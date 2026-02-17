Getty Images Sport
ミケル・アルテタ監督、負傷者続出でアーセナルが試合前のルーティンを大幅に変更する可能性を示唆
アーセナルのウォームアップ問題
イタリア人DFは2025-26シーズン2度目となるウォーミングアップ中の負傷により、FAカップ・ウィガン戦での先発メンバーから外れた。12月のブライトン戦でも同様の筋肉の問題でプレミアリーグの試合を欠場している。 2月上旬のリーズ戦前にはブカヨ・サカが同様の運命をたどり、さらにさかのぼる8月のリヴァプール戦前にはウィリアム・サリバが足首の故障に見舞われていた。
アーセナル、ウォームアップの問題に対処へ
一連の問題を受けて、アルテタ監督はアーセナルが試合前のルーティンを精査していると認めた。
「今週のウルブズ戦を前に内部で検証しているか」との問いに、スペイン人指揮官はこう答えた。「ああ、もちろん。かなり深刻だ。状況は全く異なっていた。最初のケースはリバプール戦でウィリーが足首を捻った件。その後、リッキーがウォームアップ中に全く似た形で2度の負傷を起こした」
もう一つはブカヨだ。彼は週中に休養し、カイラト戦には出場しなかったが、リーズ戦で負傷した。非常に異例だ。私がここに来て6年間で1、2度しか起きていないことが、あの4日間で4度も起きた。
「当然ながら調査中だ。ウィリーのケースは判断が難しい。選手の状態を確認するため、試合前のウォーミングアップでテストを行うこともある。ブカヨの場合は全く予兆がなかった。ウォーミングアップ中に突然起きたのだ。事実を受け入れ、教訓として学ばねばならない」
アーセナルは試合前のルーティンを廃止するかもしれない
アルテタ監督は、アーセナルが従来のウォームアップを完全に廃止する可能性さえ示唆し、これは抜本的な措置となるだろうと述べた。
「私も選手だったから分かるが、選手は特定のルーティンを好む。それが『試合が近づいている、近づいている、近づいている』と体に伝える方法なのだ」と彼は続けた。「それを変えるのは時に難しい。検討すべき非常に重要な領域だ。 ウォームアップをしない場合どうなるか？ハーフタイムにはほぼ15分間座ったまま過ごし、後半はフルスピードでプレーする。これは検討に値するかもしれない」
アルテタは負傷を恐れながら去った
アーセナルの指揮官は、最近のウォームアップ中の負傷問題について、毎試合起こるのではないかと不安を感じていると明かした。ただし、経験から学んだとも信じている。「身体で感じ取れるほど、その危険性を強く意識している」と彼は付け加えた。「オフィスにいて、ドアの音がして誰かが入ってくる瞬間、『やめてくれ』と思うんだ。あの瞬間が非常に危険だからだ」
「リッキーをブカヨに代える時、ゲームプラン内の多くの要素を変更せねばならない。ポジションなど様々な点が変わり、それを実行する時間はわずか2分しかない」
「それはあなたをより優れたコーチにする。なぜなら『もしこうなら？』『もしああなら？』と常に考え続けねばならず、試合直前には『もし』が次々と湧き、試合中も大量に発生するからだ。だからより入念な準備が必要になる」
アルテタ監督は、水曜夜のリーグ戦（最下位対首位）でウルブズをアウェイで迎えるにあたり、試合前の負傷者を出すことを避けたいと考えている。
