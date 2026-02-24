Getty/GOAL
ロタール・マテウス、バイエルン・ミュンヘンFWハリー・ケインを「第二のデビッド・ベッカム」と称賛 移籍説への強い反応
ケインの契約における解除条項は失効した
ケインは主要なタイトルを獲得するため、クラブ歴代最多得点者としてトッテナムとの関係を断った。バイエルンでは132試合で128得点を記録するなど驚異的な個人成績を維持しつつ、その目標を達成している。
今シーズンも国内外でさらなるトロフィー獲得を目指し、今夏にはイングランド代表キャプテンとしてワールドカップに臨む。スリーライオンズ（イングランド代表）と共に新たな歴史を刻むことになるだろう。
ケインの契約に存在したリリース条項は期限切れとなったと報じられている——5700万ポンド（7700万ドル）での移籍が可能だった——現在バイエルンでは契約交渉が調整中だ。
新たなベッカム：ケイン、バイエルンとの新契約締結が有力視される
バイエルンのレジェンド、マテウスは合意が成立すると確信しており、番組「Sky90 – die Fußballdebatte」でこう語った。「今や彼はタイトルを次々と獲得している。これは以前イングランドでは成し得なかったことだ。だからハリー・ケインがこのクラブや環境を離れる理由はないと思う。契約は延長されるだろう。私は確信している」
マテウスはさらに「隣の芝生は必ずしも青くない」とケインに警告し続けた。「彼は自身の監督（ヴィンセント・コンパニ）が何を意味するか理解している。監督からの信頼に応えている。機能するチームでプレーしている。他所で輝けるか？ コンパニ監督のもとでここでのようにプレーできるか？ 誰にもわからない」
バイエルンはまた、ケインが退団するのを防ぐためにあらゆる手を尽くすよう助言されている。彼はマーケティングの夢のような存在となっており、現在のイングランド代表キャプテンと、それほど遠くない過去のキャプテンとの比較がなされているからだ。
マテウスはケインとマンチェスター・ユナイテッド／イングランド代表のレジェンドとの類似点についてこう続けた。「彼は世界的ブランドだ。世界中が知る存在だから第二のベッカムと言える。彼に嫌悪感を抱く者はいない——フランクフルトでもドルトムントでも」
ケインがバルセロナ移籍の噂にどう反応したか
マティアスの指摘は、ワールドカップ優勝経験を持つ元ドイツ代表サミ・ケディラによって裏付けられている。現役時代にはシュトゥットガルトとヘルタ・ベルリンでプレーしたこの元レアル・マドリードMFは、エンタープライズ・レンタカーの「レアル・クラブ・レジェンズ」キャンペーンでこう語っている。「彼はもはや単なるストライカーではない。10番の役割も果たし、時には追加のセンターバックのようにプレーすることさえある」
「最年少でも最速でもないが、チーム（バイエルン・ミュンヘン）で最も重要な選手だ。卓越している。残念ながら…彼はイギリス人だ」
一方、ケインはバルセロナの会長候補が「カンプ・ノウの経営陣が交代すれば、我々が彼の獲得に動く」と示唆した件について、カタルーニャからの関心については全く知らないと主張している。
ケインはこの驚くべき発言に対し次のように応じた。「その件については何も聞いていない。父と兄が全てを管理しているが、彼らから何も伝えられていない。既に述べた通り、私はバイエルンで非常に満足している。今シーズンとバイエルンでの時間に集中している。それは褒め言葉として受け止めている」
カネがバイエルンでトロフィーと記録を追いかける
ケインの契約に関する交渉は今後数週間にわたって継続される予定だが、バイエルンは今後の議論がチームの集中力を乱すことのないよう、その確保に熱心である。コンパーニのチームはブンデスリーガの王座防衛を目指しており、チャンピオンズリーグでも決勝トーナメント16強入りを果たすなど、順調な進歩を見せている。
国内では、ケインはドイツトップリーグで 28 ゴールを達成しています。ロベルト・レヴァンドフスキの 1 シーズン 41 ゴールという記録を破るために、彼にはあと 11 試合が残されています。アリアンツ・アレーナで、そのポジションの象徴的な前任者の功績を凌ぐことを目指している、恐ろしいほどの実力を持つ 9 番がいます。
