Man City Leeds GFXGOAL
Sean Walsh

翻訳者：

マンチェスター・シティ対リーズ戦選手評価：アーリング・ハーランドなど必要か？アントワーヌ・セメニョ＆ライアン・シェルキが輝き、ペップ・グアルディオラ率いるチームがアーセナルとの差を縮める

マンチェスター・シティは土曜日、リーズ・ユナイテッドをアウェイで1-0で下し、プレミアリーグ首位のアーセナルに2ポイント差まで迫った。リーズはエランド・ロードでの過去25試合の夜間試合で無敗を続けていたが、軽傷でこの試合を欠場したアーリング・ハーランド不在のシティにその連勝記録を止められた。

リーズは開始3分以内に先制すべきだった。マルク・ゲヒがハーフウェイライン付近でドミニク・カルバート＝ルーインのタックルを受けて倒れたが、ファウルは宣告されず、ホームチームが素早くカウンターを仕掛けた。ブレンデン・アーロンソンのクロスにフリーのカルバート＝ルーインが飛び込んだが、シュートは枠を外れた。

その後もリーズには幾度かの半端なチャンスが訪れたが、決定機は素早いカウンターから再び訪れた。最終ラインを突破したアーロンソン（オフサイドの可能性あり）のシュートを、ドンナルンマが好セーブで防いだ。直後に逆サイドでカール・ダーロウがニコ・オライリーのシュートを連続して見事な反射神経で防いだ。

前半終了間際の最後の攻撃でシティが先制。レイヤン・チェルキの絶妙なスルーパスを受けたレイヤン・アイトヌリが低いクロスを上げ、アントワーヌ・セメニョが押し込んだ。

後半、シティはオマル・マルムシュが2度決定機を逃した。低いクロスからニアポストで押し込んだが枠を外れ、ルベン・ディアスのシュートがゴール裏まで流れた後、つまずいて放ったシュートも枠を外れた。その後、コーナーキックからゲヒのヘディングをダーロウが好セーブで防いだ。

リーズは終盤の同点弾を目指して再び勢いを取り戻し、深い位置からのコーナーキックでジャカ・ビヨルのヘディングがわずかに枠を外れるなど決定機を掴んだ。しかしホームチームのチャンスはここまで。ペップ・グアルディオラ率いるシティが貴重な勝ち点3をエティハドへ持ち帰った。

GOALがエランド・ロードでのシティ選手を採点...

  Leeds United v Manchester City - Premier League

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ジャンルイジ・ドンナルンマ (6/10):

    シティが攻め込まれていた場面で、見事なセーブを幾度か見せた。

    マテウス・ヌネス（6/10）：

    リーズは序盤からヌネスを標的にプレスをかけたが、その強度を維持できず、試合が進むにつれて彼はより自由に動けるようになった。

    ルベン・ディアス（7/10）：

    リーズの激しいプレッシャーにシティが圧倒された後、守備の要としてチームを統率した。

    マルク・ゲヒ（6/10）：

    前半はカルバート＝ルーインの脅威を全く抑えきれなかった。ヌネス同様、リーズがやや引いた時間帯には試合の流れを掴むことに成功した。

    ライアン・アイト＝ヌリ（8/10）：

    彼がウインガーとしても活躍できる理由が理解できる夜だった。サイドを軽やかに駆け抜け、ピッチを上がるたびにリーズのファンは恐怖を感じた。

  FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITY

    中盤

    ロドリ（6/10）：

    リーズのプレスに対応できなかったが、それが弱まった後は立ち直り、見事なパスワークを披露した。

    ベルナルド・シルバ（6/10）：

    ホームチームが息も絶え絶えの猛攻を見せた際には同様に影を追う形となったが、試合終了時にはそれが問題になることはなかった。

    ニコ・オライリー（6/10）：

    シティが攻め込むのに苦労していた時間帯にボックス内に飛び込んだ。左サイドでシェルキやアイト・ヌリと良い連携を見せた。負傷で途中交代。

    ライアン・シェルキ（8/10）：

    中盤と攻撃の間の自由な役割を与えられ、ライン間を巧みに動き回り、リーズの守備を崩すパスを選択。前半ロスタイムにセメニョが挙げたゴールもその一例。終盤にアケと交代。

  Leeds United v Manchester City - Premier League

    攻撃

    アントワーヌ・セメニョ（8/10）：

    アイト・ヌリの低いクロスがリーズのゴール前6ヤードエリアを貫くと、素早く押し込んでシティでの6得点目を記録。

    オマール・マルムシュ（5/10）：

    前半は全く存在感を示せず、後半には決定的なチャンスを2度も逃した。ハーランド不在という貴重な機会を活かせなかった。サヴィーニョと交代。

  FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITY

    サブスクリプションとマネージャー

    サヴィーニョ (5/10):

    マルムシュと交代出場。エジプト人選手よりもさらに脅威に欠けるプレーだった。

    ティジャニ・レインダース（6/10）：

    負傷したオライリーに代わって出場。シティがやや勢いを失っていた時間帯に活気をもたらした。

    ネイサン・アケ（評価対象外）:

    終盤にシェルキと交代で出場。

    ペップ・グアルディオラ（7/10）：

    シティは序盤苦戦したが、自らの戦術を貫き、難しいアウェー戦を乗り切る原動力となった。

