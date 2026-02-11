Getty Images
ミケル・アルテタ監督、トッテナムがトーマス・フランク監督を解任した「非常に悲しい知らせ」に反応。アーセナル監督は「優秀な指導者であり並外れた人物」と称賛
フランク、悲惨なシーズン後にスパーズから解任される
フランクはプレミアリーグビッグ6クラブの監督として統計上最悪の成績を残し、トッテナムを去る。トッテナムはリーグ戦8試合未勝利となり、降格争いに巻き込まれる深刻な危機に直面している。フランク解任の決定は水曜日に発表された。
クラブは声明で次のように述べた：「クラブは男子ヘッドコーチ職の変更を決定し、トーマス・フランクは本日退任する。
トーマスは2025年6月に就任し、我々は共に未来を築くために必要な時間と支援を与える決意を持っていました。
しかしながら、結果とパフォーマンスを踏まえ、今シーズンのこの時点で変更が必要であると取締役会は結論づけました。
クラブ在籍中、トーマスは揺るぎない献身をもって行動し、クラブの発展のために全力を尽くしました。彼の貢献に感謝するとともに、今後のさらなる成功を祈念します」
アルテタ、フランク退任に反応
水曜日の午後の記者会見で、アーセナルのアルテタ監督は、北ロンドンのライバルクラブが監督との契約を解除した件について、所感と心情を問われた。
「同僚が職を続けることができなくなるのは常に悲しい知らせです。トーマスは優れた指導者であり、並外れた人物でもあります。彼はリーグでそれを証明してきました。我々は自らの立場を理解しています。責任は単なる成績を超えていることも承知しています」とアルテタは答えた。「時に結果が我々の行く末を左右することもあります。彼が次に何を決断するにせよ、心から幸運を祈っています」
アルテタはまた、プレミアリーグがより忍耐強さを失いつつあるのかという質問も受けた。同時に、彼がアーセナルの指揮官を務めている間に、トッテナムが8人の異なる監督を交代させてきた事実も指摘された。
「分からない。全ての事例を同じように捉えることはできないと思う。クラブごとの状況は大きく異なるが、常に可能性は存在する」と彼は付け加えた。
「どのクラブも時代ごとに状況は異なる。プレミアリーグでは長年にわたり、アーセン（ヴェンゲル）やサー・アレックス（ファーガソン）といった象徴的な監督がいたが、両クラブとも大きく変化した。分からないことだ」
「多くの要素に依存する。まず第一に、選手たちが監督を心から支持し、自らの仕事を楽しみ、監督の理念を信じているかどうかが重要だ。そして何より多くの試合に勝たねばならない。結局のところ、結果を出せなければ職を続けられない。それが我々の仕事の現実だ」
スパーズの選手たちはフランクのアーセナルへの愛にうんざりした
デイリー・テレグラフ紙によると、フランクはアーセナルへの絶え間ない称賛でトッテナムのロッカールームに幻滅をもたらした。関係者は「彼は選手たちにアーセナルの話を延々と続け、選手たちはすぐにうんざりした。エミレーツでの試合の前後でさえ、アーセナルがいかに優れているかを説いていた。一部の選手の間では『アーセナルの話はやめてくれ』という感情が強くあった」と語った。
フランクは就任記者会見で「スパーズは100％負ける試合もある」と主張しながらアーセナルの『無敗のチーム』に言及したことでサポーターの反感も買い、さらに1月のボーンマス戦敗戦前にはアーセナルのロゴ入りカップで飲んでいる姿も目撃されていた。
トッテナム、北ロンドン・ダービー前に後継者を模索
トッテナムは、来週日曜にホームで行われるアーセナルとのノースロンドン・ダービーに先立ち、新たなヘッドコーチ（暫定または正式な任命を問わず）の就任を目指している。スパーズがアーセナルに勝利したのは2022年5月以来のことだ。
