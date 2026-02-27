AFP
翻訳者：
ベンフィカ、ジャンルーカ・プレスティアニ＆ヴィニシウス・ジュニア人種差別騒動への「痛ましい」対応で非難を浴びる 元主将「クラブは道徳的危機に直面している」と指摘
ルイーザオ、プレスティアーニへのクラブの即時擁護に疑問を呈す
この論争は、エスタディオ・ダ・ルスで行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ第1戦で勃発した。ヴィニシウス・ジュニオールが人種差別的暴言を直接審判に報告したため試合が中断されたのだ。ベンフィカとジョゼ・モウリーニョ監督がプレスティアーニを即座に擁護する中、ルイーザオは全く異なる立場を取った。 10年以上在籍したクラブとの決別を表明したブラジル人レジェンドは、若きアルゼンチン人選手が事件の経緯をでっち上げたと公に非難。この状況を「クラブに深い恥をもたらす恥ずべき人種差別行為」と断じた。
ルイーザオはソーシャルメディアでクラブの対応への失望を繰り返し表明し、インスタグラムにこう記した。「元主将として、そして人生の多くの年月をベンフィカに捧げた者として、ヴィニ・ジュニアが我々の選手に対して行った人種差別疑惑に関するクラブの姿勢について、懸念を隠せない。 驚くべきことに、クラブの対応は、このような重大な告発を受けた後、事件を調査する真摯な姿勢を全く見せず、即座に告発された選手の声明を支持するものであった」
- Getty Images Sport
元主将がベンフィカの深刻な道徳的危機を指摘
ルイーザオにとって、この問題は単なる一試合や二人の選手間の争いをはるかに超えたものであり、クラブの倫理観における根本的な転換を象徴している。 2003年にルス・スタジアムに加入した当時、クラブは深刻なスポーツ的苦境に直面していた。元センターバックはチーム再建に貢献し、最終的にプリメイラ・リーガ優勝6回を達成した。彼は、クラブが過去に大規模なスポーツ的課題に直面したことはあるが、現在の状況はクラブの核心的アイデンティティと長年にわたる人間的価値観にとってはるかに深刻な損害をもたらすものだと指摘した。
ベンフィカ公式声明で特に火に油を注いだのは、人種差別疑惑をかわすためポルトガルサッカーの象徴エウゼビオの名を引用した点だ。 クラブ声明は、伝説的ストライカーが象徴する基本理念ゆえに、差別行為と結びつくことなどあり得ないと示唆した。この広報戦略にルイーザオは激怒。尊敬すべき人物を責任回避と、自身が嘘つきと確信する選手保護のための不敬な操作とみなしたのだ。
「人種差別との闘いにおいてクラブの過ちを覆い隠す盾として、我々の最大の伝説であるエウゼビオのイメージを利用することは、少なくとも痛ましい行為だった。被害者を貶めようとする数々の試みも同様だ」と彼は付け加えた。
「痛ましいのは、ベンフィカが常にあらゆる状況、あらゆる選手、監督、瞬間よりも偉大であったからだ。クラブは常に価値観と人間性、歴史的責任を重んじる組織として存在してきた。2003年にルス・スタジアムに赴任した当時、クラブが最大のスポーツ的危機に直面していた頃から、私はそう学び、そう生きてきた。
「しかし今日、我々は異なる種類の危機に直面している。道徳的な危機であり、はるかに深刻だ。それは必然的に私に問いかける――我々は誰の味方なのか？ さらに重要なのは、我々は誰の味方なのか？ 我々の人生で守るべきものは何か？ 本当に問題と正面から向き合いたいのか、それとも都合よく隠蔽したいだけなのか？」
ベンフィカは偉大な名声に見合う活躍が求められる
クラブのレジェンドは、この問題はピッチ上のライバル関係や競争精神を超えたものであり、クラブが自らの高名な評判に値することを示す必要があると主張する。
「今まさに問われているのはそこだ。ライバル関係やAやBを守る話ではない。原則の問題だ。人種差別は意見ではない。断固として責任を持って戦うべき害悪であり、おそらく社会として最も困難な第一歩は、鏡を見て自らの良心を省みることだろう」と彼は記した。
「またしてもベンフィカの記念日を目前に、この自然の摂理と歴史によって築かれた巨人が、道徳的に貶めようとする者たちの手によって苦しむ姿を見るのは痛ましい。私がピッチで知り、守り抜いたベンフィカは常に歴史の正しい側に立っていた。
「時が経てば、誰が塹壕のどちら側にいたかを完全なる正義をもって明らかにするだろう。そして我々が常に定義されてきた偉大さにふさわしい存在であり続けられることを心から願う」
- Getty Images Sport
クラブの記念日が近づく中、公式調査が迫る
この内部亀裂が発生したタイミングは、ポルトガルの強豪クラブにとって極めて微妙なものだ。クラブは論争の暗い雲に包まれながらも、また別のクラブ記念日を祝おうとしている。 欧州サッカー連盟が告発内容の調査を正式に確認したことで（この調査によりプレスティアーニ選手は複数試合の出場停止処分を受ける可能性がある）、ベンフィカ理事会への圧力はさらに高まっている。最近、ヴィニシウス選手を擁護したことで個人として人種差別的な虐待に直面したことを明かしたルイーザオは、クラブが道徳的に貶めようとする者たちの手によって苦しんでいると警告した。
広告