ベンチ入りもできず、出場機会も減り、ワールドカップ出場も危ぶまれる状況：エベレチ・エゼはアーセナルでの「移籍失敗」というレッテルを避けるため、重大な一週間を迎える

トッテナムに惨敗した後のプレミアリーグ4試合で、エゼとアルテタ、そしてアーセナルの関係に変化が生じた。10人となったチェルシー戦で1-1の引き分けに終わった際、彼は途中交代させられ、ブレントフォード戦ではベンチから出場して2-0の勝利に貢献したが、その後警鐘が鳴り始めた。

アストン・ヴィラ戦での土壇場の2-1敗戦では、エゼの守備への貢献度が批判された。先制点を許した場面では、相手のマティ・キャッシュの突破を止められなかった。このため、イングランド代表選手はハーフタイムで交代させられた。 翌週の最下位ウルブズ戦では先発を維持したが、2つのオウンゴールでアーセナルが2-1で勝利したこの試合で、イーズは60分前に交代させられ、その後4試合のプレミアリーグでベンチ入りも出場機会もなかった。

この不調が続く中盤、アルテタ監督はエゼが以前までスタメンの常連だったのに起用されなくなった理由を説明した。

「統計を見れば分かる。ノースロンドン・ダービーでハットトリックを決めたのはいつが最後か？何年も何年も前のことだ。これがその難しさを物語っているが、偶然ではない」と彼は語り始めた。「代表戦後、彼は2日間の休みを得たが、『いや、翌日も練習したい、トレーニングしたい』と言ったんだ。 彼は自分のポジショニングやペース配分について質問してきた。才能があり、頭脳を持ち、さらに向上心とチームへの貢献意欲を持つ選手には、こうしたことが起こるものだ」

「私は全選手と対話する。選手は常に自身の状態を理解する必要があり、監督も各選手の心情を把握しなければならない。試合を分析し、感情状態を評価する。エズは今シーズン、過去最多の試合数と出場時間を記録している。28試合中22試合に出場したはずだ。これほどの試合数を経験したことはなく、我々は正しい軌道に乗っている」

アルテタは優れた説得力を持つ。負傷者続出の状況下でもエゼの出場機会が減少していることについて、アーセナルサポーターの不安を幾分和らげることに成功した。しかし、この説明に対する懐疑的な見方は依然として残っている。特に、27歳の選手がその後ほとんど出場機会を得られていない事実を考慮すればなおさらだ。