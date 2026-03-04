レヴァンドフスキは今週水曜日にピッチに戻ったが、最初は新しい装備に慣れるため、単独で練習を行った。メイングループに加わって本格的な戦術練習に入る前に、このポーランド人選手は、カーボンファイバー製の保護具のフィット感と視界をテストするために時間を費やした。この特殊なマスクは、身体的な接触の際に、繊細な眼窩骨がさらなる衝撃や二次的な骨折から保護されるように設計されている。

彼の回復のタイミングは、第 27 節に向けて準備を進めるカタルーニャの巨人にとって大きな後押しとなる。アトレティコとの激しい試合の後、他の選手たちが回復に専念する中、レヴァンドフスキはこのセッションを利用して、自分の準備が整っていることを証明した。彼は、土曜の夜の対決で、スターティングメンバーに完全復帰することを望んでいる。彼の決定力あるフィニッシュが、バルセロナがタイトル争いでの勢いを維持するために不可欠であることを知っているからだ。