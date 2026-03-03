ライオンズとリア・ウィリアムソンが2026年ローレウス世界スポーツアワードのノミネート候補に、ウスマン・デンベレ、アイタナ・ボンマティ、デシレ・ドゥエも候補リスト入り

ウィリアムソンのノミネートは、「ワールドカムバックオブザイヤー」部門で、この部門には多くの感動的なストーリーがノミネートされています。2023 年の女子ワールドカップのわずか 3 ヶ月前に前十字靭帯を断裂し、このスポーツの最大の大会で自国を率いるという栄誉を逃すこととなったウィリアムソンは、昨年、イングランドをユーロ選手権の優勝に導いたことで、その悲劇から立ち直りました。

この賞には、メンタルヘルスの優先のために2年間テニスから離れていたものの、2025年にウィンブルドンと全米オープンの決勝に進出したアメリカのテニス選手、アマンダ・アニシモワ、2022年に死にかけた事故から初めてグランツールステージで優勝したコロンビアの自転車選手、イーガン・ベルナル、アキレス腱の負傷により2年間の休養を経て、世界陸上選手権で銅メダルを獲得したユリマル・ロハス、そして、アキレス腱の負傷により2年間の休養を経て、世界陸上選手権で銅メダルを獲得したユリマル・ロハスもノミネートされている。 アキレス腱の負傷により2年間欠場していたユリマル・ロハスが、世界陸上選手権で銅メダルを獲得して復活を遂げた。 マスターズ優勝でキャリアグランドスラムを達成し、11年ぶりのメジャー制覇を果たしたゴルファー、ローリー・マキロイ。そして2018年に38分のリードを失った後、7年ぶりに2025年ジロ・デ・イタリアを制した英国人サイクリスト、サイモン・イェーツ。

ブラジル体操選手のレベカ・アンドラーデは2025年にこの賞を受賞した。