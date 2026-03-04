Goal.com
ライブ
Sandro Tonali Man Utd GFXGetty/GOAL
James Westwood

翻訳者：

ポール・スコールズの言う通りだ：サンドロ・トナリはデクラン・ライスより優れている。そしてマンチェスター・ユナイテッドにとってカゼミーロの理想的な後継者だ。

マンチェスター・ユナイテッドは日曜日にオールド・トラッフォードでクリスタル・パレスを2-1で下し、マイケル・キャリック監督就任後7試合で6勝目を挙げ、プレミアリーグ順位を3位に浮上させた。ベンジャミン・セスコとブルーノ・フェルナンデスの得点でそれぞれ見事な活躍を見せたが、中盤でカゼミーロが示した卓越した働きも勝利に不可欠だった。これは年明け以降、復活を遂げつつあるレッドデビルズにとって重要なテーマとなっている。

フェルナンデスがキャプテンとして、そして卓越したプレイメーカーとして紛れもなく原動力となってきたが、カゼミーロは現時点でユナイテッドの今シーズン最優秀選手と評価されるべきだ。34歳の彼は年齢を感じさせない活躍で、自由に攻撃を阻み、攻撃を仕掛けるだけでなく、7得点に絡む活躍を見せ、特にセットプレーから深刻な脅威を与えている。

こうした活躍を見ると、なぜユナイテッドがブラジル代表選手の契約を1年延長しなかったのか不思議に思えてくる。カゼミーロのサッカー人生はまだ終わっていない——ここ数週間でジェイミー・キャラガーでさえ認めざるを得なかった事実だ。 

ユナイテッドは中盤の要としてコビー・マイヌーと共存できる若手選手の獲得を熱望していると報じられている。将来の成功を見据えた計画としては理にかなっている。しかし、レアル・マドリード時代に無敵の守護神として君臨した当時の姿とほぼ変わらない現在のカゼミーロを置き換えるのは、極めて困難な課題だ。

だが、この任務に挑める人物が一人いる。テレグラフ紙によれば、サンドロ・トナーリがユナイテッドの獲得候補リスト上位に位置しており、ニューカッスルのスター選手の代理人は最近、このイタリア人選手が夏の移籍市場を前に選択肢を検討中だと主張している。 オールド・トラッフォードの首脳陣が2028年までのプレミアリーグ制覇を本気で目指すなら、今こそトナーリを最優先ターゲットに据えるべきだ。何よりも、クラブのレジェンドからの推薦状を携えてオールド・トラッフォードにやってくる選手だからである。 

  • Tonali-RiceGetty/GOAL

    米より優れている

    同報道によると、ユナイテッドはノッティンガム・フォレストのスター選手エリオット・アンダーソンとクリスタル・パレスのプレイメーカー、アダム・ワートンにも引き続き関心を寄せている。両選手ともイングランド代表のワールドカップ出場候補であり、トップリーグで最も印象的なミッドフィールダーの一人である。しかし、どちらもトナリのようなオールラウンドなプレーはできない。

    イタリア人選手は、機動性の高いボール奪取能力とプレイメーカーとしての能力を備え、ニューカッスルで典型的な6番/8番のハイブリッド選手として活躍しており、まさにカゼミーロがユナイテッドで果たしている役割そのものです。卓越した技術と試合の読みの能力を持つトナリは、頑強なディフェンスを打ち破り、自陣を守る上で重要な役割を果たしています。 

    ポール・スコールズは、2025-26シーズンのPFA年間最優秀選手賞の最有力候補とされるアーセナルのクラブ史上最高額移籍選手デクラン・ライスをも凌ぐ、同世代最高の選手だと評価している。

    「ライスより優れていると思う」と、ユナイテッドの元司令塔は今シーズン序盤、スカイベット提供の番組『The Overlap』でトナーリについて語った。「誤解しないでほしいが、私はライスを本当に高く評価している。彼は全てを備えていると思う。 ただ時折、ボールタッチが多すぎる。必要以上にスタイリッシュに見せようとする傾向がある。何でもこなせる選手だが、それを十分に発揮できていないと思う。個人的にはトナリの方が好みだ」

    つまりトナリはライスより洗練されているという主張であり、これに異論を唱えるのは難しい。 スコールズは卓越したパス能力と比類なきポジショニング感覚で常に相手より一歩先を行く選手だった。おそらく彼はトナリに自身の面影を見出しているのであろう。25歳の彼のプレーに欠けているのは得点力だけだが、それは主にニューカッスルというチーム全体の弱さによるものだ。彼は短期的にカゼミーロの後継者となるために必要な資質を全て備えており、将来的にはブラジル人選手をも凌駕する可能性を秘めている。

    • 広告
  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    リスクに見合うだけの価値がある

    トナリが中盤の有力候補として浮上した場合、ユナイテッドは迅速な動きが必要となる。冬の移籍市場最終日にはアーセナルとの移籍が噂され、テレグラフ紙によればマンチェスター・シティが動向を注視中。さらにユヴェントスがセリエA復帰を画策する可能性もある。

    需要の高さと年齢を考慮すれば、彼の獲得は安くない。ライス、モイセス・カイセド、エンツォ・フェルナンデスがいずれも1億ポンド（約134億円）を超える移籍金で取引された事実を踏まえれば、ニューカッスルがトナリにも同等の金額を要求するのは当然だ。同選手は2023年夏にACミランからわずか5500万ポンド（約72億円）で加入している。 また、イタリアの賭博規則違反により 10 ヶ月の出場停止処分を受けている間セント・ジェームズ・パークで新契約を締結し、2029 年までマグパイズと契約し、さらに 1 年の延長オプションも付いています。

    ユナイテッドが値下げ交渉を行うことは不可能だが、それはアンダーソンやワートンの場合も同様である。1億ポンド以上の移籍金を支払うなら、チャンピオンズリーグでの豊富な経験と、イタリア代表として30試合に出場した実績を持つトナリが、最もリスクの少ない選手である。

  • Newcastle United FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    年ごとに考える

    ユナイテッドはまた、トナリの将来に関する公の声明からも励みを得られる。昨年11月、ブレシアのアカデミー出身選手はニューカッスルを去る可能性を否定せず英紙『ザ・アイ』にこう語った。「サッカーでは1年ごとに考える必要がある。10年ここにいたいとは言いたくない。2年後、3年後、4年後、5年後に去るかもしれない」

    彼は続けた。「自分自身のことを考えて、1年ごとに考えたい。これがサッカーだ。昨夏は僕たち、アレックス［イサク］にとって厳しいものだった。でもこれがサッカーだ。人生の選択肢として、別のチームへの移籍が提示されたら、あらゆることを考えなければならない。『10年ここにいたい』とは言いたくないが、今はここで幸せだ。 他のチームについては何も考えていない」

    1月の移籍市場で注目を集めた後、この最後の言葉がもはや真実でなくなっても驚くには当たらない。イサクもニューカッスルで主役だった頃、同様の姿勢を示し、最終的にはストライキを起こしてリヴァプール移籍を強行した。世界のビッグクラブがトナリに正式なオファーを出せば、特にマグパイズの野心的なプロジェクトが躓き続ける中で、彼の心が揺れるのは当然のことだろう。

  • Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    進展がない

    サー・アレックス・ファーガソン監督退任後の大幅な衰退にもかかわらず、ユナイテッドは過去 13 年間で 2024 年の FA カップを含む 6 つのトロフィーを獲得しています。これは、昨シーズンのカラバオカップでの優勝で 70 年ぶりの国内タイトル獲得を果たしたニューカッスルよりも 5 つ多い数字です。

    2021年にサウジアラビアの資本による3億ポンド（4億200万ドル）のクラブ買収、そしてエディ・ハウのヘッドコーチ就任以降、マグパイズは進歩を遂げてきたものの、最大のタイトルを争うにはまだ程遠い状況です。 実際、リーグカップ優勝はさらなる飛躍の足掛かりとはならず、今シーズン残り10試合を控えた現在、ニューカッスルはプレミアリーグ13位に低迷している。 

    FAカップ5回戦でマンチェスター・シティと、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でバルセロナと対戦する際にも、ニューカッスルは圧倒的な下馬評となるだろう。チームは後退しているように見え、この状況が変わらなければトナリのような選手を保持することはますます困難になる。

    トーン・アーミー（ニューカッスルサポーター）にとって懸念すべきは、先月トナリの状況について語った際に、ハウ監督自身がこの現実を認めたように見えたことだ。移籍話がイタリア人選手を不安にさせる可能性について問われると、ハウ監督は記者団にこう語った。「そうは思わないが、私の知らないところで多くのことが起きている。もしトナリが不安定になるなら驚きだ。だが我々の主力選手は常に他クラブの視線を集める——それがサッカーの現実だ。 我々はチームの一体性を保ち、前進したい。サンドロはその一翼を担っている。総合的に見て問題は見当たらないが、全てをコントロールできるわけではない」

  • michael-carrick(C)Getty Images

    楽しい時が戻ってくる

    対照的に、オールド・トラッフォードでは再び全てが順調に見える。 ルベン・アモリムは、セネ・ラメンス、ブライアン・ムベウモ、マテウス・クーニャの獲得でユナイテッドのゴールキーパー問題と得点力不足を解決し、アントニー、アレハンドロ・ガルナチョ、ジャドン・サンチョ、マーカス・ラッシュフォードを放出することでクラブ内の有害な選手主導文化を根絶した功績は評価されるべきだ。しかし、このポルトガル人監督の頑固な戦術が、1月の退任を避けられないものにした。

    キャリックはチームの潜在能力を引き出し始め、確かな勢いを感じさせる。指揮を執った最初の2試合で優勝争いのシティとアーセナルを正当に下し、直近のクリスタル・パレス戦とエバートン戦では「醜い勝利」も収めた。 

    プレミアリーグ優勝を本気で狙うにはおそらく遅すぎるが、ユナイテッドは来季、真の優勝候補として台頭する好位置にある。それはキャリックが指揮を継続する場合でも、カルロ・アンチェロッティやトーマス・トゥヘルといったタイプの監督が彼が築いた基盤をさらに発展させる場合でも同様だ。レッドデビルズはトナリを含む国内外の最高峰選手を惹きつけ、次のステップへ進むことも可能だろう。

    プレッシャー下での冷静さとカゼミーロ以上の広範囲をカバーする運動量で、トナリはマイヌーにとってさらに優れた中盤の相棒となり得る。ユナイテッドが複数のタイトルを争うには、他ポジションで1～2名の補強さえ必要だ。今こそユナイテッドの船に乗り込む絶好の機会であり、沈みゆくセント・ジェームズ・パークの船をトナリが見捨てても、誰も非難はできないだろう。

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    ユナイテッドのピルロ？

    水曜日のニューカッスル戦はトナリにとって最後のオーディションとなる可能性がある。直近の対戦成績もニューカッスルに有利で、ホームでの過去4試合では3勝1分けを記録している。 

    しかし、ハウ監督の陣営では自信が史上最低レベルにある。ニューカッスルはリーグ戦過去7試合でわずか1勝しか挙げておらず、直近では土曜日にエバートンに3-2で惨敗した。クラブ主将ブルーノ・グイマレスの負傷離脱により、トナリの負担も増大している。 

    好調でほぼ万全の状態で機能するユナイテッド相手に、彼の最善の努力もまた無駄に終わる可能性がある。もしニューカッスルがまたも敗北を喫すれば、トナリは新たな拠点としてオールド・トラッフォードの施設を視野に入れるかもしれない。 

    一方ユナイテッドは、イタリアから初のメガスター獲得の可能性に魅力を感じるかもしれない。トナリは長年アズーリの象徴アンドレア・ピルロと比較されてきたが、ハウ監督も昨季この比較に言及している。

    「初めてサンドロのプレーを見た時、間違いなくピルロとの共通点があった。髪型だけじゃない。それ以上のものがある」とハウは語った。体格やスタイルの点で確かに類似した資質を持っているが、サンドロが他者と一線を画すのは、技術的・戦術的にそれら全てをこなせ、しかも見栄えがするだけでなく、その運動能力、走り続ける能力だ。技術やパスなど明らかな類似点は確かに存在するが、彼を際立たせているのはその点だと思う」

    90分間ノンストップで走り続けられる現代のピルロこそ、ユナイテッドがまさに必要としている存在だ。夏の移籍市場における目玉補強として、これ以上の獲得はないだろう。

プレミアリーグ
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0