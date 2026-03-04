AFP
ロベルト・レヴァンドフスキ、バルセロナ復帰戦ではフェイスマスク着用へ。骨折から復帰したベテランストライカーの出場が許可される
レヴァンドフスキ復帰がカップ敗退後のチームに活気をもたらす
37歳の選手は、バルセロナがアトレティコ・マドリード相手に劇的な逆転勝利を目前に迫る中、ベンチから観戦するしかなかった。激しい試合を戦うチームメイトをスタンドから声援で支えた。彼の不在は最終局面で痛感され、バルセロナはコパ・デル・レイ準決勝で合計スコア4-3の敗退を喫した。この試合では3-0で勝利していたにもかかわらずである。 敗退したものの、トレーニンググラウンドからの最新の医療情報によれば、ハンス・フリック監督は主力FWを、今週土曜日に控えるアスレティック・クラブとの厳しいアウェー戦を皮切りに、続く過密日程の試合に起用できる見込みだ。
サン・マメスへの準備
レヴァンドフスキは今週水曜日にピッチに戻ったが、最初は新しい装備に慣れるため、単独で練習を行った。メイングループに加わって本格的な戦術練習に入る前に、このポーランド人選手は、カーボンファイバー製の保護具のフィット感と視界をテストするために時間を費やした。この特殊なマスクは、身体的な接触の際に、繊細な眼窩骨がさらなる衝撃や二次的な骨折から保護されるように設計されている。
彼の回復のタイミングは、第 27 節に向けて準備を進めるカタルーニャの巨人にとって大きな後押しとなる。アトレティコとの激しい試合の後、他の選手たちが回復に専念する中、レヴァンドフスキはこのセッションを利用して、自分の準備が整っていることを証明した。彼は、土曜の夜の対決で、スターティングメンバーに完全復帰することを望んでいる。彼の決定力あるフィニッシュが、バルセロナがタイトル争いでの勢いを維持するために不可欠であることを知っているからだ。
ポーランド人にとって見慣れた光景
マスクを着用したレヴァンドフスキの姿は、一部のファンにとっては違和感があるかもしれませんが、このストライカーは過去にもこのルーチンを成功させてきました。元ボルシア・ドルトムントの選手が整形外科用保護具に頼らざるを得なかったのは、今回が初めてのことではありません。 2015年5月、バイエルン・ミュンヘンで実力を存分に発揮していた頃、鼻中隔と顎の骨を骨折したため、同様のマスクを着用せざるを得なかった。興味深いことに、彼はその保護具を着用したまま、チャンピオンズリーグの準決勝でバルセロナと対戦したことで有名である。
この過去の経験が、顔面ガードに伴う周辺視野のわずかな制限に適応する上で役立つはずだ。医療スタッフは、90分間マスクが外れないことを条件に、骨折が競技復帰に十分な安定状態にあると確信している。フリック監督は今週の最終トレーニングセッションでストライカーを厳重に監視し、ビルバオでの重要な一戦でパフォーマンスを妨げる不快感がないことを確認する見込みだ。
兵站上の変化と部隊のローテーション
9番の復帰は、クラブにとってロジスティック面での変化がある時期に訪れました。バルセロナは、ヨーロッパでの試合に向けた準備を効率化するため、週末の試合後にビルバオからニューカッスルへ直行便で移動するという旅行計画を変更しました。この過密な移動スケジュールにおいて、レヴァンドフスキが健康で保護された状態で出場できることは非常に重要です。特に、マルク・ベルナルなどの若手選手が、最終ラインでベテランのリーダーシップが不在の中、攻撃の火付け役として台頭し続けている状況ではなおさらです。
シーズンも終盤に差し掛かり、レアル・マドリードに4ポイントのリードを保っているバルセロナにとって、最も経験豊富な選手を戦力に迎えられることは、心理的な後押しとなるだろう。ライバルチームがキリアン・ムバペやジュード・ベリンガムといったスター選手たちの負傷に苦しむ中、バルセロナはチームの象徴的な存在が戦列に復帰することを安堵している。 仮にマスクを着用して登場したとしても、レヴァンドフスキの存在そのものが、リーガ優勝争いが激化する中、アスレティック・クラブのディフェンダー陣に大きな脅威を与えることになるだろう。
