リオネル・メッシはクリスティアーノ・ロナウドの通算1000得点目標を気にかけているのか？！インテル・マイアミのスター選手への関心が疑問視される中、彼自身も同じ記録達成が期待されている

メッシは今夏のワールドカップでアルゼンチン代表の一員として、栄誉ある世界タイトルの防衛を目指す。一方、ロナウドはポルトガルを史上初の優勝に導き、歴史を刻もうとしている。

これまで童話のようなキャリアを歩んできたCR7は、ワールドカップ決勝で通算1000ゴールを達成するという新たな大作の脚本を書き上げる可能性が示唆されている。本人はその可能性について問われると「映画を見すぎだよ、それは完璧すぎる話だ」と否定的な見解を示した。 現実に戻ると、こうしたデータは嬉しいものだ。代表チームは決して一人の選手に依存しないが、得点で違いを生み出せるのは好きだ。得点することは常に良いことだ、それが僕のポジションだから。次のワールドカップに出場したい、そうでなければここにはいない。だが一歩ずつ進もう。もしそれが実現すれば良い兆候だ。キャリアを最高の形で締めくくれるだろう」

ロナウドはここ数週間、ストライキ行動を取ったことや不運な負傷により、サウジアラビアでの将来について疑問を投げかけられてきた。しかし彼は2027年まで契約を結んでおり、次の主要な国際大会以降もどこかでクラブ活動を続ける見込みだ。引退の考えは当分の間、棚上げされるだろう。