップ出場権獲得の可能性を高めてくれるからです。

同時に、サッカーよりも重要なことはこの世にはたくさんあり、この質問には答えるのが難しい。国民、選手、スタッフから100%の支持を得て、彼を受け入れる必要があるだろう。なぜなら、彼を陥れようとする人々がたくさん現れるからだ。二重国籍を取得したからと言って、すぐにジャマイカ代表でプレーできるわけではない。 ジャマイカ代表としてプレーするには、それ以上の責任が伴うのです。

「私はイングランド在住選手として代表に招集された第二陣の一人だったが、私にとってそれは単なるサッカー以上の意味があった。ジャマイカ代表を選択した背景には二つの理由がある。一つは、当時の自分の立場やプレー内容、獲得したタイトルなどを考慮すると、イングランド代表でプレーする機会は今後ないと感じたことだ。もしイングランド代表でプレーする可能性があるとすれば、今しかないと思った。

「二つ目は、ジャマイカ出身の選手が海外へ飛び出し、ヨーロッパ各地でプレーできるよう支援することでした。これは私にとって非常に重要なことでした。国内でプレーする選手たちが活躍を始めるためには、代表チームでの経験が必要だったからです。これが代表チームの期待であり、同時に1998年ワールドカップへ向けたチーム強化でもあったのです。」