ベンフィカのジャンルーカ・プレスティアニがUEFAの調査に対し、レアル・マドリードのスター選手ヴィニシウス・ジュニアに対し同性愛者差別的な侮蔑表現を用いたと供述。人種差別疑惑の渦中で

UEFAは翌日、この件に関する調査を開始した。ESPNによれば、プレスティアーニはすでに調査に対し、ヴィニシウスに対して人種差別的な侮蔑語ではなく同性愛者差別的な言葉を使ったと説明している。 20歳のベンフィカ所属ウイングは、ヴィニシウスを「猿」ではなく「ホモ野郎」と呼んだと証言したと報じられている。さらに、口元を隠さずに公然とヴィニシウスに反同性愛的な侮蔑語を叫んでいるように見える、口論の初期段階の映像が新たに公開された。

この衝突の引き金は、ポルトガル代表選手が、エスタディオ・ダ・ルスでの後半早々にレアルに先制点をもたらしたブラジル代表選手の過剰な祝賀行為に怒りを覚えたことにある。問題の衝突がハーフウェイラインで発生する直前、ビニシウスは複数の相手選手と激しく言い争っていた。ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督は後日、自チームの選手を挑発したとしてこのマドリードのスター選手を非難した。