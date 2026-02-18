AFP
マルセイユ、ロベルト・デ・ゼルビ監督退任を受け新監督を任命 劇的なシーズンに新たな展開
デ・ゼルビ、マルセイユ監督として失脚
デ・ゼルビは先週、ライバルであるパリ・サンジェルマンに「レ・クラシック」で5-0という屈辱的な敗戦を喫した後、双方の合意によりマルセイユを離れることを決定した。クラブは現在、ベイエと1年半の契約を結んだ。この元セネガル代表スター選手は、デ・ゼルビの退団の数日前にリーグ1のライバル、レンヌから解任され、再び市場に出回っていた。
ベイがマルセイユの新監督として紹介される
クラブ声明は次のように述べた：「オリンピック・ド・マルセイユは、ハビブ・ベイェをプロチームの監督に任命したことを発表できることを喜ばしく思います。
ハビブ・ベイはフランスサッカー界において独自のキャリアを築いてきた。まず闘志あふれる尊敬される選手として、そして野心的で思慮深い指導者として。
ハビブ・ベイは指導者としてのキャリアを素早く受け入れ、ピッチに戻りたいという強い思いから自然とベンチでの役割を見出しました。2021年にはレッドスターFCの指揮を執りました。 厳しいリーグにおいて、彼は明確なアイデンティティを確立しました：規律、激しさ、そして野心。彼のマネジメントスタイルは高い基準と選手の責任感に基づいたもので、自身がピッチで体現したものに沿ったものでした。2004年に全国王者となった彼は、レッドスターをリーグ2まで引き上げましたが、スタッド・レンヌへ移籍しました。
「2018年2月18日火曜日、ハビブ・ベイがオリンピック・マルセイユに帰還した。オレンジ・ヴェロドロームの緑の芝生からミシュレ大通りのスタジアムのタッチラインへ、彼は一つの輪を閉じたように見える。しかし最も困難な挑戦は、おそらくまだ彼を待っている。選手時代を貫いた指針——リーダーシップ、勤勉さ、情熱——を胸に。」
デ・ゼルビの退任後もマルセイユを混沌が包む
デ・ゼルビがクラブを去った直後の最初の試合で、マルセイユはチェルシーの姉妹クラブであるストラスブールをスタッド・ヴェロドロームに迎えた。キックオフ前に、クラブの経営陣に対する抗議として、ウルトラスが1つのスタンドを退場し、一部のサポーターは会長室への乱入さえ試みたと報じられている。
暫定監督ジャック・アバルドナド率いるマルセイユは、序盤にメイソン・グリーンウッドが先制点を決め、ハーフタイム直後にアミン・グイリが追加点を挙げた。しかし、セバスチャン・ナナシが1点を返すと、97分にホアキン・パニチェリがPKを決めて同点に追いついた。
日曜日、メフディ・ベナティアはスポーツディレクターを辞任したが、そのわずか 2 日後にシーズン終了までの契約で復帰した。クラブ会長のパブロ・ロンゴリアは、フランス南海岸でまたも奇妙なシーズンを過ごしたとして、ファンからの非難にさらされ続けている。
マルセイユの次なる展開は？
メイソン・グリーンウッドやイーサン・ヌワネリといったフォワードを擁するベイは、金曜日の夜、ブレストとのアウェーゲームで、マルセイユの監督として初の勝利を目指す。
