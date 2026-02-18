リバプールはレアル・マドリードのスター選手を無視し、モハメド・サラーの後継者としてジャロッド・ボウエンを獲得すべきだ

元チェルシーのスター選手でテレビ解説者のアンディ・タウンゼンドは、サラーの調子が懸念材料だと指摘しつつも、チームメイトのパフォーマンスも無視できないと述べた。

タウンゼンドは最新のサッカーオッズを提供するボイル・スポーツに対し次のように語った。「リヴァプールはマンチェスター・シティ戦後半に何かを見せた。コップスタンド側へ向けてプレーし、プレッシャーをかけ始め、シティを締め上げ、ミスを誘い、互いをカバーし合った。そうしたプレーを始めれば、彼らは依然として非常に優れたチームになり得るが、今シーズンは安定感に欠けている」

「率直に言えば、クリスマス前にモハメド・サラーがアフリカネイションズカップ参加のため離脱した影響があった。彼は戻ってきたが、まだ本来の調子には戻っていない。 我々が知るモ・サラーらしいプレーを、私はまだ見ていない。彼はしばらくの間、輝きを失っている。モが再びあの鋭さを取り戻せるか、あるいはこれまでの経緯を踏まえ、スロット監督のためにそれを求める意志があるか――それは別の問題だ。

「ヴィルジル・ファン・ダイクは7月に35歳になる。スピードも技術も向上することはない。これは事実だ。彼らの陣営とチームには深刻な問題が存在する。

"フロリアン・ヴィルツは時折半試合程度出場しているが、世界クラスと呼べるようなプレーはまだ見せていない。我々が「なるほど、彼の実力が分かった」と納得するほどの連続した活躍が必要だ。これまでにも光る瞬間はあったが、真に圧倒的なプレーは未だ見られていない。

「チーム内には他にも疑問符が付く選手がいる。アレクシス・マカリストは昨季とは別人のようだ。中盤では試合の端っこでプレーするばかりで、かつてリヴァプールで見せたような試合を支配し、コントロールする能力が失われているように見える。

「問題なのはサラーだけじゃない。ファン・ダイクだけじゃない。あのロッカールームには他にも解決すべき問題が存在する。ドミニク・ショボシュライは素晴らしい活躍を見せている。ヒューゴ・エキティケも非常に気に入っている。彼は今後何年にもわたり、アンフィールドでトッププレイヤーとなる可能性を十分に秘めていると思う」