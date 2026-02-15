Getty Images Sport
翻訳者：
元トッテナム監督がイゴール・トゥドールにメッセージを送る 新指揮官は若手2選手を中心にチーム構築を急がれる
- Getty Images Sport
トッテナム、悲惨なシーズンを経て降格争いに突入
フランクはトッテナムを去り、プレミアリーグ「ビッグ6」史上最悪の監督として統計上記録された。彼の率いるスパーズはリーグ戦26試合で29ポイントを獲得したが、2026年に入って国内リーグでの勝利はなく、この年の唯一の勝利はチャンピオンズリーグでのブンデスリーガ勢ボルシア・ドルトムントとアイントラハト・フランクフルト戦のみであった。 土曜日にフランクの後任としてトゥドールが正式に発表されたが、彼は既に前任者の一人から助言を受けている。
レッドナップ、自信の注入を呼びかける
レッドナップは2008年から2012年までトッテナムを指揮し、クラブを現代において初めてチャンピオンズリーグに導いた人物だ。彼はザ・サン紙にこう記した。「信念さえあれば、何でも可能だ。そして暫定監督イゴール・トゥドールがチームと対面する際に直面する最大の課題は、トッテナムの選手たちに必要な自信を注入することだろう」
さらにこう続けた。「トゥドールへのメッセージは、私が2008年にホワイト・ハート・レーンに赴任した時と似ている。当時我々は素晴らしい選手を擁していたが、リーグ戦開幕8試合未勝利で自信は底をついていた。
「だから最初にやったのは、ルカ・モドリッチとガレス・ベイルの士気を高め、彼らがどれほど優秀か、持つ資質、相手チームに何ができるかを思い出させることだった。モドリッチに『当時プレミアリーグで自分より優れた選手はいない』と心から信じさせる必要があった。そして全ては信念から生まれた。
「選手たちは、働くこと、全てのボールを追いかけること、ボールを失っても追い続け、押し続けることに、決して恥ずかしがってはならない」
- Getty Images Sport
グレイ＆ベルグヴァルがスパーズを救える、とレッドナップが語る
レッドナップはまた、若手スターのルーカス・ベルグヴァルとアーチー・グレイ（後者は「将来のトッテナム主将」と称される）が、チームを降格圏から脱却させる原動力となり得ると示唆。同時にクリスティアン・ロメロの主将マーク剥奪説を否定した。
「トゥドール監督が対応すべき選手はまだ数名いるが、何よりもまずキャプテンのクリスティアン・ロメロだ」とレッドナップは続けた。
「キャプテンマークを剥奪するのは、一見簡単な解決策に見えるかもしれないが、それは絶対にできない。ロメロからキャプテン職を奪えば、初日から彼を失うことになる。
短期的には彼を味方につけ、共に戦う必要がある。ただし規律の欠如については率直な対話が必要だ」
彼は付け加えた：「ロメロや他の選手たちが見習うべき好例が、19歳のミッドフィルダー、アーチー・グレイだ。彼は昨季、私にとってトッテナムの年間最優秀選手であり、いつどこで起用しても結果を出す。
グレイは将来のトッテナム主将候補であり、全員が彼を見習うべきだ。右サイドバック、センターバック、ミッドフィールドを問わず、常に献身的な姿勢と意欲を示すプレーを見せる。
「トッテナムの若手選手たち、グレイとルーカス・ベルグヴァルの両名は、あまりにも長い間、ベテラン選手たちを凌駕してきた。今こそ、ベテラン選手たちが彼らの後を追う時だ」
トッテナムに次に何が起こるのか？
トッテナム指揮官としてのテュドールの初戦は、これ以上ないほど大きな舞台となる。新監督率いるチームが来週日曜、北ロンドン・ダービーでアーセナルを迎え撃つのだ。クロアチア人監督は今シーズン終了までしか続かないと見られており、トッテナムは夏に長期的な指揮官の就任を目指している。候補にはロベルト・デ・ゼルビや前監督マウリシオ・ポチェッティーノらが名を連ねている。
広告