ロタール・マテウス、バイエルン・ミュンヘンFWハリー・ケインを「第二のデビッド・ベッカム」と称賛　移籍説への強い反応

バイエルンのレジェンド、マテウスは合意が成立すると確信しており、番組「Sky90 – die Fußballdebatte」でこう語った。「今や彼はタイトルを次々と獲得している。これは以前イングランドでは成し得なかったことだ。だからハリー・ケインがこのクラブや環境を離れる理由はないと思う。契約は延長されるだろう。私は確信している」

マテウスはさらに「隣の芝生は必ずしも青くない」とケインに警告し続けた。「彼は自身の監督（ヴィンセント・コンパニ）が何を意味するか理解している。監督からの信頼に応えている。機能するチームでプレーしている。他所で輝けるか？ コンパニ監督のもとでここでのようにプレーできるか？ 誰にもわからない」

バイエルンはまた、ケインが退団するのを防ぐためにあらゆる手を尽くすよう助言されている。彼はマーケティングの夢のような存在となっており、現在のイングランド代表キャプテンと、それほど遠くない過去のキャプテンとの比較がなされているからだ。

マテウスはケインとマンチェスター・ユナイテッド／イングランド代表のレジェンドとの類似点についてこう続けた。「彼は世界的ブランドだ。世界中が知る存在だから第二のベッカムと言える。彼に嫌悪感を抱く者はいない——フランクフルトでもドルトムントでも」