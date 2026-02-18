マルセイユ、ロベルト・デ・ゼルビ監督退任を受け新監督を任命　劇的なシーズンに新たな展開

クラブ声明は次のように述べた：「オリンピック・ド・マルセイユは、ハビブ・ベイェをプロチームの監督に任命したことを発表できることを喜ばしく思います。

ハビブ・ベイはフランスサッカー界において独自のキャリアを築いてきた。まず闘志あふれる尊敬される選手として、そして野心的で思慮深い指導者として。

ハビブ・ベイは指導者としてのキャリアを素早く受け入れ、ピッチに戻りたいという強い思いから自然とベンチでの役割を見出しました。2021年にはレッドスターFCの指揮を執りました。 厳しいリーグにおいて、彼は明確なアイデンティティを確立しました：規律、激しさ、そして野心。彼のマネジメントスタイルは高い基準と選手の責任感に基づいたもので、自身がピッチで体現したものに沿ったものでした。2004年に全国王者となった彼は、レッドスターをリーグ2まで引き上げましたが、スタッド・レンヌへ移籍しました。

「2018年2月18日火曜日、ハビブ・ベイがオリンピック・マルセイユに帰還した。オレンジ・ヴェロドロームの緑の芝生からミシュレ大通りのスタジアムのタッチラインへ、彼は一つの輪を閉じたように見える。しかし最も困難な挑戦は、おそらくまだ彼を待っている。選手時代を貫いた指針——リーダーシップ、勤勉さ、情熱——を胸に。」