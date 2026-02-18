Getty Images
リバプールはレアル・マドリードのスター選手を無視し、モハメド・サラーの後継者としてジャロッド・ボウエンを獲得すべきだ
サラーとリヴァプールの激動のシーズン
サラーは2024-25シーズンのPFA年間最優秀選手賞を受賞したが、リヴァプールはプレミアリーグ優勝を独走した前シーズンとは対照的に、王座防衛に苦戦している。26節を終えた時点で、リヴァプールは6位に沈み、首位アーセナルに15ポイント差をつけられている。
サラーは前シーズン29得点で得点王を獲得したが、今シーズンはリーグ戦でわずか4得点に留まっている。昨年11月にはアルネ・スロット監督との関係が崩壊したと主張し、リバプールでの長期的な将来に疑問符が付いた。その後関係修復は図られたものの、サラーは今夏の移籍が濃厚と報じられている。
リバプールの低迷はサラーだけの責任ではない
元チェルシーのスター選手でテレビ解説者のアンディ・タウンゼンドは、サラーの調子が懸念材料だと指摘しつつも、チームメイトのパフォーマンスも無視できないと述べた。
タウンゼンドは最新のサッカーオッズを提供するボイル・スポーツに対し次のように語った。「リヴァプールはマンチェスター・シティ戦後半に何かを見せた。コップスタンド側へ向けてプレーし、プレッシャーをかけ始め、シティを締め上げ、ミスを誘い、互いをカバーし合った。そうしたプレーを始めれば、彼らは依然として非常に優れたチームになり得るが、今シーズンは安定感に欠けている」
「率直に言えば、クリスマス前にモハメド・サラーがアフリカネイションズカップ参加のため離脱した影響があった。彼は戻ってきたが、まだ本来の調子には戻っていない。 我々が知るモ・サラーらしいプレーを、私はまだ見ていない。彼はしばらくの間、輝きを失っている。モが再びあの鋭さを取り戻せるか、あるいはこれまでの経緯を踏まえ、スロット監督のためにそれを求める意志があるか――それは別の問題だ。
「ヴィルジル・ファン・ダイクは7月に35歳になる。スピードも技術も向上することはない。これは事実だ。彼らの陣営とチームには深刻な問題が存在する。
"フロリアン・ヴィルツは時折半試合程度出場しているが、世界クラスと呼べるようなプレーはまだ見せていない。我々が「なるほど、彼の実力が分かった」と納得するほどの連続した活躍が必要だ。これまでにも光る瞬間はあったが、真に圧倒的なプレーは未だ見られていない。
「チーム内には他にも疑問符が付く選手がいる。アレクシス・マカリストは昨季とは別人のようだ。中盤では試合の端っこでプレーするばかりで、かつてリヴァプールで見せたような試合を支配し、コントロールする能力が失われているように見える。
「問題なのはサラーだけじゃない。ファン・ダイクだけじゃない。あのロッカールームには他にも解決すべき問題が存在する。ドミニク・ショボシュライは素晴らしい活躍を見せている。ヒューゴ・エキティケも非常に気に入っている。彼は今後何年にもわたり、アンフィールドでトッププレイヤーとなる可能性を十分に秘めていると思う」
リバプールはロドリゴよりボウエンを獲得すべきだとタウンゼンドが主張
サラーの去就が不透明な中、リヴァプールはレアル・マドリードのウインガー、ロドリゴを含む複数の後継候補と関連付けられてきた。しかしタウンゼンドは、プレミアリーグから降格の危機にあるウェストハムのイングランド代表ボウエンこそ獲得すべきだと主張する。
「来季モハメド・サラーの後継者としてリヴァプールが獲得すべき選手は？ジャロッド・ボウエンはリヴァプールで大いに活躍するだろう」とタウンゼンドは続けた。
「ロドリゴとの噂は理解に苦しむ。レアル・マドリードでプレーする選手なら確かに高い能力を持つが、彼を『ガラクティコ』とは決して思わない」
ジャロッド・ボーウェンは間違いなくリヴァプールに移籍し、右サイドから脅威となるだろう。コディ・ガクポ、ウーゴ・エキティケ、ジャロッド・ボーウェンの3人が揃えば、スピード、ワークレート、得点力、そして確かな生産性を提供できる。理想的な攻撃陣だ。
「リヴァプールはボウエン獲得を検討すべきだ。なぜならサラーが今夏以降も残留するとは到底思えないからだ。アンフィールドで何が起きたにせよ、モハメドの勢いは明らかに衰えている。
「人間関係の問題か、単に年齢的なものかはわからないが、いずれにせよ彼が過去のような数字を出し続けることは不可能だ。モハメドは今まさに勢いを失いつつあるように見える。それは決して恥じるべきことではない。サッカーというスポーツの本質であり、年齢を重ねる上で避けられない過程だ。彼の全盛期は過ぎ去った。リバプールは後継者を探さねばならない」
サラーの次なる展開は？
サラーが今夏リバプールを去る場合、欧州を完全に離れる見込みだ。報道によれば、サウジ・プロリーグのアル・イテハドとの交渉を既に進めているが、メジャーリーグサッカー（MLS）への移籍も否定できない。
