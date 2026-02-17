リアム・ローゼニアー、好調なスタートにもかかわらず元チェルシー選手から解任間近と冷酷に告げられる

チェルシーのオーナーであるブルコグループがこれほど積極的に首を切ってきたことを考えれば、プティの指摘に異論を唱えるのは難しい。ロゼニオールは2022年の買収以降、クラブで5人目の常任監督だ。前任者のマレスカは2つのトロフィーを獲得したにもかかわらず解任されたが、その背景にはさらに多くの事情があった。

このイングランド人監督は、勝利こそがプレッシャーを回避する唯一の手段だと痛感しているようだ。最近の厳しい監視についてこう語った。「私のモチベーションはただ一つ、このクラブを可能な限り成功させ、次の試合に勝つことだ。 私のエネルギーと時間は全て、選手たち、チーム、チームミーティングの進め方、トレーニングの方法に注がれている。それ以外のことはただの雑音だ。どうせ私はそれらに影響を与えられない——サッカーの試合に勝つこと以外にはね」と語った。ローゼニオールは、土曜日にホームで苦戦中のバーンリーを迎え撃つ際、好調なスタートを継続したいと考えている。