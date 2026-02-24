Getty Images Sport
翻訳者：
マイケル・キャリック、リサンドロ・マルティネスの最新情報を発表。マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーが新たな負傷によりエバートン戦を欠場。
マーティネス不在のマンUが勝利
マージーサイドでの勝利は、ベンジャミン・セスコの終盤のゴールによって決定づけられ、キャリックが指揮を執って以来、ユナイテッドは18点満点中16点を獲得するという目覚ましい好調ぶりを示している。 しかし、長期の ACL の故障から復帰後、11 人の主力選手として活躍してきたマルティネスの負傷は、この勝利の陰に暗い影を落としている。ユナイテッドの関係者によると、このディフェンダーはふくらはぎの負傷を治療中であり、最長 2 週間の戦線離脱が見込まれ、クリスタル・パレスとの次の試合を欠場する可能性があるという。
- Getty Images Sport
キャリック、マルティネスの欠場を説明する
試合前にスカイ・スポーツのインタビューに応じたキャリックは、元アヤックスの選手が今週のトレーニング中に新たな体調不良に見舞われたことを認めた。「ええ、残念ながら今週、彼は何か問題を抱えてしまいました。それほど深刻な問題ではないようですが、現在その問題に対処中なので、彼は今夜の試合には出場できません。 リチャ（マルティネス）は明らかに我々にとって良い働きをしてくれたので、残念だ。しかし、レニー（ヨロ）がウェストハム戦で特に良い働きを見せたので、レニーを起用して前進しようと思う」と語った。
暫定監督は期待を過度に膨らませないように努めたが、この挫折は長期的なものではないと楽観的な見方を維持した。ハリー・マグワイアと並んでヨロをスタメン起用するという監督の決断は、結局、レッドデビルズがほぼ 1 年ぶりのアウェーのプレミアリーグ試合で、重要な無失点を達成し、当面の守備の亀裂を滑らかにした。
オールド・トラッフォードで負傷者リストが増加中
マルティネスは、キャリントンにある混雑した治療室に加わることになりました。ユナイテッドはすでにいくつかの重要なポジションで戦力不足に陥っています。夏の移籍市場で加入したマタイス・デ・リフトは、背中の問題が続いているため、依然として欠場中であり、メイソン・マウントとパトリック・ドグも現在、出場できません。12 ヶ月前に大腿前十字靭帯を損傷して以来、11 月に復帰して以来、全大会で 15 試合連続出場していたマルティネスにとって、このタイミングは特に残酷なものとなりました。
2023年に足の骨折で手術を受けたこともあるアルゼンチン人選手の、度重なる身体的な不調は、ユナイテッドのファンにとって懸念事項となっている。キャリックの初期診断では、現在のふくらはぎの負傷は軽度であると見られているが、医療スタッフは、最近長い間戦線離脱していた選手を急いで復帰させることに慎重な姿勢を見せている。 チャンピオンズリーグ出場権争いが激化する中、マルティネスのようなリーダーを長期にわたって失うことは、クラブの守備の安定性にとって大きな打撃となる。
- AFP
ユナイテッド、暫定監督の下で無敗を維持
負傷者続出の苦境にもかかわらず、キャリック体制は批判を跳ね返し続けている。今シーズン序盤にしばしば欠けていた粘り強さをユナイテッドが示しているのだ。月曜夜の決勝点はスーパーサブのセスコがもたらした。彼は現体制下で終盤のスペシャリストとしての評価を確立しつつある。この3ポイントでユナイテッドはライバルであるチェルシーとリヴァプールを順位表で上回り、3月の過密日程（ニューカッスル戦を含むセント・ジェームズ・パーク遠征を含む）を前に好機を掴んだ。
若手ゴールキーパー、セネ・ラメンスのパフォーマンスも称賛され、このベルギー人ゴールキーパーは、わずかなリードを守るために、世界レベルのセーブを何度も見せた。ユナイテッドは今週日曜日、オールド・トラッフォードでクリスタル・パレスを迎え撃つが、マルティネス監督は再び欠場する見通しだ。 FA カップからの早期敗退は、3 月中旬に 11 日間の長い休みが取れるという、ある意味で良い面もあります。これにより、マルティネスを含むファーストチームの選手たちは、シーズン終盤に向けて体調を完全に回復させるのに必要な時間を得られるでしょう。
広告