リオネル・メッシはクリスティアーノ・ロナウドの通算1000得点目標を気にかけているのか？！インテル・マイアミのスター選手への関心が疑問視される中、彼自身も同じ記録達成が期待されている
ロナウド1000ゴール：CR7はその目標達成まであとどれくらいか？
ジュゼッペ・ロッシがオールド・トラッフォードにやってきたのは2004年、ロナウドが俊足のティーンエイジャーとしてレッドデビルズに獲得された翌年のことだった。彼は世界的なスーパースターへと続く道の第一歩を目の当たりにした。
ロナウドが成し遂げたことには何一つ驚かない。幼い頃から「最高を目指す」という彼の決意は明らかだった。41歳となった今も衰えを知らないこの不滅のストライカーは、国内でも国際舞台でも活躍を続け、2026年ワールドカップではポルトガル代表の主将を務める準備を進めている。
中東で2年連続ゴールデンブーツを獲得したロナウドは通算965ゴールに到達し、4桁の大台に迫っている。歴史に刻まれた数々の記録に加え、輝かしい経歴にはリーグ優勝、チャンピオンズリーグ制覇、そして5度のバロンドール受賞が並ぶ。
ロナウドの最大の遺産：その偉業に並ぶ者は現れるか？
アルゼンチンの象徴メッシは、同時代の偉大な選手（GOAT）が成し遂げた多くの記録に匹敵するか、あるいはそれを上回る活躍を見せている。それを踏まえると、1000ゴール達成こそがロナウドの最大の遺産と言えるだろうか。
この問いをロッシに投げかけたところ、元レッドデビルズのフォワード（ベットビクター・オンラインカジノとの関連で発言）はGOALにこう語った。「ああ、興味深い質問だ。それが彼のレガシーの最大の部分かどうかは考えたことがなかった。つまり、彼は個人賞を愛している。個人の栄誉を愛しているんだろ？だからおそらく、彼が最も頼りにするものであり、当然のことだろう。
「聞いてくれ、ストライカーにとって1000ゴールは…俺もストライカーだ、1000ゴールを打ちたかったよ！誰もがそう思うさ。得点こそがサッカーで最も難しいことなのに、彼はそれを1000回も成し遂げたんだ。だから誇りに思っても当然だろ？胸を張って『ああ、俺はそれを成し遂げた』と言えるべきだ」
メッシはロナウドの1000ゴールに並ぶことを気にかけているのか？
6月に39歳を迎えるメッシも、同様の節目を視野に入れているかもしれない。彼はMLSカップ優勝チームであるインテル・マイアミとの契約延長に合意し、2028年までアメリカに留まることとなった。
さらに2025年には得点王の栄冠を味わい、今もシーズン30～40得点以上を継続している。南米の背番号10は通算900得点の大台突破目前であり、ロナウドが属する超一流クラブへの加入も自身に可能だと確信している。
そうした記録がメッシの頭にあるのか？ロシはこう答えた。「わからない。 分からない。彼自身がそれを認識していると思うか？気にかけていると思うか？心の奥底では気にかけているかもしれないが、二人のサッカーへの向き合い方は根本的に異なると思う。ただメッシが今後3年で1000得点に到達するのは確実だ。2028年までマイアミに在籍する現状を考えれば、間違いなく達成するだろう」
ワールドカップへの挑戦：ロナウドは劇的な結末をもたらすか？
メッシは今夏のワールドカップでアルゼンチン代表の一員として、栄誉ある世界タイトルの防衛を目指す。一方、ロナウドはポルトガルを史上初の優勝に導き、歴史を刻もうとしている。
これまで童話のようなキャリアを歩んできたCR7は、ワールドカップ決勝で通算1000ゴールを達成するという新たな大作の脚本を書き上げる可能性が示唆されている。本人はその可能性について問われると「映画を見すぎだよ、それは完璧すぎる話だ」と否定的な見解を示した。 現実に戻ると、こうしたデータは嬉しいものだ。代表チームは決して一人の選手に依存しないが、得点で違いを生み出せるのは好きだ。得点することは常に良いことだ、それが僕のポジションだから。次のワールドカップに出場したい、そうでなければここにはいない。だが一歩ずつ進もう。もしそれが実現すれば良い兆候だ。キャリアを最高の形で締めくくれるだろう」
ロナウドはここ数週間、ストライキ行動を取ったことや不運な負傷により、サウジアラビアでの将来について疑問を投げかけられてきた。しかし彼は2027年まで契約を結んでおり、次の主要な国際大会以降もどこかでクラブ活動を続ける見込みだ。引退の考えは当分の間、棚上げされるだろう。
