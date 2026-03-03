Getty Images/GOAL
ライオンズとリア・ウィリアムソンが2026年ローレウス世界スポーツアワードのノミネート候補に、ウスマン・デンベレ、アイタナ・ボンマティ、デシレ・ドゥエも候補リスト入り
ウスマン・デンベレとアイタナ・ボンマティが主要賞の候補に
昨年の年間最優秀スポーツ選手賞は、スウェーデンの記録保持者である棒高跳び選手モンド・デュプランティスが受賞したが、サッカー選手は候補に挙がらなかった。テニス選手のカルロス・アルカラス、水泳選手のレオン・マルシャン、自転車選手のタデイ・ポガチャル、F1ドライバーのマックス・フェルスタッペンらが受賞を逃した。
しかし今年は、年間最優秀スポーツ選手賞（男女）の両部門にサッカー選手が名を連ねている。アイタナ・ボンマティは女子部門で2度目の受賞を目指す。バルセロナとスペイン代表の中盤選手である彼女は、過去3年連続でバロンドール・フェミニン（女子バロンドール）を受賞。2024年に受賞したため2025年もノミネートされたが、アメリカの体操選手シモーネ・バイルズに敗れた。
男子部門では、バロンドール受賞者のウスマン・デンベレが、デュプランティス、アルカラス、ポガチャル、テニス界のもう一人のスターであるヤニック・シナー、そしてオートバイレーサーのマルク・マルケスと共に候補に名を連ねている。 一方、ボンマティはアメリカの陸上選手メリーサ・ジェファーソン＝ウッデンとシドニー・マクラフリン＝レブロン、ケニアのランナーフェイス・キピエゴン、テニス選手のアーリナ・サバレンカ、アメリカの水泳選手ケイティ・レデッキーと競い合うことになる。
ライオンズがPSGとチーム賞を争う
サッカーはローレウス世界年間最優秀チーム賞で多くの成功を収めており、2026年には2つのサッカーチームがノミネートされていることから、再び受賞する可能性が高い。過去5回の受賞チーム全て、過去7回のうち6回はサッカーチームが占めており、フランス、イタリア、アルゼンチンの男子代表チーム、ボンマティが所属するスペイン代表、さらにバイエルン・ミュンヘン、そして昨年のレアル・マドリードが含まれる。
今回は、前季チャンピオンズリーグ優勝のPSGと、スイスで開催された欧州選手権で連覇を果たしたイングランド女子代表「ライオンセス」がノミネート。欧州ライダーカップチーム、インド女子クリケット代表、オクラホマシティ・サンダー、マクラーレンF1チームと並んで候補に名を連ねている。
PSG は、デシレ・ドゥエが、昨年ヤマルが受賞した「ワールド・ブレイクスルー・オブ・ザ・イヤー」賞にもノミネートされており、さらに 1 つノミネートが増えています。彼とともに、ブラジルのテニス選手ジョアン・フォンセカ、カナダのバスケットボール選手シャイ・ギルジアス＝アレクサンダー、ダーツのスター選手ルーク・リトラー、F1 チャンピオンのランド・ノリス、水泳選手のユ・ジディが最終候補に選ばれています。
前十字靭帯断裂からユーロ優勝キャプテンへ：ウィリアムソンのカムバックが評価される
ウィリアムソンのノミネートは、「ワールドカムバックオブザイヤー」部門で、この部門には多くの感動的なストーリーがノミネートされています。2023 年の女子ワールドカップのわずか 3 ヶ月前に前十字靭帯を断裂し、このスポーツの最大の大会で自国を率いるという栄誉を逃すこととなったウィリアムソンは、昨年、イングランドをユーロ選手権の優勝に導いたことで、その悲劇から立ち直りました。
この賞には、メンタルヘルスの優先のために2年間テニスから離れていたものの、2025年にウィンブルドンと全米オープンの決勝に進出したアメリカのテニス選手、アマンダ・アニシモワ、2022年に死にかけた事故から初めてグランツールステージで優勝したコロンビアの自転車選手、イーガン・ベルナル、アキレス腱の負傷により2年間の休養を経て、世界陸上選手権で銅メダルを獲得したユリマル・ロハス、そして、アキレス腱の負傷により2年間の休養を経て、世界陸上選手権で銅メダルを獲得したユリマル・ロハスもノミネートされている。 アキレス腱の負傷により2年間欠場していたユリマル・ロハスが、世界陸上選手権で銅メダルを獲得して復活を遂げた。 マスターズ優勝でキャリアグランドスラムを達成し、11年ぶりのメジャー制覇を果たしたゴルファー、ローリー・マキロイ。そして2018年に38分のリードを失った後、7年ぶりに2025年ジロ・デ・イタリアを制した英国人サイクリスト、サイモン・イェーツ。
ブラジル体操選手のレベカ・アンドラーデは2025年にこの賞を受賞した。
2026年のローレウス世界スポーツ賞はいつ開催されますか？
2026年ローレウス世界スポーツ賞の受賞者は、4月20日にスペイン・マドリードのシベレス宮殿で行われる授賞式で発表される。計8部門が授与され、サッカーは2025年の3部門から4部門で受賞の可能性がある。
