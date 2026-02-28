Goal.com
マンチェスター・ユナイテッドはオリバー・グラスナーを避けるべきだ：敵対的なオーストリア人は、クリスタル・パレスでの驚異的な実績にもかかわらず、ルーベン・アモリンの再来の兆しを見せている

わずか5か月前、オリバー・グラスナーはマンチェスター・ユナイテッドの次期監督候補として有力視されていた。9月下旬のブレントフォード戦での精彩を欠いた敗戦を受け、ルーベン・アモリン監督の将来に深刻な疑問が浮上し始めたその日、グラスナー率いるクリスタル・パレスはリヴァプールを破り、リヴァプールの7連勝を止め、イーグルスをプレミアリーグ唯一の無敗チームに押し上げたのである。

8月のコミュニティ・シールドでリヴァプールを破り、昨季のFAカップではマンチェスター・シティを撃破してクラブ史上初の主要タイトルを獲得したクリスタル・パレスは、モデルクラブとして、限られた資源の中でトップクラスの監督が成し得る成果の完璧な例と見られていた。グラスナーはまた、アモリムが苦心した3-4-3フォーメーションがプレミアリーグでは通用しないという通説にも挑戦していた。 

ユナイテッドが3-4-3システム導入に向けほぼ1年を費やし、同システムに適した選手獲得に約2億5000万ポンド（3億3600万ドル）を投じた上、マーカス・ラッシュフォード、アレハンドロ・ガルナチョ、アントニー、ジャドン・サンチョといった伝統的なウインガーを放出する中、グラスナーはクラブが歩んできた道を継承する理にかなった選択肢に見えた。 

彼は事実上3-4-3の象徴的存在であり、エリック・テン・ハグ監督時代の4-0の大敗や、オールド・トラッフォードでのアモリム監督率いるチームに対する2-0の完勝など、ユナイテッド相手に2度の勝利を導いていた。

しかしこの5ヶ月で状況は大きく変化した。ブックメーカーが次期ユナイテッド監督候補としてマイケル・キャリックに次ぐ2番手と評価するグラスナーだが、日曜のオールド・トラッフォード戦に臨むオーストリア人指揮官は、クリスタル・パレスサポーターから得ていた好感の大半を失っている。そして彼はアモリム監督の最悪の部分を彷彿とさせ始めているのだ…

    17試合で3勝

    グラスナー監督のパレスファンからの評価は、過去17試合でわずか3勝（うち12試合未勝利）という不振により低下した。敗戦の中には、FAカップで非リーグのマクルズフィールドに敗れるという衝撃的な敗退（FAカップ史上最大の番狂わせ）、リーズに4-1で完敗、19位のバーンリーにホームで敗れるなどがあった。 

    12月初旬にはプレミアリーグ4位だったパレスは、現在13位でオールド・トラッフォードに乗り込む。直近3試合でブライトンとウルブズを破り降格危機は和らいだが、1月にシーズン終了後の退任を発表したグラスナー監督が望むトップクラスの指揮官職獲得の可能性は確実に損なわれた

    グラスナー監督は10月、パレスのスティーブ・パリッシュ会長に対し「新たな挑戦を求めている」として退任の意向を伝えていた。彼は、エベレチ・エゼを売却し2000万ポンドの利益を上げたものの、代わりのディフェンダーを獲得できなかったためリヴァプールへのマーク・ゲヒ売却を断念せざるを得なかった、この夏にパレスが経験した苛立たしい移籍市場が、自身の限界を感じた理由ではないと主張している。

    アモリム風の爆発

    しかしわずか一日後、サンダーランド戦で敗れた直後、彼は理事会に対する激しい非難を展開した。これは自身の主張と完全に矛盾するもので、グエイのマンチェスター・シティへの売却を巡って激しく抗議したのである。彼はこう語った。「我々は完全に置き去りにされていると感じている。選手たちを責めることはできない。彼らはできる限りのことをした。この状況は数週間、数ヶ月も続いているのだ」 戦力として使える選手は12人か13人しかおらず、支援は全く感じられない。最悪なのは、プレミアリーグの試合を控えた前日にキャプテンを売却したことだ。

    「我々は準備中だ。9月以来初めて（フルで）トレーニングできる週だったのに、試合前日に主将を売却するとは。全く理解できない」 これまで口を閉ざしてきたが、今日は35試合目だ。選手たちを守るため、もう黙っていられない。確かに我々はプレッシャーに晒され、不運にも見舞われている。だが、反応すら許されない状況では、彼らを助けられず、本当に厳しい」 

    この爆発的な発言は、わずか2週間前にエランド・ロードで起きたアモリムの暴言を彷彿とさせた。あの暴言がユナイテッド理事会の最後の一押しとなり、彼の解任を決定づけたのだ。ポルトガル人監督は2日前に、自身のフォーメーションが疑問視されたことでフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスと対立。さらに1月の移籍市場では一切の支援を受けられないと通告されていたとも報じられていた。 

    アモリムが「私は監督としてここに来たのであって、コーチとしてではない」と繰り返し発言したことは、エミ・マルティネスではなく、彼の頭越しにセネ・ラメンスを獲得したなど、クラブの移籍に関する決定にも同意していなかったことを示唆していた。

    ファンへの軽視

    アモリムは移籍市場でグラスナーよりはるかに多くの支持を得ていた。グラスナーは前夏にマイケル・オリゼを失い、エゼとゲヒの離脱を「今シーズン二度も心臓を引き裂かれたようなものだ」と表現した。しかし、自身の要求が通らない際に理事会に対して激怒する傾向を示したことは、コーチ陣の移籍への発言権が極めて限定された体制を築いた現在のユナイテッドで働く上で、彼にとって不利に働いている。

    グラスナーはアモリムを真似るように、注目を集めるインタビューや記者会見を続け、自身と理事会、ファン、そしておそらく選手たちとの間にさらなる亀裂を生じさせている。 

    ヨーロッパカンファレンスリーグのズリンスキ・モスタル戦（1-1）でファンが「朝にはクビだ」とチャントした際、グラスナーはこう反論した。「謙虚であれ。自分がどこから来たかを決して忘れるな。この状況で批判的な者たちの多くは、もはや謙虚さを失っている。自分のルーツを忘れれば、人生では大抵その代償を払うことになる」

    これに対し、パレスの熱心なサポーターグループ「ホームズデール・ファナティクス」は、次のウルブズ戦で「ファンを侮辱したグラスナーは終わりだ」と書かれた横断幕を掲げた。 

    評判を台無しにした

    クラブ史上初のトロフィーをもたらし、過去2年間で数々の印象的な勝利を導いた男がサポーターの間で悪役に転落する姿は、グラスナーを避けるべきだというユナイテッドへのさらなる警告となるはずだ。

    元クリスタル・パレス監督のサム・アラダイスが『No Tippy Tappy Football』ポッドキャストで語ったように：「彼はもっと謙虚になる必要がある。プライドを少し飲み込み、この物語を作り続けるのを止めるべきだ。解任と補償金獲得を狙って意図的に演出しているに違いない」 この監督は完全に筋違いだ。主力選手の売却に誰もが苛立つが、それが現実だ。クリスタル・パレスで限られた資源で成し遂げた実績で築いた評判を自ら台無しにした。おそらく苦い結末を迎えるだろうのは悲しいことだ」

    次にグラスナーの戦術に関する問題がある。 グラスナーはアモリムとは異なり、キャリアを通じて様々なフォーメーションを採用してきた。システムに無理やり選手を当てはめるのではなく、手持ち選手の特性に基づいてフォーメーションを選ぶと主張している。しかし彼は前シーズンの成果を活かせず、チームは依然として受け身のサッカーを続けている。試合を支配できないため、下位チームにもなかなか勝てないのだ。

    弱者スタイルは通用しない

    トニー・カスカリーノはタイムズ紙にこう記した：「イーグルス（クリスタル・パレス）が5部下位のチーム［マックルズフィールド］を崩せなかった事実は、グラスナー監督を招聘しようとするクラブにとって懸念材料だ。上位クラブでは支配的なサッカーが求められる。彼がパレスやアイントラハト・フランクフルトで成功した『弱者的なスタイル』はトップレベルでは通用しない」

    グラスナーのユナイテッド監督就任の可能性について、カスカリーノはピッチ外での支配欲に懸念を示した。 「彼はクラブで実行したいことを固執し、多くの要求を突きつける傲慢さを持っている」と記した。また、小規模クラブで好成績を収めた監督が上位クラブに移ると結果が出せない事例として「チェルシーでメディアの監視と戦うグラハム・ポッター、ユナイテッドのプレッシャーに苦しむデイビッド・モイーズ」を挙げた。 

    彼を調査対象から外す

    マイケル・キャリックがアモリンの後任として指揮を執って以来の驚異的な連勝記録をクリスタル・パレス戦で継続し、最終的にチームをチャンピオンズリーグに復帰させれば、ユナイテッドが彼に正式な監督職を与えないことはますます困難になるだろう。しかしオーレ・グンナー・ソルシャール監督との経緯を踏まえ、ユナイテッドが市場をくまなく調査し他の有力候補者全員を検討したいと考えるのは当然である。 

    ルイス・エンリケは長期的な視点で魅力的な選択肢であり、ユリアン・ナーゲルスマンも同様だ。後者は2028年までドイツ代表監督を務める契約を結んでいるが、トーマス・トゥヘルもイングランド代表監督として同様の契約を結んでいる。

    しかし戦術的に柔軟性を欠き、移籍市場への介入を強く求め、口を慎むことができなかった監督との最近の経験を踏まえれば、グラスナーを候補から外すのが賢明だろう。

