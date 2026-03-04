AFP
元バルセロナ選手が「レアル・マドリードにこれ以上盗まれないように」VARが導入されたと主張
ビダル、レアル・マドリードとの確執を再燃させる
チリのアイコンが爆発的なVAR告発を放つ
チリ代表のベテランMFビダルは、母国でコロコロに所属する現在、技術導入前のサッカーの公正さに疑問を呈し、批判を一歩進めた。統括団体が対応を迫られるまで、このスポーツは不公平な優位性によって損なわれていたと示唆したのだ。ビダルは技術革新を首都クラブとの自身の経験に明確に結びつけ、マドリードで確実に波紋を呼ぶ主張を展開した。
ポッドキャストで暴言を続けた元ユヴェントス選手は、このシステムがサンティアゴ・ベルナベウのチームのために存在すると主張した。「VARが導入されたのはレアル・マドリードのためだ。それ以前は不正行為が多すぎた」と彼は主張。「だからVARを発明したんだ。これ以上盗まれないようにするために」
「この強盗は絶対にあってはならない！」
この激しいライバル関係の根源は、2016-17シーズンのチャンピオンズリーグに遡る。バイエルンは物議を醸した試合で敗退を喫したのだ。 サンティアゴ・ベルナベウで行われた準々決勝第2戦の緊迫した試合中、ビダルは84分にマルコ・アセンシオとの競り合いで明らかにクリーンなボール奪取だったにもかかわらず、2枚目のイエローカードで退場処分を受けた。この判定はバイエルンにとって致命的となり、延長戦の末に4-2（2試合合計6-3）で敗退。クリスティアーノ・ロナウドはその夜、数々の物議を醸す判定の恩恵を受けた。
この夜の発言は当時も今も同様に爆発的だ。ビクトル・カサイ主審の判定を振り返り、ビダルはこう語った。「マドリードが危うくなった時、主審はショーを始めた。チャンピオンズリーグでこんな強奪は許されない。我々は強く感じ、疑問を抱き始めた。 我々は勝ち進みたかった。これほど激しい試合が審判によって決まることに強い怒りを感じる。彼は多くのミスを犯し、我々をチャンピオンズリーグから脱落させた。審判がこんな風に恥をかかせるのは本当に耐え難い。非常に腹が立つ」
マドリード、新たなVARへの怒りに直面
ビダルの発言は、レアル・マドリードにとって特に微妙な時期に飛び出した。クラブは現在、審判団からの優遇措置を受けたとする新たな疑惑に直面している。 月曜日のヘタフェ戦での衝撃的な0-1敗戦後、無謀なタックルが罰せられなかったアントニオ・リュディガーに焦点が当たった。ヘタフェのディエゴ・リコはVAR介入の欠如に激怒し、このドイツ人選手は「意図的なピッチ上の攻撃行為」として長期出場停止処分を受けるべきだと主張した。
リコは先頭に立ってレアル・マドリードのDFが退場処分を受けるべきだと主張し、こう述べた。「立場が逆だったら、私も同じ10試合の出場停止処分を受けていたか、今シーズン全く出場できていなかっただろう。VARが何のためにあるのか分からない。こういう状況のためにあると思う。
「これは暴行だ。彼が故意に俺を殴ろうとしたのは明らかだ。前のプレーで乱闘になってファウルを取られた後、守備に戻る途中で何か言っていた。次のプレーでボールが俺に来た瞬間、チームメイトを押しのけてまで俺の顔を殴りつけようとした。もしタイミングが悪ければ、芝生に倒れたままだったかもしれない」
