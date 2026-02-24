マイケル・キャリック、リサンドロ・マルティネスの最新情報を発表。マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーが新たな負傷によりエバートン戦を欠場。

試合前にスカイ・スポーツのインタビューに応じたキャリックは、元アヤックスの選手が今週のトレーニング中に新たな体調不良に見舞われたことを認めた。「ええ、残念ながら今週、彼は何か問題を抱えてしまいました。それほど深刻な問題ではないようですが、現在その問題に対処中なので、彼は今夜の試合には出場できません。 リチャ（マルティネス）は明らかに我々にとって良い働きをしてくれたので、残念だ。しかし、レニー（ヨロ）がウェストハム戦で特に良い働きを見せたので、レニーを起用して前進しようと思う」と語った。

暫定監督は期待を過度に膨らませないように努めたが、この挫折は長期的なものではないと楽観的な見方を維持した。ハリー・マグワイアと並んでヨロをスタメン起用するという監督の決断は、結局、レッドデビルズがほぼ 1 年ぶりのアウェーのプレミアリーグ試合で、重要な無失点を達成し、当面の守備の亀裂を滑らかにした。