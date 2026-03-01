Getty Images
ラミン・ヤマル、アトレティコ・マドリードとのコパ・デル・レイ戦を前に挑発的なメッセージを発信
ヤマルは復帰への希望を諦めようとしない
ビジャレアル戦での勝利は甘美だったが、迫り来るコパ・デル・レイ準決勝第2戦のアトレティコ・マドリード戦の影が依然として立ち込めている。バルセロナは絶望的な状況に置かれている。第1戦で0-4とリードを許し、決勝進出には奇跡が必要だ。しかしヤマルはそのシナリオを受け入れようとしない。 ハットトリックの活躍直後、SNSに投稿した若きフォワードは、クラブのサポーターに向けてこう挑むようなメッセージを送った。「可能性は1％、信念は99％だ」
ヤマルがカンプ・ノウで魔法のような夜を呼びかける
このメッセージは、「レモントーダ」の奇跡を信じる理由を求めていたサポーター層に深く響いた。 18歳の若者は、今後の課題の大きさを十分に認識しつつも、ホームサポーターの応援が逆転の決め手になると信じている。イエローサブマリン相手にハットトリックを決めた後、メディアに対しヤマルはチームの勢いを維持する必要性を強調した。彼は明らかに、火曜夜の試合でスタジアムの雰囲気をアウェーのロヒブランコスにとっての圧力鍋に変えたいと熱望している。
ヤマルはバルセロナのサポーターに対し、ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ相手に歴史的逆転劇の可能性を信じ、大挙してスタジアムに駆けつけるよう呼びかけた。試合後の取材で彼はこう語った。「反撃と追い上げの時が来た。我々はそれを実行中だ。今こそサポーターに伝えたい…アトレティ戦にはスタジアムへ来てほしい。魔法が起こるかもしれない」
バルサのロッカールームからの支援
楽観ムードに包まれているのはファンだけではない。ヤマルのチームメイトたちも、彼が最も重要な場面で特別な活躍を見せると確信している。ディフェンダーのエリック・ガルシアは、ビジャレアルの守備陣を粉砕するヤマルのプレーを見て、このウインガーを絶賛した。ガルシアは、ヤマルの現在の好調ぶりは、アトレティコ・マドリードのように規律正しく守備が堅固な相手でさえ、プレッシャー下では悪夢のような存在になると信じている。
ガルシアはヤマルが味方であることに安堵を表明し、この若手が週半ばの決戦に向けてさらに多くのゴールを秘めている可能性を示唆した。若手スターの影響力について、ディフェンダーはこう語った。「彼が我々のチームでプレーしているのは幸運だ。ラミンのパフォーマンスは驚異的だった。火曜日の試合のために1、2ゴールを温存していたかもしれない」 この10代の選手が、確かに決勝戦に向けて得点能力の一部を温存していることを願うばかりだ。
登るべき山が残っている
アトレティコ・マドリードのような経験豊富なチーム相手に4点差を逆転するのは、欧州サッカーにおいて最も困難な課題の一つと広く認識されている。フリック監督率いるバイエルンが突破の可能性をわずかにでも残すには、攻守両面で完璧なプレーが求められる。圧倒的に不利な状況ではあるが、ヤマルのハットトリックがもたらした新たなエネルギーは、第1戦の惨事後にあった絶望の中に一筋の希望の光を灯した。
