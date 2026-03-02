IMAGO / NurPhoto
レアル・マドリード、ネグレイラ審判スキャンダルでバルセロナに対するUEFAの処罰を間もなく予想
緊張の高まりと法的追及
ここ数カ月、レアル・マドリードはネグレイラ事件でバルセロナとの戦いを容赦なく続けてきた。マドリードのクラブは、組織としての沈黙の姿勢から積極的な法的措置へと転換し、被害者としてバルセロナに対する告訴に正式に加わった。 この紛争の中心にあるのは、カタルーニャの巨人が、スペイン審判技術委員会の元副委員長であるホセ・マリア・エンリケス・ネグレイア氏に対して行った、物議を醸す支払いである。マドリードは現在、調査の国際的な影響が具体化し始めたことを注視しており、UEFAが最終的に介入して行動を起こすことを決定した場合、欧州の競技環境が大きく変化することを予想している。
- Getty Images Sport
フロレンティーノ・ペレスはスポーツの正義を要求する
レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は公の場でバルセロナを非難し、クラブの弁護士団はジョアン・ラポルタ会長の証言中に直接質問を突きつけた。ペレス会長は特に競技の公正性について強く主張し、審判スキャンダルをスペインサッカー史上最も憂慮すべき事件と位置付けている。関係統括機関がこの問題を看過しないよう、断固たる決意を示している。
最近の会員総会で、マドリードのトップはサポーターと世界に向けて「史上最大のスキャンダルをどうして忘れられようか」と自身の感情を明らかにした。さらに、メルンゲス（マドリードの愛称）は支払い期間の具体的な監査報告書と財務書類の提出を要求したが、この要求は捜査判事によって却下された。この挫折にもかかわらず、マドリードの指導部は厳格な説明責任を求める姿勢を崩していない。
UEFAの審理が再開される見込み
ジャーナリストのラモン・アルバレス氏によると、レアル・マドリードは、ネグレイラ事件に関して、UEFA が間もなくバルセロナに厳しい制裁措置を下すことを確信している。UEFA は当初、懲戒手続きを一時停止したが、マドリードの幹部は、この停止は一時的なものに過ぎないと確信している。彼らは、調査がまもなく再開され、ヨーロッパの舞台でライバルであるバルセロナに多大な罰が科せられることを予想している。
アルバレス氏は、カタルーニャのクラブが制裁を受けるには、正式な裁判所の判決は実際には必要ではなく、支払いの事実を認めたこと自体が非常に重要であると指摘している。UEFAの規定では、試合結果に影響を与えようとした意図があるだけで、出場停止処分が科せられる可能性がある。バルセロナは支払いの事実を争ってはいないが、その資金は審判に関する正当な技術報告書のみに充てられたと強く主張している。
- Getty Images Sport
禁止の可能性とスーパーリーグの動向
バルセロナにとっての危機は最高潮に達している。欧州からの排除という深刻な脅威が迫っているのだ。UEFAはクラブに対し、選手登録の禁止や欧州大会への参加停止を1年から10年の期間で科すことができる。チャンピオンズリーグからの複数年の出場停止は、クラブの脆弱な財政状況と放送収入にとって壊滅的な打撃となるだろう。
特筆すべきは、バルセロナが最近UEFAおよび欧州クラブ連盟（EFC）との関係を強化している点だ。この外交的努力が、バルセロナがスーパーリーグ構想から距離を置く一因となった。一方、レアル・マドリードは依然として分離リーグの主要推進勢力として確固たる姿勢を崩さず、離脱を拒否している。現時点で具体的な進展はないものの、マドリード側はUEFAが再開した手続きが最終的にバルセロナへの重大な制裁で終結すると確信していると報じられている。
