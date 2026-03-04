元バルセロナ選手が「レアル・マドリードにこれ以上盗まれないように」VARが導入されたと主張

チリ代表のベテランMFビダルは、母国でコロコロに所属する現在、技術導入前のサッカーの公正さに疑問を呈し、批判を一歩進めた。統括団体が対応を迫られるまで、このスポーツは不公平な優位性によって損なわれていたと示唆したのだ。ビダルは技術革新を首都クラブとの自身の経験に明確に結びつけ、マドリードで確実に波紋を呼ぶ主張を展開した。

ポッドキャストで暴言を続けた元ユヴェントス選手は、このシステムがサンティアゴ・ベルナベウのチームのために存在すると主張した。「VARが導入されたのはレアル・マドリードのためだ。それ以前は不正行為が多すぎた」と彼は主張。「だからVARを発明したんだ。これ以上盗まれないようにするために」