Portugal squadGetty/GOAL

翻訳者：

ポルトガル代表 2026年ワールドカップ：アメリカ・メキシコ・カナダで開催される本大会に、どの選手が選出されるのか？

2026 FIFAワールドカップに向けたポルトガル代表チームについて知っておくべきすべてのこと

ポルトガルは2026 FIFAワールドカップで注目すべきチームとなるだろう。クリスティアーノ・ロナウド率いるチームは2025年に2度目のネーションズリーグ優勝を果たし、イングランドやフランスといった欧州の強豪国と比べると選手層の厚さはやや劣るものの、現在欧州で最も強力なチームの一つである。

彼らは未だに憧れのワールドカップ優勝を果たしておらず、この大会が伝説のロナウドが祖国にその夢をもたらす最後のチャンスとなる可能性が極めて高い。

このベテランFWに加え、ポルトガルは各ポジションに質の高い選手を擁するバランスの取れたチーム構成だ。

来年のポルトガル代表のワールドカップ挑戦に絡むもう一つの感情的な要素は、FWディオゴ・ジョタの悲劇的な逝去である。ジョタの死の報せはサッカー界に衝撃を与えた。彼はわずか28歳で、リヴァプールでのプレミアリーグ優勝とポルトガル代表でのネーションズリーグ制覇を最近祝ったばかりだった。

サッカーコミュニティ全体、特にチームメイトにとって受け入れがたい損失となった。彼の不在はポルトガル代表にとってさらなる原動力となり、彼を偲びトロフィーを掲げるべく全力を尽くす決意を固めている。

大会を控えた彼らの戦力はどうなっているのか？GOALが現在利用可能な選手たちを見ていく。

  ゴールキーパー

    ゴールキーパー

    ポルトガルはゴールキーパー部門で充実しており、ポルトのディオゴ・コスタが、来年の大会で先発出場する最有力候補として先頭に立っています。コスタは、ポルトガルが 2025 年のネーションズリーグで優勝する上で欠かせない存在であり、大会を通じていくつかの決定的なセーブを見せています。彼の落ち着き、シュートを止める能力、そしてボールに対する自信は、ゴールポストの間で信頼のおける存在となっています。

    一方、ジョゼ・サは、優れたバックアップ選手であり続けています。ウルヴァーハンプトン所属のこのゴールキーパーは、プレミアリーグで一貫して高いパフォーマンスを発揮しており、ロベルト・マルティネス監督率いるチームにとって貴重な存在となるでしょう。

    選手所属 
    ディオゴ・コスタポルト
    ホセ・サウルブズ
    ルイ・シルバスポルティングCP
    ルイ・パトリシオアタランタ
    ジョアン・カルヴァリョブラガ
  ディフェンダーズ

    ディフェンダーズ

    センターバック守備面では、ポルトガルは堅実でバランスの取れた布陣を敷いている。ルーベン・ディアスとゴンサロ・イナシオのセンターバックコンビは、ロベルト・マルティネス監督の下、安定した活躍を見せている。サイドでは、ポルトガルは現在、世界トップクラスの才能を持つ選手、ヌノ・メンデスを擁している。

    このPSGの若手スターは、クラブと代表の両方で左サイドバックとして卓越した活躍を見せています。メンデスは、2024-25 シーズンにPSGが 3 冠を達成した際、また、ネーションズリーグでポルトガルが優勝した際にも、重要な役割を果たしました。右サイドでは、ディオゴ・ダロット、ネルソン・セメド、ジョアン・カンセロが優れた選択肢であり、それぞれのクラブで安定したパフォーマンスを見せています。

    マンチェスター・シティのマテウス・ヌネスも右サイドでの起用が興味深い選択肢だ。伝統的な右サイドバックではないが、プレミアリーグのチームで頻繁にそのポジションを務めている。ベンフィカのアントニオ・シルバとトマス・アラウジョも貴重な戦力であり、最終選考に残る可能性がある。

    選手クラブ
    ヌーノ・メンデスPSG
    ルーベン・ディアスマンチェスター・シティ
    マテウス・ヌネスマンチェスター・シティ
    ディオゴ・ダロットマンチェスター・ユナイテッド
    ゴンサロ・イナシオスポルティングCP
    ネルソン・セメドフェネルバフチェ
    ジョアン・カンセロFCバルセロナ
    ヌーノ・タヴァレスラツィオ
    レナト・ベイガビジャレアル
    トマス・アラウージョベンフィカ
    フランシスコ・モウラポルト
    トティ・ゴメスウルブズ
    ジョアン・マリオAEKアテネ
    アントニオ・シルバベンフィカ
  ミッドフィールダー

    ミッドフィールダー

    ポルトガルは守備陣と同様に中盤も手厚い布陣だ。ジョアン・ネヴェスとヴィティーニャはリーグ・アンのPSGで最高のパフォーマンスを発揮し、ヌーノ・メンデスと同様にPSGの3冠達成に重要な役割を果たした。

    一方、プレミアリーグのスター選手であるベルナルド・シルバとブルーノ・フェルナンデスは、それぞれのマンチェスターのチームで安定したパフォーマンスを見せています。特にブルーノは、オールド・トラッフォードで最近厳しい状況が続いている中、唯一の希望の光であり、マイケル・キャリック監督のもとで引き続き優れた活躍を見せています。

    ルーベン・ネヴェスも、サウジ・プロリーグのアル・ヒラル・スーパーチームでプレーし、重要な役割を果たしている。PSGのレナト・サンチェスは、まだチームの端っこにいるが、パナシナイコスへのレンタル移籍で印象的なプレーを続ければ、マルティネス監督の下で役割を担うことができるだろう。2016年、サンチェスはポルトガルのユーロ優勝に大きく貢献したが、それ以来、この若手選手のキャリアは下降線を辿っている。

    選手クラブ
    ジョアン・ネヴェスPSG
    ヴィティーニャPSG
    ベルナルド・シルバマンチェスター・シティ
    ジョアン・パリニャトッテナム・ホットスパー
    ペドロ・ゴンサルヴェススポルティングCP
    ブルーノ・フェルナンデスマンチェスター・ユナイテッド
    ルーベン・ネヴェスアル・ヒラル
    アンドレ・ゴメスコロンバス・クルー
    レナト・サンチェスパナシナイコス
    ダリオ・エッスゴチェルシー
  攻撃者

    攻撃者

    攻撃面では、クリスティアーノ・ロナウドの存在がポルトガルに大きな原動力となる。このポルトガルのスーパースターは、ワールドカップ開催時には41歳を迎えている

    全盛期は過ぎたとはいえ、ロナウドはネーションズリーグで誰よりも多くの得点を挙げ、ポルトガルの優勝に貢献した。2016年にユーロで優勝を果たしているこの象徴的な7番選手にとって、ワールドカップは唯一手にしていない主要タイトルであり、サウジアラビアで再び活躍した今シーズンを終えた彼にとって、金メダル獲得への挑戦は一人ではない。

    セリエAのフォワード、ラファエル・レオとフランシスコ・コンセイソンも好調で、ロナウドとともに攻撃陣で大きな責任を担うことになるだろう。フランシスコ・トリンカオはプリメイラ・リーガのスポルティングで並外れた活躍を見せており、マルティネス監督のワールドカップの計画にも入っているかもしれない。

    ペドロ・ネトやゴンサロ・ラモスも、マルティネス監督が検討すべき堅実な選択肢である。

    選手所属クラブ
    クリスティアーノ・ロナウドアル・ナセル
    ラファエル・レアーオACミラン
    ゴンサロ・ラモスPSG
    フランシスコ・トリンカオスポルティングCP
    ジョアン・フェリックスアル・ナセル
    ゴンサロ・ゲデスレアル・ソシエダ
    ファビオ・シルバボルシア・ドルトムント
    ファビオ・カルヴァーリョブレントフォード
    ジョバンニ・クエンダチェルシー
    ペドロ・ネトチェルシー
    フランシスコ・コンセイソンユヴェントス
    カルロス・フォブスクラブ・ブルージュ
  ポルトガルのスター選手たち

    ポルトガルのスター選手たち

    ポルトガルは、来年アメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップに向けて、数々のスター選手を擁している。クリスティアーノ・ロナウドは、間違いなくこの大会における主将であり、国の重責を背負っている。一方、ACミランのラファエル・レオは、セリエAでトップクラスの活躍を見せており、ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガル代表にとって貴重な戦力となっている。

    フランシスコ・コンセイソンもユヴェントスで素晴らしい活躍を見せている。23歳の彼は、近年、ポルトガルで最も有望な才能の1人として台頭してきた。

    中盤では、試合のテンポを支配し、中盤からチャンスを創出するための鍵となるブルーノ・フェルナンデスヴィティーニャにすべての注目が集まるだろう。

    バックラインでは、ヌノ・メンデスが攻撃と守備の両方でポルトガルにとって重要な存在となるだろう。メンデスは、PSG のルイス・エンリケ監督の下で、人生最高のパフォーマンスを見せており、ワールドカップでも重要な役割を担うことになるだろう。

  2026年ワールドカップ ポルトガル代表予想先発メンバー

    2026年ワールドカップ ポルトガル代表予想先発メンバー

    前述の通り、ディオゴ・コスタがワールドカップにおけるポルトガルの正ゴールキーパーとなる見込みだ。ポルトの守護神はレギュラーとして定着しており、この大舞台でもその役割を継続する可能性が高い。控えにはジョゼ・サが控える。

    守備陣では、ヌノ・メンデス、ルーベン・ディアス、ゴンサロ・イナシオ、マテウス・ヌネスの4バックがバランスの取れた布陣を形成。この組み合わせにより、ポルトガルは守備の安定性とサイドからの攻撃的自由度の両方を確保している。

    中盤では、ヴィティーニャがブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シルバと共にポルトガルの要となる見込みだ。若き才能ジョアン・ネヴェスがベンチから脅威となる可能性もあり、ルーベン・ネヴェスも成功の鍵となる存在として軽視できない。

    前線では、スピードのあるラファエル・レオとフランシスコ・コンセイソンが両ウイングで先発し、クリスティアーノ・ロナウドがゴール前の主軸として最前線を牽引すると予想される。

    予想されるポルトガル先発メンバー（4-3-3）：コスタ；メンデス、ディアス、イナシオ、ヌネス；ヴィティーニャ、フェルナンデス、ベルナルド・シルバ；レオ、ロナウド、コンセイソン

