ポルトガル代表 2026年ワールドカップ：アメリカ・メキシコ・カナダで開催される本大会に、どの選手が選出されるのか？

ポルトガルは2026 FIFAワールドカップで注目すべきチームとなるだろう。クリスティアーノ・ロナウド率いるチームは2025年に2度目のネーションズリーグ優勝を果たし、イングランドやフランスといった欧州の強豪国と比べると選手層の厚さはやや劣るものの、現在欧州で最も強力なチームの一つである。

彼らは未だに憧れのワールドカップ優勝を果たしておらず、この大会が伝説のロナウドが祖国にその夢をもたらす最後のチャンスとなる可能性が極めて高い。

このベテランFWに加え、ポルトガルは各ポジションに質の高い選手を擁するバランスの取れたチーム構成だ。

来年のポルトガル代表のワールドカップ挑戦に絡むもう一つの感情的な要素は、FWディオゴ・ジョタの悲劇的な逝去である。ジョタの死の報せはサッカー界に衝撃を与えた。彼はわずか28歳で、リヴァプールでのプレミアリーグ優勝とポルトガル代表でのネーションズリーグ制覇を最近祝ったばかりだった。

サッカーコミュニティ全体、特にチームメイトにとって受け入れがたい損失となった。彼の不在はポルトガル代表にとってさらなる原動力となり、彼を偲びトロフィーを掲げるべく全力を尽くす決意を固めている。

大会を控えた彼らの戦力はどうなっているのか？GOALが現在利用可能な選手たちを見ていく。