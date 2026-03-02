バルセロナにとっての危機は最高潮に達している。欧州からの排除という深刻な脅威が迫っているのだ。UEFAはクラブに対し、選手登録の禁止や欧州大会への参加停止を1年から10年の期間で科すことができる。チャンピオンズリーグからの複数年の出場停止は、クラブの脆弱な財政状況と放送収入にとって壊滅的な打撃となるだろう。

特筆すべきは、バルセロナが最近UEFAおよび欧州クラブ連盟（EFC）との関係を強化している点だ。この外交的努力が、バルセロナがスーパーリーグ構想から距離を置く一因となった。一方、レアル・マドリードは依然として分離リーグの主要推進勢力として確固たる姿勢を崩さず、離脱を拒否している。現時点で具体的な進展はないものの、マドリード側はUEFAが再開した手続きが最終的にバルセロナへの重大な制裁で終結すると確信していると報じられている。