adidas
翻訳者：
ラミン・ヤマル、通称「ハートブレイカー」！バルセロナの若き天才に愛が舞い降りる アディダスが新シグネチャーブーツを発表
アディダスが聖ジョージの日を記念
新たなF50「ハートブレイカー」は、4月23日に開催されるカタルーニャ地方のロマンス・文化・文学を祝う祭典「ディア・デ・サン・ジョルディ」（英語圏では聖ジョージの日）に着想を得ています。この地域では恋人同士がバラと本を贈り合い、男性は女性にバラを、女性は男性に本を贈る伝統があります。
- adidas
ヤマルのF50「ハートブレイカー」
国慶日を記念し、アディダスはバルセロナとスペインのスター選手ヤマルのために新たなシグネチャーモデルF50を発表した。彼は現代における同ブランドを代表するアスリートの一人であり、もちろんカタルーニャ出身である。
このスパイクは、鮮やかなホワイトカラーに繊細なバラのグラフィックが咲き誇るデザイン。かかと部分には特注の「Football's Heartbreaker（サッカー界のハートブレイカー）」ロゴが施されており、ドイツのスポーツウェア大手はこれを「ヤマルの電撃的なプレースタイルへの遊び心あるオマージュ。ディフェンダーの心を打ち砕き、ピッチ上の決定的瞬間の後にバラの花を散らす彼の姿を表現したもの」と説明している。
アディダスから贈られたシグネチャーブーツはこれで3足目となるが、彼はまだ18歳だ。これこそが彼の真の実力を物語っている。
ヤマルは本当に胸を締めつける存在なのか？
ヤマルは若年ながら、恋愛事情で早くも話題を呼んでいる。2025年11月にはアルゼンチン人ラッパーのニッキー・ニコルと破局。25歳の彼女とは公の場で交際を重ね、バルセロナに飛んで彼の試合を観戦することも多かった。二人の別れは、この10代の若者に浮気の疑惑が浮上した中で展開された。
- AFP
性能を追求して設計された
ヤマルはアディダスと共同で新スパイクを開発。装着時に「気を取られることなく、まるで第二の皮膚のようなフィット感」を実現し、プレーヤーが試合に集中できる設計だ。 紐なしデザインにより、プレーヤーはクリーンなキック面を享受できる。エンジニアリングされた「プライムニット」カラーが足の形状にフィットし、快適性と安定性を実現。軽量な「ファイバータッチ」アッパーはサポート性と柔らかな感触を提供し、「スプリントウェブ」テクノロジーはテクスチャード表面によりボールコンタクトを向上させる。特に高速ドリブル時——ヤマルの得意技——でその効果を発揮する。
このウインガーは、コパ・デル・レイ準決勝第2戦のアトレティコ・マドリード戦で新デザインのF50を初披露。バルサが劇的な逆転劇を目前に敗れたこの試合でアシストを記録した。今後このスパイクがさらなる成功をもたらすことを彼は願っている。
アディダス F50「ハートブレイカー」は現在、adidas.comで購入可能。
広告