ポール・スコールズの言う通りだ：サンドロ・トナリはデクラン・ライスより優れている。そしてマンチェスター・ユナイテッドにとってカゼミーロの理想的な後継者だ。

同報道によると、ユナイテッドはノッティンガム・フォレストのスター選手エリオット・アンダーソンとクリスタル・パレスのプレイメーカー、アダム・ワートンにも引き続き関心を寄せている。両選手ともイングランド代表のワールドカップ出場候補であり、トップリーグで最も印象的なミッドフィールダーの一人である。しかし、どちらもトナリのようなオールラウンドなプレーはできない。

イタリア人選手は、機動性の高いボール奪取能力とプレイメーカーとしての能力を備え、ニューカッスルで典型的な6番/8番のハイブリッド選手として活躍しており、まさにカゼミーロがユナイテッドで果たしている役割そのものです。卓越した技術と試合の読みの能力を持つトナリは、頑強なディフェンスを打ち破り、自陣を守る上で重要な役割を果たしています。

ポール・スコールズは、2025-26シーズンのPFA年間最優秀選手賞の最有力候補とされるアーセナルのクラブ史上最高額移籍選手デクラン・ライスをも凌ぐ、同世代最高の選手だと評価している。

「ライスより優れていると思う」と、ユナイテッドの元司令塔は今シーズン序盤、スカイベット提供の番組『The Overlap』でトナーリについて語った。「誤解しないでほしいが、私はライスを本当に高く評価している。彼は全てを備えていると思う。 ただ時折、ボールタッチが多すぎる。必要以上にスタイリッシュに見せようとする傾向がある。何でもこなせる選手だが、それを十分に発揮できていないと思う。個人的にはトナリの方が好みだ」

つまりトナリはライスより洗練されているという主張であり、これに異論を唱えるのは難しい。 スコールズは卓越したパス能力と比類なきポジショニング感覚で常に相手より一歩先を行く選手だった。おそらく彼はトナリに自身の面影を見出しているのであろう。25歳の彼のプレーに欠けているのは得点力だけだが、それは主にニューカッスルというチーム全体の弱さによるものだ。彼は短期的にカゼミーロの後継者となるために必要な資質を全て備えており、将来的にはブラジル人選手をも凌駕する可能性を秘めている。