マンチェスター・シティ対リーズ戦選手評価：アーリング・ハーランドなど必要か？アントワーヌ・セメニョ＆ライアン・シェルキが輝き、ペップ・グアルディオラ率いるチームがアーセナルとの差を縮める

リーズは開始3分以内に先制すべきだった。マルク・ゲヒがハーフウェイライン付近でドミニク・カルバート＝ルーインのタックルを受けて倒れたが、ファウルは宣告されず、ホームチームが素早くカウンターを仕掛けた。ブレンデン・アーロンソンのクロスにフリーのカルバート＝ルーインが飛び込んだが、シュートは枠を外れた。

その後もリーズには幾度かの半端なチャンスが訪れたが、決定機は素早いカウンターから再び訪れた。最終ラインを突破したアーロンソン（オフサイドの可能性あり）のシュートを、ドンナルンマが好セーブで防いだ。直後に逆サイドでカール・ダーロウがニコ・オライリーのシュートを連続して見事な反射神経で防いだ。

前半終了間際の最後の攻撃でシティが先制。レイヤン・チェルキの絶妙なスルーパスを受けたレイヤン・アイトヌリが低いクロスを上げ、アントワーヌ・セメニョが押し込んだ。

後半、シティはオマル・マルムシュが2度決定機を逃した。低いクロスからニアポストで押し込んだが枠を外れ、ルベン・ディアスのシュートがゴール裏まで流れた後、つまずいて放ったシュートも枠を外れた。その後、コーナーキックからゲヒのヘディングをダーロウが好セーブで防いだ。

リーズは終盤の同点弾を目指して再び勢いを取り戻し、深い位置からのコーナーキックでジャカ・ビヨルのヘディングがわずかに枠を外れるなど決定機を掴んだ。しかしホームチームのチャンスはここまで。ペップ・グアルディオラ率いるシティが貴重な勝ち点3をエティハドへ持ち帰った。

GOALがエランド・ロードでのシティ選手を採点...