一連の問題を受けて、アルテタ監督はアーセナルが試合前のルーティンを精査していると認めた。

「今週のウルブズ戦を前に内部で検証しているか」との問いに、スペイン人指揮官はこう答えた。「ああ、もちろん。かなり深刻だ。状況は全く異なっていた。最初のケースはリバプール戦でウィリーが足首を捻った件。その後、リッキーがウォームアップ中に全く似た形で2度の負傷を起こした」

もう一つはブカヨだ。彼は週中に休養し、カイラト戦には出場しなかったが、リーズ戦で負傷した。非常に異例だ。私がここに来て6年間で1、2度しか起きていないことが、あの4日間で4度も起きた。

「当然ながら調査中だ。ウィリーのケースは判断が難しい。選手の状態を確認するため、試合前のウォーミングアップでテストを行うこともある。ブカヨの場合は全く予兆がなかった。ウォーミングアップ中に突然起きたのだ。事実を受け入れ、教訓として学ばねばならない」