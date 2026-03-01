ラミン・ヤマル、アトレティコ・マドリードとのコパ・デル・レイ戦を前に挑発的なメッセージを発信

楽観ムードに包まれているのはファンだけではない。ヤマルのチームメイトたちも、彼が最も重要な場面で特別な活躍を見せると確信している。ディフェンダーのエリック・ガルシアは、ビジャレアルの守備陣を粉砕するヤマルのプレーを見て、このウインガーを絶賛した。ガルシアは、ヤマルの現在の好調ぶりは、アトレティコ・マドリードのように規律正しく守備が堅固な相手でさえ、プレッシャー下では悪夢のような存在になると信じている。

ガルシアはヤマルが味方であることに安堵を表明し、この若手が週半ばの決戦に向けてさらに多くのゴールを秘めている可能性を示唆した。若手スターの影響力について、ディフェンダーはこう語った。「彼が我々のチームでプレーしているのは幸運だ。ラミンのパフォーマンスは驚異的だった。火曜日の試合のために1、2ゴールを温存していたかもしれない」 この10代の選手が、確かに決勝戦に向けて得点能力の一部を温存していることを願うばかりだ。