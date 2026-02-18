Goal.com
Eberechi Eze Arsenal
ベンチ入りもできず、出場機会も減り、ワールドカップ出場も危ぶまれる状況：エベレチ・エゼはアーセナルでの「移籍失敗」というレッテルを避けるため、重大な一週間を迎える

エベレチ・エゼは今シーズン、アーセナルのXファクターとなるはずだった。型破りなプレーで魔法のような瞬間を生み出し、攻撃の火花を必要とする規律正しいチームに新たな活力を与える選手として期待されていた。ガナーズはプレミアリーグ首位を快走しているが、最終ライン付近での流動性に依然として欠けており、オープンプレーにおける攻撃力不足への答えをエゼが示すことは稀だった。

アーセナルでの33試合で、エゼは5得点6アシストを記録している。決して悪い数字ではないが、もう少し深く掘り下げると、物足りなさを感じずにはいられない。 まず、5得点のうち3得点が1試合で集中している点だ。トッテナム戦で記録した記憶に残るハットトリックは、周囲の驚くべき状況はさておき、それ自体が偉業と言える。27歳の彼はクリスタル・パレスから加入後、ミケル・アルテタ監督の下で今シーズン唯一負傷離脱していない選手の一人であるにもかかわらず、長期にわたる出場機会不足に耐えねばならなかった。

こうした状況から、アーセナルに6750万ポンド（約92億1000万円）もの移籍金を支払うことになりかねない選手への疑問の声が高まり始めている。しかし、イェズがこの評価を一変させる可能性は十分にある。何しろこの時期こそが、彼が真に輝きを放つ季節なのだ。

    ハイジャック

    昨季末にパレスをFAカップ優勝に導き、クラブ史上初の主要タイトルをもたらしたイーズが、夏の移籍市場で去るのはほぼ確実視されていた。イーグルスの寵児の一人が、より大きな舞台で羽ばたく機会を得ようとしていたのだ。

    移籍市場の大半において、彼の行き先はトッテナムと見られていた。同クラブは数年前から、クイーンズ・パーク・レンジャーズでチャンピオンシップを戦っていた頃からエゼをターゲットに定めていた。エゼをユース時代に放出したアーセナルは関心を冷ましており、8月下旬にパレスが後継選手を確保次第、スパーズがこのプレイメーカーを獲得する見通しだった。一方、オリバー・グラスナー監督は、カンファレンスリーグプレーオフの2試合にエゼを残留させることを望んでいた。

    トッテナムがクリスタル・パレスと選手双方とほぼ合意に達した矢先、アルテタ監督がエゼに電話をかけ「アーセナル移籍を希望するか」と打診。これがプレミアリーグ史上最も記憶に残る引き抜き劇の引き金となった。8月23日、エゼはアーセナルの新戦力として公式発表され、リーズ・ユナイテッド戦（5-0勝利）で熱狂的なエミレーツ・スタジアムの観客に披露された。これにより彼は即座にカルト的な人気を博す存在となった。

    ハネムーン期間

    アーセナルの選手として過ごした最初の数ヶ月、エゼは大きな期待を抱かせる活躍を見せた。彼は、ブカヨ・サカが負傷で欠場し、主力のプレイメーカーであるマーティン・オデゴールも膝と肩の負傷で秋の試合の大部分を欠場するという状況の中でチームに加わった。

    アルテタ監督率いるチームは、9月の国際試合の休みから、意気込みを新たに復帰した。ノッティンガム・フォレストを 3-0 で撃破し、エゼは幼少期から応援してきたクラブで待望の初アシストを記録、さらにプレミアリーグの戦いで 2 つの記念すべき結果を残した。

    まず、マンチェスター・シティがエミレーツ・スタジアムを訪れ、アーリング・ハーランドの早い段階での先制点でバスを停めたが、後半のロスタイムに、エゼのスルーパスがガブリエル・マルティネッリに届き、彼は突進してきたジャンルイジ・ドンナルンマをかわして同点ゴールを決め、1点を奪い返した。

    その翌週、アーセナルはニューカッスルで1点差を追う展開となったが、試合終了10分前に2点を奪い、見事な逆転勝利を収めた。セント・ジェームズ・パークでのこの勝利では、イーズはどちらの得点にも関与しなかったものの、この試合は、ここ数ヶ月ほとんど見られなかったダイナミズムを発揮し、その努力が最終的に報われた、イーズにとってガンナーズでの最高のパフォーマンスのひとつだったといえるだろう。

    この2試合の間、エゼはカラバオカップ決勝進出への道程で初ゴールを記録。3回戦のポート・ヴェイル戦でネットを揺らした。皮肉なことに、プレミアリーグ初ゴールは古巣クリスタル・パレス戦での見事な一撃だった。

    エゼはまた、アトレティコ・マドリードとバイエルン・ミュンヘンを相手にホームで圧勝した試合でアシストを記録し、初めてチャンピオンズリーグの舞台を経験した。アーセナルはグループステージを8戦全勝の完璧な成績で首位通過を果たした。

    「エゼって誰？」

    しかしエゼのアーセナルでのキャリアにおける最高の瞬間は、またしてもトッテナムを相手に訪れた。11月の今季初のノースロンドン・ダービーを前に、スパーズのトーマス・フランク監督は夏の移籍市場での争奪戦について問われた。「エゼって誰だ？」とデンマーク人監督は答えた。

    この瞬間は、アーセナル・ファンTV（AFTVに改称前）の往時を彷彿とさせた。トッテナムサポーターは2014-15シーズンのダービー前夜、ある人物が「ハリー・ケインって誰だ？」と発言した予告編を嬉々として記憶している。当時台頭しつつあったストライカーが2得点を挙げ、ホワイト・ハート・レーンでトッテナムが2-1の逆転勝利を収めたあの試合だ。

    ただし今回の決定的な違いは、あの発言が議論を煽るために作られたチャンネルのファンによるものだったのに対し、今回は両チームの監督の一人によるものだった点だ。 マイケル・ジョーダンを彷彿とさせるように、エゼはその発言を個人的に受け止めたようだ。フランク率いるスパーズはエミレーツ・スタジアムで5-4-1のフォーメーションで守備を固めたが、エゼの魔法には敵わなかった。1978年以来初めてノースロンドン・ダービーでハットトリックを達成したアーセナルの選手となり、ホームチームは4-1で勝利した。

    「最高の気分だ」と試合後、絶好調のエゼは語った。「楽しい一日だった。チームに貢献できて嬉しい。今日の勝利は特別だ。本当に特別な気分だよ。改めて感謝している。これが僕の祈りだった。今日ハットトリックを祈り、今日それを手にした。神に感謝している」

    英雄から落ちぶれ者へ

    トッテナムに惨敗した後のプレミアリーグ4試合で、エゼとアルテタ、そしてアーセナルの関係に変化が生じた。10人となったチェルシー戦で1-1の引き分けに終わった際、彼は途中交代させられ、ブレントフォード戦ではベンチから出場して2-0の勝利に貢献したが、その後警鐘が鳴り始めた。

    アストン・ヴィラ戦での土壇場の2-1敗戦では、エゼの守備への貢献度が批判された。先制点を許した場面では、相手のマティ・キャッシュの突破を止められなかった。このため、イングランド代表選手はハーフタイムで交代させられた。 翌週の最下位ウルブズ戦では先発を維持したが、2つのオウンゴールでアーセナルが2-1で勝利したこの試合で、イーズは60分前に交代させられ、その後4試合のプレミアリーグでベンチ入りも出場機会もなかった。

    この不調が続く中盤、アルテタ監督はエゼが以前までスタメンの常連だったのに起用されなくなった理由を説明した。

    「統計を見れば分かる。ノースロンドン・ダービーでハットトリックを決めたのはいつが最後か？何年も何年も前のことだ。これがその難しさを物語っているが、偶然ではない」と彼は語り始めた。「代表戦後、彼は2日間の休みを得たが、『いや、翌日も練習したい、トレーニングしたい』と言ったんだ。 彼は自分のポジショニングやペース配分について質問してきた。才能があり、頭脳を持ち、さらに向上心とチームへの貢献意欲を持つ選手には、こうしたことが起こるものだ」

    「私は全選手と対話する。選手は常に自身の状態を理解する必要があり、監督も各選手の心情を把握しなければならない。試合を分析し、感情状態を評価する。エズは今シーズン、過去最多の試合数と出場時間を記録している。28試合中22試合に出場したはずだ。これほどの試合数を経験したことはなく、我々は正しい軌道に乗っている」

    アルテタは優れた説得力を持つ。負傷者続出の状況下でもエゼの出場機会が減少していることについて、アーセナルサポーターの不安を幾分和らげることに成功した。しかし、この説明に対する懐疑的な見方は依然として残っている。特に、27歳の選手がその後ほとんど出場機会を得られていない事実を考慮すればなおさらだ。

    新たな競争

    エゼはプレミアリーグのリバプール、フォレスト、マンチェスター・ユナイテッド戦において控え選手としてわずか3試合に出場したが、いずれもアーセナルは勝利を収められなかった。その後、リーズに4-0で敗れた試合の終盤にわずか9分間の出場機会を与えられたに過ぎない。 サンダーランド戦（3-0勝利）では23分間の出場という断片的な機会を得たが、ついに先週のブレントフォード戦遠征で先発起用される機会を得た。

    しかし、アメリカンフットボールを思わせる荒っぽい試合のわずか前半終了後、アーセナルでのキャリアで二度目となる無情な途中交代を命じられた。彼のタイプが主導権を握ることを切望していた試合で、十分なボールタッチも、目立ったプレーも生み出せなかったのだ。

    この1-1の引き分け後、アルテタ監督は再びエゼ交代（オデゴール投入）の理由を説明した。「戦術的な選択だ」とスペイン人指揮官は明言。「相手のプレス対応のため異なるタイプが必要だった。後半は格段に良いスタートを切れた」

    日曜日のFAカップ・ウィガン戦（4-0で勝利）ではやや深い位置で再びリズムを取り戻したように見えたが、相手はリーグ1のチームという条件付きとはいえ、注目はサカが10番として先発したことと、アルテタ監督が「今後もそのポジションで起用する可能性がある」と示唆した点に集まった。

    「それは可能性のある選択肢であり、試してみたかった。今後も活用するかもしれない」とサカの新たな役割について語った。「今シーズンはまだ多くの試合や大会、様々なシナリオが待ち受けている。我々にはその選択肢がある」

    「彼はより中央に位置し、ゴールに近い。相手にとって彼の動きを常に把握するのは少し難しくなる。ワイドプレイヤーとポジションを交換することもでき、スペースを見つけるのが非常に上手い。彼がそこにいれば、ボールを持って相手を本当に苦しめられる」

    イングランドの出場権が危うい？

    エゼはイングランド代表でレギュラーの座を確立したことはないが、ユーロ2024出場以降、代表チームの主力として定着し、16キャップを記録している。11月の代表キャンプ終了時点では、トーマス・トゥヘル監督率いるワールドカップ代表メンバー入りは確実視されていたが、現在ではその保証はない。

    モーガン・ロジャースはトゥヘル監督就任以来、頼れる10番として起用され続けており、アストン・ヴィラのスター選手はクラブレベルでも活躍を続けている。レアル・マドリードのジュード・ベリンガムはある意味控えに回されたが、ワールドカップ出場を危ぶむ要因は怪我だけだ。そうなると、比較的調子の上がらないイーズ、コール・パーマー、フィル・フォーデンの3人が出場枠を争うことになるだろう。

    イングランド代表では、イーズとパーマーがベンチから出場してのインパクトでは互角の戦いを続けている。一方、フォーデンがイングランド代表で目立った活躍を見せたのは数年前のことだ。この点が決定的な差となる可能性はあるが、イーズにとっては夏までに再び調子を戻せれば有利に働くだろう。

    二つの巨大なゲーム

    エゼのプレーには奇妙な癖がある。彼は概してシーズン終盤に絶好調を見せるのだ。年間の最後の3分の1が、彼の最高のパフォーマンスが発揮される時期となる傾向がある。

    例えば2024-25シーズン。パレスがFAカップを制したこのシーズン、エゼは全大会通算14得点11アシストを記録した。そのうち9得点と3アシストは3月の代表戦中断期間以降に生まれたものだ。 2023-24シーズンでは、プレミアリーグ11得点のうち6得点、4アシストのうち3アシストが3月以降に記録された。2022-23シーズンの10得点中6得点も同様の時期に集中している。お分かりだろう。

    今シーズンはまだ3月すら迎えておらず、ましてや最終国際試合期間まで待てる状況ではない。イェーズは再び勢いを取り戻すために、そこまで長く待つ余裕はない。 アーセナルは4つの戦線で戦っており、彼のワールドカップ出場権がかかっている。水曜のウルブズ戦と日曜のトッテナム戦は、勢いをつける絶好の機会だ。もし彼が、現在プレミアリーグで最も危機的な状況にある2クラブ相手に結果を出せないなら、いったいいつ結果を出せるというのか？

