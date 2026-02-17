Getty Images Sport
リアム・ローゼニアー、好調なスタートにもかかわらず元チェルシー選手から解任間近と冷酷に告げられる
ローゼニアーは好調なスタートを切った
41歳の彼はトップレベルでの実績が比較的浅いにもかかわらず、解任されたエンツォ・マレスカ監督からの円滑な移行を指揮。プレミアリーグでは15ポイント中13ポイントを獲得し、チャンピオンズリーグではナポリでの予想外の遠征勝利を導き、グループステージでの重要なトップ8入りを確実なものにした。 これまでの唯一の汚点は、優勝候補と目されたアーセナルとのカラバオカップ準決勝で2試合合計の接戦を落としたことだ。またチェルシーは前節のリーグ戦で2点のリードをふいにしリーズと引き分けた。しかし西ロンドンのクラブは金曜夜の試合で、ロゼニョール前監督が率いるハルを楽に下し、FAカップ5回戦進出を決めた。
元ブルーが安定性を求める
その好調なスタートにもかかわらず、元チェルシー選手のエマニュエル・プティは、クラブの予測不可能な運営方法が長期的な成功を保証するものではないと指摘する。「リアム・ロゼニオールがチェルシーでプレミアリーグ優勝を果たせるだろうか？彼らは毎年選手を入れ替えている。何かを勝ち取るには一貫性と安定性が極めて重要だ」と彼はイグニションカジノを通じて語った。
「選手を信じ続け、ビジョンを持ち、それを貫かねばならない。暗闇のトンネルをくぐろうとも、信念を貫くのだ。 信念を持たねばならない。ピッチ上で何が起ころうと、たとえ結果が悪くても我々の理念を貫くというメッセージをロッカールームに伝えねばならない。リヴァプールはそれを実践し、トロフィーを獲得した。シティも同様でトロフィーを手にした。アーセナルは長年それを続けており、優勝まであと一歩だ。シーズン終了時に明らかになるだろう」
ローゼニアーが警告を発した
ワールドカップ優勝経験を持つ元ミッドフィルダーでアーセナルでもプレーした彼は、チェルシーというクラブの性質上、ローゼニオール監督が解任されるのは「あと3、4回の」悪い結果次第だと警告した。
「マンチェスター・ユナイテッドを見ろ、トッテナムを見ろ、チェルシーを見ろ、あのクラブたちを見ろ」とフランス人元選手は続けた。「何度も選手も監督も変えてきたじゃないか。それで突然優勝しろって？ リアム・ロゼニオがチェルシーで優勝できるか？ 10ヶ月後も彼が監督であるかは疑問だ。もし3、4試合連続で悪い結果を出せば、クラブが彼を解任しても全く驚かない」
プレッシャーを軽減する方法の一つ
チェルシーのオーナーであるブルコグループがこれほど積極的に首を切ってきたことを考えれば、プティの指摘に異論を唱えるのは難しい。ロゼニオールは2022年の買収以降、クラブで5人目の常任監督だ。前任者のマレスカは2つのトロフィーを獲得したにもかかわらず解任されたが、その背景にはさらに多くの事情があった。
このイングランド人監督は、勝利こそがプレッシャーを回避する唯一の手段だと痛感しているようだ。最近の厳しい監視についてこう語った。「私のモチベーションはただ一つ、このクラブを可能な限り成功させ、次の試合に勝つことだ。 私のエネルギーと時間は全て、選手たち、チーム、チームミーティングの進め方、トレーニングの方法に注がれている。それ以外のことはただの雑音だ。どうせ私はそれらに影響を与えられない——サッカーの試合に勝つこと以外にはね」と語った。ローゼニオールは、土曜日にホームで苦戦中のバーンリーを迎え撃つ際、好調なスタートを継続したいと考えている。
