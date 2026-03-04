ポール・スコールズの言う通りだ：サンドロ・トナリはデクラン・ライスより優れている。そしてマンチェスター・ユナイテッドにとってカゼミーロの理想的な後継者だ。

フェルナンデスがキャプテンとして、そして卓越したプレイメーカーとして紛れもなく原動力となってきたが、カゼミーロは現時点でユナイテッドの今シーズン最優秀選手と評価されるべきだ。34歳の彼は年齢を感じさせない活躍で、自由に攻撃を阻み、攻撃を仕掛けるだけでなく、7得点に絡む活躍を見せ、特にセットプレーから深刻な脅威を与えている。
こうした活躍を見ると、なぜユナイテッドがブラジル代表選手の契約を1年延長しなかったのか不思議に思えてくる。カゼミーロのサッカー人生はまだ終わっていない——ここ数週間でジェイミー・キャラガーでさえ認めざるを得なかった事実だ。
ユナイテッドは中盤の要としてコビー・マイヌーと共存できる若手選手の獲得を熱望していると報じられている。将来の成功を見据えた計画としては理にかなっている。しかし、レアル・マドリード時代に無敵の守護神として君臨した当時の姿とほぼ変わらない現在のカゼミーロを置き換えるのは、極めて困難な課題だ。
だが、この任務に挑める人物が一人いる。テレグラフ紙によれば、サンドロ・トナーリがユナイテッドの獲得候補リスト上位に位置しており、ニューカッスルのスター選手の代理人は最近、このイタリア人選手が夏の移籍市場を前に選択肢を検討中だと主張している。 オールド・トラッフォードの首脳陣が2028年までのプレミアリーグ制覇を本気で目指すなら、今こそトナーリを最優先ターゲットに据えるべきだ。何よりも、クラブのレジェンドからの推薦状を携えてオールド・トラッフォードにやってくる選手だからである。