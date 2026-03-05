ラミン・ヤマル、通称「ハートブレイカー」！バルセロナの若き天才に愛が舞い降りる　アディダスが新シグネチャーブーツを発表

国慶日を記念し、アディダスはバルセロナとスペインのスター選手ヤマルのために新たなシグネチャーモデルF50を発表した。彼は現代における同ブランドを代表するアスリートの一人であり、もちろんカタルーニャ出身である。

このスパイクは、鮮やかなホワイトカラーに繊細なバラのグラフィックが咲き誇るデザイン。かかと部分には特注の「Football's Heartbreaker（サッカー界のハートブレイカー）」ロゴが施されており、ドイツのスポーツウェア大手はこれを「ヤマルの電撃的なプレースタイルへの遊び心あるオマージュ。ディフェンダーの心を打ち砕き、ピッチ上の決定的瞬間の後にバラの花を散らす彼の姿を表現したもの」と説明している。

アディダスから贈られたシグネチャーブーツはこれで3足目となるが、彼はまだ18歳だ。これこそが彼の真の実力を物語っている。