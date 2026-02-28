ラミーン・ヤマル、ビジャレアル戦勝利後ハットトリック達成の記念ボールを母に贈ると明かす

バルセロナはカンプ・ノウでビジャレアルを圧倒し、ヤマルがすべての攻撃の中心にいた。若き選手は卓越したプレーでアウェーチームを翻弄し、左足で遠目へのゴールを3度決め、得意のフィニッシュをさらに磨き上げた。

ホームチームは序盤やや不安定だったが、フェルミン・ロペスが中盤でパペ・ゲイエからボールを奪い、ヤマルにスルーパスを通した瞬間、結末は決まっていた。ウインガーは体を開いて飛び出してきたGKの下をすり抜け、開始30分も経たぬうちにハンス・フリック監督率いるチームに先制点をもたらした。

ヤマルの2点目は特に見事だった。右サイドラインでロペスのミスパスを追いかけ、華麗な足さばきとステップオーバーでセルジ・カルドーナを翻弄して突破。アルベルト・モレイロがブロックに飛び込んだが、巧みにバランスを崩しながらボールをモレイロの伸ばした足の上を越え、スペースへ流し込んだ。 ボールは絶妙にバウンドし、バルセロナ出身のヤマルは強烈なシュートを左上隅に叩き込んだ。

後半、ビジャレアルがコーナーキックから1点を返したが、ヤマルがすぐに試合を決めた。ペドリのパスを受けたスペイン人FWはGKと1対1の場面で、ゴール隅へ弧を描くシュートを確実に決めた。その後ルーニー・バルジと交代すると、熱狂的な観客からスタンディングオベーションを受けた。