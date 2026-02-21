Getty Images
ベンフィカのジャンルーカ・プレスティアニがUEFAの調査に対し、レアル・マドリードのスター選手ヴィニシウス・ジュニアに対し同性愛者差別的な侮蔑表現を用いたと供述。人種差別疑惑の渦中で
プレスティアーニは人種差別疑惑を否定
審判はその後UEFAの人種差別プロトコルを発動し、試合再開まで10分の遅延が生じた。その間ヴィニ・ジュニアはレアル・マドリードのベンチに座っていた。プレスティアーニは試合後、人種差別的な発言をした事実を否定し声明で次のように述べた。「ヴィニ・ジュニアに対し人種差別的な侮辱を投げかけたことは一切ないことを明確にしたい。彼が聞き間違えたと考える内容を、残念ながら誤解したのだ」 私は誰に対しても人種差別的な行為をしたことはなく、レアル・マドリード選手から受けた脅迫を遺憾に思う」と述べた。これに対しビニ・ジュニアは自身の声明でプレスティアニを「卑怯者」と非難した。
UEFAの調査が開始された
UEFAは翌日、この件に関する調査を開始した。ESPNによれば、プレスティアーニはすでに調査に対し、ヴィニシウスに対して人種差別的な侮蔑語ではなく同性愛者差別的な言葉を使ったと説明している。 20歳のベンフィカ所属ウイングは、ヴィニシウスを「猿」ではなく「ホモ野郎」と呼んだと証言したと報じられている。さらに、口元を隠さずに公然とヴィニシウスに反同性愛的な侮蔑語を叫んでいるように見える、口論の初期段階の映像が新たに公開された。
この衝突の引き金は、ポルトガル代表選手が、エスタディオ・ダ・ルスでの後半早々にレアルに先制点をもたらしたブラジル代表選手の過剰な祝賀行為に怒りを覚えたことにある。問題の衝突がハーフウェイラインで発生する直前、ビニシウスは複数の相手選手と激しく言い争っていた。ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督は後日、自チームの選手を挑発したとしてこのマドリードのスター選手を非難した。
レアル・マドリードが証拠を提出
レアル・マドリードもUEFAに「入手可能な全証拠」をまとめた書類を提出したが、現段階ではその内容の詳細は不明だ。ビニシウスのチームメイトであるキリアン・ムバッペは、プレスティアーニが人種差別的な暴言を「5回」発したのを確かに聞いたと断言した。
「当クラブは、当該試合で発生した容認できない人種差別的行為を受けUEFAが開始した調査に積極的に協力している」と、スペインの強豪クラブは木曜日の声明で述べた。
プレスティアーニは処罰を受けるのか？
UEFAの調査結果がどうなるかはまだ不明だが、プレスティアーニが実際に同性愛者差別的な侮蔑語を使用したという主張は、彼を免責することにはならないだろう。欧州サッカー連盟の規律規定第14条は、人種差別的虐待と反同性愛的虐待の処罰枠組みが同一であることを明記している。
「本規定の対象となる団体または個人は、肌の色、人種、宗教、民族的出身、性別、性的指向を含むいかなる理由によるものであれ、個人または集団の人間としての尊厳を傷つける侮辱行為を行った場合、最低10試合または所定期間の出場停止、もしくはその他の適切な制裁を受ける」と規定されている。
