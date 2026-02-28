Getty Images Sport
翻訳者：
ラミーン・ヤマル、ビジャレアル戦勝利後ハットトリック達成の記念ボールを母に贈ると明かす
ヤマルが暴れまわる
バルセロナはカンプ・ノウでビジャレアルを圧倒し、ヤマルがすべての攻撃の中心にいた。若き選手は卓越したプレーでアウェーチームを翻弄し、左足で遠目へのゴールを3度決め、得意のフィニッシュをさらに磨き上げた。
ホームチームは序盤やや不安定だったが、フェルミン・ロペスが中盤でパペ・ゲイエからボールを奪い、ヤマルにスルーパスを通した瞬間、結末は決まっていた。ウインガーは体を開いて飛び出してきたGKの下をすり抜け、開始30分も経たぬうちにハンス・フリック監督率いるチームに先制点をもたらした。
ヤマルの2点目は特に見事だった。右サイドラインでロペスのミスパスを追いかけ、華麗な足さばきとステップオーバーでセルジ・カルドーナを翻弄して突破。アルベルト・モレイロがブロックに飛び込んだが、巧みにバランスを崩しながらボールをモレイロの伸ばした足の上を越え、スペースへ流し込んだ。 ボールは絶妙にバウンドし、バルセロナ出身のヤマルは強烈なシュートを左上隅に叩き込んだ。
後半、ビジャレアルがコーナーキックから1点を返したが、ヤマルがすぐに試合を決めた。ペドリのパスを受けたスペイン人FWはGKと1対1の場面で、ゴール隅へ弧を描くシュートを確実に決めた。その後ルーニー・バルジと交代すると、熱狂的な観客からスタンディングオベーションを受けた。
- Getty Images Sport
ウィングが試合球を母に贈る
試合終了後、キャリア初のハットトリックを達成したヤマルは試合球を受け取った。彼は友人や家族が待つ観覧席へと歩み寄り、最も身近な人々から抱擁を受けた。彼はこう説明した。「ハットトリックのボールは絶対に母にあげるよ！」
ヤマルは再び幸せだ
試合後、彼は苦境を脱して調子を戻したことについて振り返った。BeIN Sports経由でMovistar+に語った。「様々な要因が重なっていた。体調不良に加え、鼠径部痛もあった。プレーに満足できず、それが表に出ていた。ここ1週間ほどでかなり良くなった。久しぶりにプレー中に笑顔がこぼれる感覚を取り戻した。今はプレーが楽しい」
「16歳の頃からシーズン100ゴールを期待されているが、それは難しいことだ」
- Getty Images
チャンピオンズリーグ栄光の道
バルセロナは、チャンピオンズリーグの抽選で有利な立場に立つことになった。レアル・マドリード、パリ・サンジェルマン、マンチェスター・シティ、リバプール、チェルシーといった強豪を回避できたのだ。カタルーニャの巨人は、シーズン序盤にすでに撃破したニューカッスル・ユナイテッドと対戦することになった。
セント・ジェームズ・パークでの難しいアウェー戦を乗り切れば、バルセロナは準々決勝でアトレティコ・マドリードかトッテナム・ホットスパーのいずれかと対戦することになる。そして、準決勝ではプレミアリーグ首位のアーセナルとの対戦が待ち構えているかもしれない。しかし、アーセナルはまずバイエル・レバークーゼン、そしてボド/グリムトかスポルティングCPのいずれかを克服しなければならない。
ヤマルはクラブを欧州サッカーの頂点へ導く決意を固めており、ビジャレアル戦で見せたような自身の活躍が、バルサの目標達成に大きく寄与し得ると理解している。ただし出場時間と期待値の管理は慎重に行う必要があるだろう。
広告