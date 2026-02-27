Getty Images Sport
リアム・ローゼニアー、ウェズリー・フォファナへの人種差別的虐待を受けチェルシーがチーム会議を開催したことを明かす
フォファナはインスタグラムで人種差別的な暴言を受けた
チェルシーが今季プレミアリーグで受けたレッドカードはこれで6枚目となった。ジアン・フレミングの後半終了間際の同点弾により、ブルーズは上位4チーム争いで後退を余儀なくされた。スタンフォード・ブリッジでの引き分けにより、西ロンドンのチームは昇格組のリーズとバーンリーにホームで引き分けを喫し、リーグ戦2試合連続未勝利となった。
フォファナの退場により、彼は日曜日のライバルでありプレミアリーグ首位のアーセナル戦を欠場する。残念ながら、この引き分けを受けて25歳の選手は自身のインスタグラムに人種差別的なメッセージを受け取ったことを明かし、送られてきた悪質なメッセージの一部をスクリーンショットで投稿した。
フランス人選手はその後、追加投稿でこう訴えた。「2026年になっても状況は変わらない。何も進歩していない。こうした連中は決して罰せられない。人種差別反対の大規模キャンペーンは展開されるが、実際に何か行動を起こす者は誰もいない」
バーンリーの中盤選手ハンニバル・メジュブリも試合後に誹謗中傷を受け、23歳の彼は「2026年になってもこんな人間がいる。自分と子供を教育してほしい」と訴えた。
バーンリーは公式声明で次のように発表した。「クラブは当該投稿をInstagramの親会社メタに報告済みであり、プレミアリーグおよび警察と連携した強力な支援を期待している。責任者の特定と調査を確実に行う」
「このような行為は社会に存在すべきではなく、我々は断固として非難する。クラブは一貫して明確な姿勢を堅持している——あらゆる形態の差別に対してゼロトレランス方針を貫く。ハンニバルはクラブとバーンリーサポーターから全面的な支援を受ける。既に虐待行為を非難する声が見られている。人種差別には一切の容赦はない」
チェルシーとプレミアリーグが声明を発表した
一方、チェルシーも声明を発表し、次のように述べた。「チェルシーFCは、ウェズリー・フォファナ選手に対する卑劣なオンライン上の人種差別的虐待に衝撃と嫌悪感を抱いています。本日のバーンリー戦後にウェズが受けた標的型の人種差別的虐待は忌まわしく、決して許容されません。このような行為は完全に容認できず、サッカーの価値観や当クラブが掲げる理念に反するものです。
人種差別には一切の容赦がない。我々はウェスを断固として支持する。彼は我々の全面的な支援を受ける。同様に、職務を遂行するだけで度々このような憎悪に耐えさせられる全選手も支援する。関係当局やプラットフォームと連携し加害者を特定し、可能な限り厳しい措置を講じる」
プレミアリーグはこれに対し次のように声明を発表した：「我々はウェスリー・フォファナとチェルシーと共に立ち、彼がソーシャルメディアで受けた卑劣な人種差別的虐待を非難する。人種差別は我々の競技においても、社会のいかなる場所においても存在すべきではない。差別的虐待を受ける選手を支援するため、可能な限りの措置を継続する。サッカーは全ての人々のためのものだ」
ブルーズの監督が選手たちへの支援を表明
そしてローゼニオールは、昨夏にクラブがパフォーマンス・ウェルビーイング責任者として招聘したマイケル・ベネット博士が金曜日に選手たちと面会したことを明らかにした。「選手たちはピッチ内外で信じられないほどのサポートを受けています」とローゼニオールは、フォファナへの誹謗中傷を受けてチェルシーがどのような支援を提供したかとの問いに答えた。
「選手たちは本日、マイケル・ベネット博士と面会し、クラブにおける彼の役割やピッチ外でのあらゆる問題への支援方法について話し合いました。
ウェスにとっては明らかに厳しい一日だった。まず試合中の出来事、そしてその後の余波——オンラインで受けた人種差別的な虐待だ。ウェスはタフな男であり、善良な人間だ。
「驚くべきことに、先週の記者会見で人種差別について話したばかりなのに、それが実際に影響を及ぼすとは。オンラインであれ直接の暴言であれ、人種差別など存在すべきではない。サッカー界はもちろん、社会全体から根絶するために最善を尽くさねばならない。しかしウェスは全く問題なく、今週は順調にトレーニングを積んでいる」
ローゼニオールの「理想世界」
フォファナとメジュブリは、先週末にソーシャルメディアを通じて人種差別的な虐待を受けたプレミアリーグ選手4人のうち2人だった。先週の事件を受けて選手たちにソーシャルメディアの利用を完全にやめるよう求めたかどうか問われたローゼニオールは次のように述べた。「ソーシャルメディアに関して言えば、今の世代、特に若い世代にとっては生活の一部です。
理想的には選手はSNS上の投稿を気にしないべきだが、現実には人間である以上気にしてしまう。SNSでは何の責任も負わずに自由に書き込めるからだ。
「ソーシャルメディアを利用し、そこに流れる情報に触れる選手たちには、それが単なる雑音に過ぎないこと、多くの意見を持つ大勢の人々が存在するだけだという事実を理解してほしい。その中には正当な意見もあれば、おそらく健全とは言えない立場から発せられたものもあるのだから」
