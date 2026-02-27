ベンフィカ、ジャンルーカ・プレスティアニ＆ヴィニシウス・ジュニア人種差別騒動への「痛ましい」対応で非難を浴びる　元主将「クラブは道徳的危機に直面している」と指摘

ルイーザオにとって、この問題は単なる一試合や二人の選手間の争いをはるかに超えたものであり、クラブの倫理観における根本的な転換を象徴している。 2003年にルス・スタジアムに加入した当時、クラブは深刻なスポーツ的苦境に直面していた。元センターバックはチーム再建に貢献し、最終的にプリメイラ・リーガ優勝6回を達成した。彼は、クラブが過去に大規模なスポーツ的課題に直面したことはあるが、現在の状況はクラブの核心的アイデンティティと長年にわたる人間的価値観にとってはるかに深刻な損害をもたらすものだと指摘した。

ベンフィカ公式声明で特に火に油を注いだのは、人種差別疑惑をかわすためポルトガルサッカーの象徴エウゼビオの名を引用した点だ。 クラブ声明は、伝説的ストライカーが象徴する基本理念ゆえに、差別行為と結びつくことなどあり得ないと示唆した。この広報戦略にルイーザオは激怒。尊敬すべき人物を責任回避と、自身が嘘つきと確信する選手保護のための不敬な操作とみなしたのだ。

「人種差別との闘いにおいてクラブの過ちを覆い隠す盾として、我々の最大の伝説であるエウゼビオのイメージを利用することは、少なくとも痛ましい行為だった。被害者を貶めようとする数々の試みも同様だ」と彼は付け加えた。

「痛ましいのは、ベンフィカが常にあらゆる状況、あらゆる選手、監督、瞬間よりも偉大であったからだ。クラブは常に価値観と人間性、歴史的責任を重んじる組織として存在してきた。2003年にルス・スタジアムに赴任した当時、クラブが最大のスポーツ的危機に直面していた頃から、私はそう学び、そう生きてきた。

「しかし今日、我々は異なる種類の危機に直面している。道徳的な危機であり、はるかに深刻だ。それは必然的に私に問いかける――我々は誰の味方なのか？ さらに重要なのは、我々は誰の味方なのか？ 我々の人生で守るべきものは何か？ 本当に問題と正面から向き合いたいのか、それとも都合よく隠蔽したいだけなのか？」