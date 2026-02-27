「今は時期尚早だ」―デコ、バルセロナのジュリアン・アルバレス獲得交渉について謎めいた最新情報を明かす

ピッチ上では、バルセロナがコパ・デル・レイ準決勝第1戦でアトレティコ・マドリードに4-0の大差で敗れ、厳しい状況に直面している。しかしデコは、来週の第2戦で驚異的な逆転劇を成し遂げる可能性について、依然として強気の姿勢を崩していない。

「信じる理由はあります。難しいことは確かです。4-0 という結果は厳しいと受け止めなければなりません。予想外の結果でした。しかし、このチームは困難な状況を乗り越える力があることをすでに実証しています。まだ試合は半分しか終わっていません」と彼は付け加え、チャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンやニューカッスル・ユナイテッドと対戦する可能性について見通しを示した。

「2つのチームはまったく異なります」と彼は語った。「PSGは素晴らしいチームで、非常にハイレベルな選手たちが美しいサッカーを展開しています... 彼らは素晴らしい資質を持っています。しかし、どのチームにもそれぞれの課題と異なる強みがあります。私たちは選ぶことはできません。しかし、この対戦を勝ち抜くために戦うことはできます」。