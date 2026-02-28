しかしわずか一日後、サンダーランド戦で敗れた直後、彼は理事会に対する激しい非難を展開した。これは自身の主張と完全に矛盾するもので、グエイのマンチェスター・シティへの売却を巡って激しく抗議したのである。彼はこう語った。「我々は完全に置き去りにされていると感じている。選手たちを責めることはできない。彼らはできる限りのことをした。この状況は数週間、数ヶ月も続いているのだ」 戦力として使える選手は12人か13人しかおらず、支援は全く感じられない。最悪なのは、プレミアリーグの試合を控えた前日にキャプテンを売却したことだ。

「我々は準備中だ。9月以来初めて（フルで）トレーニングできる週だったのに、試合前日に主将を売却するとは。全く理解できない」 これまで口を閉ざしてきたが、今日は35試合目だ。選手たちを守るため、もう黙っていられない。確かに我々はプレッシャーに晒され、不運にも見舞われている。だが、反応すら許されない状況では、彼らを助けられず、本当に厳しい」

この爆発的な発言は、わずか2週間前にエランド・ロードで起きたアモリムの暴言を彷彿とさせた。あの暴言がユナイテッド理事会の最後の一押しとなり、彼の解任を決定づけたのだ。ポルトガル人監督は2日前に、自身のフォーメーションが疑問視されたことでフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスと対立。さらに1月の移籍市場では一切の支援を受けられないと通告されていたとも報じられていた。

アモリムが「私は監督としてここに来たのであって、コーチとしてではない」と繰り返し発言したことは、エミ・マルティネスではなく、彼の頭越しにセネ・ラメンスを獲得したなど、クラブの移籍に関する決定にも同意していなかったことを示唆していた。