「今は時期尚早だ」―デコ、バルセロナのジュリアン・アルバレス獲得交渉について謎めいた最新情報を明かす
ジュリアン・アルバレスとの交渉は行われない
バルセロナのスポーツディレクター、デコは、アトレティコ・マドリードのFWアルバレス獲得に関する噂について明確な見解を示した。アルゼンチン人スター選手はカンプ・ノウで高く評価されているものの、デコは正式な交渉は始まっていないことを明言した。マルカ紙によれば、彼は「我々はどのクラブとも選手とも話していない」と述べ、「彼らがどれだけ気に入っていても、今はその時期ではない」と続けた。 適切な時期に話し合う。今は2月だ。我々が好む選手は多い。様子を見よう。我々には2人のストライカーがいる。決断を下す段階ではない」
デ・ヨングの負傷への対応
移籍市場とは別に、デコはフレンキー・デ・ヨングの最近の負傷離脱について言及した。今週のトレーニング中に離脱した同選手は1ヶ月の離脱を余儀なくされる。オランダ人選手の不在はハンス・フリック監督にとって大きな痛手だ。「今日の出来事は予想外だった」とデコは述べた。「我々はハードに、そして良いトレーニングをしていた。負傷するタイミングではないし、彼は高いレベルにいる。 選手に怪我が発生するのは望ましくない。彼自身もシーズンこの段階で戦列にいたかったはずだ。我々はこれまで様々な負傷を乗り越えてきた。今度はまた一つ乗り越えなければならない」
復活とチャンピオンズリーグへの希望
ピッチ上では、バルセロナがコパ・デル・レイ準決勝第1戦でアトレティコ・マドリードに4-0の大差で敗れ、厳しい状況に直面している。しかしデコは、来週の第2戦で驚異的な逆転劇を成し遂げる可能性について、依然として強気の姿勢を崩していない。
「信じる理由はあります。難しいことは確かです。4-0 という結果は厳しいと受け止めなければなりません。予想外の結果でした。しかし、このチームは困難な状況を乗り越える力があることをすでに実証しています。まだ試合は半分しか終わっていません」と彼は付け加え、チャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンやニューカッスル・ユナイテッドと対戦する可能性について見通しを示した。
「2つのチームはまったく異なります」と彼は語った。「PSGは素晴らしいチームで、非常にハイレベルな選手たちが美しいサッカーを展開しています... 彼らは素晴らしい資質を持っています。しかし、どのチームにもそれぞれの課題と異なる強みがあります。私たちは選ぶことはできません。しかし、この対戦を勝ち抜くために戦うことはできます」。
バルセロナの次なる展開は？
ハンス・フリック率いるチームの今後の道程はまさに試練の連続だ。バルセロナは現在リーガ首位に立つ61ポイントを獲得し、レアル・マドリードにわずか1ポイント差でリードしている。この優位を守るため、バルサは今週末のビジャレアル戦をはじめ、3月中にアスレティック・クラブ、セビージャ、ラヨ・バジェカーノとの重要なリーグ戦を次々と戦わねばならない。
しかし当面の優先課題は、3月3日に行われるアトレティコ・マドリードとのコパ・デル・レイ準決勝第2戦だ。4点差を逆転し決勝進出を果たすには、チームは巨大な壁に立ち向かわねばならない。国内戦に加え、欧州の舞台も待ち受ける。バルサは金曜日の抽選で、次ラウンドの対戦相手がニューカッスルかPSGのいずれかとなることを知る。
