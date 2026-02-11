ミケル・アルテタ監督、トッテナムがトーマス・フランク監督を解任した「非常に悲しい知らせ」に反応。アーセナル監督は「優秀な指導者であり並外れた人物」と称賛

水曜日の午後の記者会見で、アーセナルのアルテタ監督は、北ロンドンのライバルクラブが監督との契約を解除した件について、所感と心情を問われた。

「同僚が職を続けることができなくなるのは常に悲しい知らせです。トーマスは優れた指導者であり、並外れた人物でもあります。彼はリーグでそれを証明してきました。我々は自らの立場を理解しています。責任は単なる成績を超えていることも承知しています」とアルテタは答えた。「時に結果が我々の行く末を左右することもあります。彼が次に何を決断するにせよ、心から幸運を祈っています」

アルテタはまた、プレミアリーグがより忍耐強さを失いつつあるのかという質問も受けた。同時に、彼がアーセナルの指揮官を務めている間に、トッテナムが8人の異なる監督を交代させてきた事実も指摘された。

「分からない。全ての事例を同じように捉えることはできないと思う。クラブごとの状況は大きく異なるが、常に可能性は存在する」と彼は付け加えた。

「どのクラブも時代ごとに状況は異なる。プレミアリーグでは長年にわたり、アーセン（ヴェンゲル）やサー・アレックス（ファーガソン）といった象徴的な監督がいたが、両クラブとも大きく変化した。分からないことだ」

「多くの要素に依存する。まず第一に、選手たちが監督を心から支持し、自らの仕事を楽しみ、監督の理念を信じているかどうかが重要だ。そして何より多くの試合に勝たねばならない。結局のところ、結果を出せなければ職を続けられない。それが我々の仕事の現実だ」