元トッテナム監督がイゴール・トゥドールにメッセージを送る　新指揮官は若手2選手を中心にチーム構築を急がれる

レッドナップはまた、若手スターのルーカス・ベルグヴァルとアーチー・グレイ（後者は「将来のトッテナム主将」と称される）が、チームを降格圏から脱却させる原動力となり得ると示唆。同時にクリスティアン・ロメロの主将マーク剥奪説を否定した。

「トゥドール監督が対応すべき選手はまだ数名いるが、何よりもまずキャプテンのクリスティアン・ロメロだ」とレッドナップは続けた。

「キャプテンマークを剥奪するのは、一見簡単な解決策に見えるかもしれないが、それは絶対にできない。ロメロからキャプテン職を奪えば、初日から彼を失うことになる。

短期的には彼を味方につけ、共に戦う必要がある。ただし規律の欠如については率直な対話が必要だ」

彼は付け加えた：「ロメロや他の選手たちが見習うべき好例が、19歳のミッドフィルダー、アーチー・グレイだ。彼は昨季、私にとってトッテナムの年間最優秀選手であり、いつどこで起用しても結果を出す。

グレイは将来のトッテナム主将候補であり、全員が彼を見習うべきだ。右サイドバック、センターバック、ミッドフィールドを問わず、常に献身的な姿勢と意欲を示すプレーを見せる。

「トッテナムの若手選手たち、グレイとルーカス・ベルグヴァルの両名は、あまりにも長い間、ベテラン選手たちを凌駕してきた。今こそ、ベテラン選手たちが彼らの後を追う時だ」