リアム・ローゼニアー、ウェズリー・フォファナへの人種差別的虐待を受けチェルシーがチーム会議を開催したことを明かす

チェルシーが今季プレミアリーグで受けたレッドカードはこれで6枚目となった。ジアン・フレミングの後半終了間際の同点弾により、ブルーズは上位4チーム争いで後退を余儀なくされた。スタンフォード・ブリッジでの引き分けにより、西ロンドンのチームは昇格組のリーズとバーンリーにホームで引き分けを喫し、リーグ戦2試合連続未勝利となった。

フォファナの退場により、彼は日曜日のライバルでありプレミアリーグ首位のアーセナル戦を欠場する。残念ながら、この引き分けを受けて25歳の選手は自身のインスタグラムに人種差別的なメッセージを受け取ったことを明かし、送られてきた悪質なメッセージの一部をスクリーンショットで投稿した。

フランス人選手はその後、追加投稿でこう訴えた。「2026年になっても状況は変わらない。何も進歩していない。こうした連中は決して罰せられない。人種差別反対の大規模キャンペーンは展開されるが、実際に何か行動を起こす者は誰もいない」

バーンリーの中盤選手ハンニバル・メジュブリも試合後に誹謗中傷を受け、23歳の彼は「2026年になってもこんな人間がいる。自分と子供を教育してほしい」と訴えた。

バーンリーは公式声明で次のように発表した。「クラブは当該投稿をInstagramの親会社メタに報告済みであり、プレミアリーグおよび警察と連携した強力な支援を期待している。責任者の特定と調査を確実に行う」

「このような行為は社会に存在すべきではなく、我々は断固として非難する。クラブは一貫して明確な姿勢を堅持している——あらゆる形態の差別に対してゼロトレランス方針を貫く。ハンニバルはクラブとバーンリーサポーターから全面的な支援を受ける。既に虐待行為を非難する声が見られている。人種差別には一切の容赦はない」